Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dee53ae8-eef4-4e7a-abf8-a9f1acf553f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Long Boi rászolgálat a nevére: mintegy 70 centiméter magasra nőtt. Az állat Instagram-oldala régóta aktív már, de csak most kapták fel az internetezők.","shortLead":"Long Boi rászolgálat a nevére: mintegy 70 centiméter magasra nőtt. Az állat Instagram-oldala régóta aktív már, de csak...","id":"20210505_long_boi_tokes_rece_kacsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dee53ae8-eef4-4e7a-abf8-a9f1acf553f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7b8eb-0d70-4ac9-87e9-1127058196c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_long_boi_tokes_rece_kacsa","timestamp":"2021. május. 05. 19:33","title":"Imádja az internet a brit óriás kacsát, özönlenek a követők az Instagram-oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93afc890-0140-40c0-9600-6fcb3fd26e34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szervezet vezetője a lakásán lévő szerverről darkneten üzemeltetett nemzetközi pedofil fórumot.","shortLead":"A szervezet vezetője a lakásán lévő szerverről darkneten üzemeltetett nemzetközi pedofil fórumot.","id":"20210507_pedofilok_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93afc890-0140-40c0-9600-6fcb3fd26e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68c7d01c-83f1-4244-ab95-4b80dd7225d5","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_pedofilok_rendorseg","timestamp":"2021. május. 07. 08:48","title":"Gyermekpornográf tartalmakat terjesztő bűnszervezetre csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306c8a7b-e730-4d5c-b9ae-e6e9ad230ba7","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az FKF megnyitotta a két Szemléletformáló és Újrahasználati Központját is.","shortLead":"Az FKF megnyitotta a két Szemléletformáló és Újrahasználati Központját is.","id":"20210506_fkf_hulladekudvar_vasarnap_nyitvatartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=306c8a7b-e730-4d5c-b9ae-e6e9ad230ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6967391-02b0-4701-a077-efb008fd237a","keywords":null,"link":"/zhvg/20210506_fkf_hulladekudvar_vasarnap_nyitvatartas","timestamp":"2021. május. 06. 12:19","title":"Az FKF négy hulladékudvara vasárnap is nyitva lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505ddf02-3b4e-4af3-a7ae-b291e4b97216","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bill Gates vagyonát kezelő Cascade Investment aznap ruházott át Melinda Gates nevére 2,4 milliárd dollárnyi részvényt, amikor a házaspár bejelentette, hogy válnak.","shortLead":"A Bill Gates vagyonát kezelő Cascade Investment aznap ruházott át Melinda Gates nevére 2,4 milliárd dollárnyi...","id":"20210507_bill_gates_melinda_gates_valas_reszveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=505ddf02-3b4e-4af3-a7ae-b291e4b97216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7667c-8f66-4797-b633-4f359a0c56b9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_bill_gates_melinda_gates_valas_reszveny","timestamp":"2021. május. 07. 07:33","title":"Egy csapásra milliárdossá tette a válás Melinda Gates-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De még Nemcsak Károly is havi 650 ezret kap felügyelőbizottsági tagságáért. A DK nyújtotta be az adatigénylést.","shortLead":"De még Nemcsak Károly is havi 650 ezret kap felügyelőbizottsági tagságáért. A DK nyújtotta be az adatigénylést.","id":"20210506_DK_SZFE_kuratorium_fizetesek_vidnyanszky_attila","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7378c33f-ba91-43ae-9ba4-9f24eb85f32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38200767-3da8-4945-8367-d3aa911c3f39","keywords":null,"link":"/kultura/20210506_DK_SZFE_kuratorium_fizetesek_vidnyanszky_attila","timestamp":"2021. május. 06. 14:37","title":"Milliós fizetést kap Vidnyánszky és az SZFE új kuratóriumának tagjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d85e109-2a2f-4019-b560-48b6d84cae3a","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A kemény munka és a minőségi termékek megszállottja volt a gyógyszercég-társalapító Charles Pfizer, aki tudott nem keserű pirulát csinálni, és gyára fő termékei között volt a Coca-Cola egyik alapanyaga, a penicillin és a merevedési zavarok elleni legismertebb szer is.","shortLead":"A kemény munka és a minőségi termékek megszállottja volt a gyógyszercég-társalapító Charles Pfizer, aki tudott nem...","id":"20210506_Belfergesseg_elleni_szerrel_kezdte_Charles_Pfizer_a_vakcinak_Mercedesenek_nevadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d85e109-2a2f-4019-b560-48b6d84cae3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41ce4691-e41c-48db-bacc-f6b5af994a66","keywords":null,"link":"/360/20210506_Belfergesseg_elleni_szerrel_kezdte_Charles_Pfizer_a_vakcinak_Mercedesenek_nevadoja","timestamp":"2021. május. 06. 14:00","title":"Bélférgesség elleni szerrel kezdte Charles Pfizer, „a vakcinák Mercedesének” névadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Párizs azzal fenyegetőzik, hogy kikapcsolja az áramot a szigeten, ha nem jutnak dűlőre a halászati vitában, amely a Brexit egyik kellemetlen utóhatása.

","shortLead":"Párizs azzal fenyegetőzik, hogy kikapcsolja az áramot a szigeten, ha nem jutnak dűlőre a halászati vitában, amely...","id":"20210506_Brexit_a_kobon_francia_halaszhajok_a_brit_ornaszadok_ellen_Jersey_partjainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403ec324-c3ee-4ebb-8a1f-033f97e25585","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Brexit_a_kobon_francia_halaszhajok_a_brit_ornaszadok_ellen_Jersey_partjainal","timestamp":"2021. május. 06. 11:50","title":"Brexit a köbön: francia halászhajók a brit őrnaszádok ellen Jersey partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d44c0465-bbf2-4e43-87db-cd4a9c7a2223","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők a buktatók is? A könyvelő számát törölhetjük a telefonunkból? Öt pontban bemutatjuk, hogy egyáltalán nem. ","shortLead":"Júliustól az adóhivatal maga is elkészíti az áfabevallási tervezetet. Egyszerűbb lesz ezzel a cégek dolga? Elkerülhetők...","id":"20210504_Valtozo_afabevallasi_szabalyok_ezekre_erdemes_felkeszulni_szamlazz_hu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d44c0465-bbf2-4e43-87db-cd4a9c7a2223&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865ec73f-1d3c-4064-aa92-26d54736ca68","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210504_Valtozo_afabevallasi_szabalyok_ezekre_erdemes_felkeszulni_szamlazz_hu","timestamp":"2021. május. 06. 11:30","title":"Változó áfabevallási szabályok: ezekre érdemes felkészülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]