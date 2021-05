Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"d25d47ab-4068-4115-a599-326013f9207b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint a nácik ideológiájából, a kizárólagosságuk téveszmés elméleteinek megszállottjai sok mindent újra megpróbálnak. És nem csak mindenféle radikálisokról és nemzetközi terroristacsoportokról van szó.","shortLead":"Az orosz elnök szerint a nácik ideológiájából, a kizárólagosságuk téveszmés elméleteinek megszállottjai sok mindent...","id":"20210509_vlagyimir_putyin_oroszorszag_gyozelem_napja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d25d47ab-4068-4115-a599-326013f9207b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff3b6fb-5cc5-492e-90db-b691683ec713","keywords":null,"link":"/vilag/20210509_vlagyimir_putyin_oroszorszag_gyozelem_napja","timestamp":"2021. május. 09. 17:32","title":"Putyin fenyegetően üzent azoknak, akik „a II. világháború tanulságait elfelejtve ismét agresszív terveket szőnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó rendszerrel szembeni növekvő elégedetlenség.","shortLead":"Jelentős műveleti képességre tett szert az izraeli titkosszolgálat Iránban. A beszervezéseket segíti az elnyomó...","id":"202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f7a3994-1327-4a0d-874d-3b2a27f2098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ba1a1a4-afbe-41e5-be98-97722ca19c5f","keywords":null,"link":"/360/202118__kemhalozatok_iranban__izraeli_akciok__paranoia__aknamunka","timestamp":"2021. május. 08. 16:00","title":"Izrael és Irán árnyékháborút folytat, de nem akar nyílt konfliktust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","shortLead":"Ketten utaztak a lezuhant kisrepülőgépben, mindketten életben vannak, de beszorultak a roncsba.","id":"20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25aae8e0-21b7-47ca-a669-82f1de9896cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc375f0-26da-4939-8dd4-c7a42d913dce","keywords":null,"link":"/itthon/20210508_Lezuhant_egy_kisrepulogep_Torokszentmiklosnal","timestamp":"2021. május. 08. 17:09","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Törökszentmiklósnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Hamilton és Max Verstappen indulhatnak az első sorból a vasárnapi Spanyol Nagydíjon.","shortLead":"Hamilton és Max Verstappen indulhatnak az első sorból a vasárnapi Spanyol Nagydíjon.","id":"20210508_f1_szazadik_pole_pozicio_Hamilton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03d8d710-dff3-463f-a14f-8bcbe9621901&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb03ab07-73f5-485a-a3b0-2ff4035ce4aa","keywords":null,"link":"/sport/20210508_f1_szazadik_pole_pozicio_Hamilton","timestamp":"2021. május. 08. 16:52","title":"Élete századik pole pozícióját szerezte Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7438fd16-2fa6-4909-944a-aebd1735127a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A rekorder a 364 méter hosszú One Apus nevű hajó volt, csak erről több mint 1816 óriás fémdoboz hullott a vízbe.","shortLead":"A rekorder a 364 méter hosszú One Apus nevű hajó volt, csak erről több mint 1816 óriás fémdoboz hullott a vízbe.","id":"20210510_fehernemu_okostelefon_gumiabroncs_one_apus_aruszallitas_kontenerhajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7438fd16-2fa6-4909-944a-aebd1735127a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3f248e-0150-4382-a4f9-12a541861071","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210510_fehernemu_okostelefon_gumiabroncs_one_apus_aruszallitas_kontenerhajo","timestamp":"2021. május. 10. 07:54","title":"Bugyik, telefonok, gumiabroncsok vesztek oda: 3000-nél is több konténer süllyedt el tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte már.","shortLead":"A Golden Globe-díjakat odaítélő Hollywoodban akkreditált külföldi tudósítók szövetségét (HFPA) nagyon sok bírálat érte...","id":"20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86211982-910b-47b8-a497-3263f4335e50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2400deb0-3986-4ff4-b6e3-c0f538eb0f2c","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Scarlett_Johanssonnak_elege_van_a_Golden_Globebol","timestamp":"2021. május. 10. 11:14","title":"Scarlett Johanssonnak elege van a Golden Globe-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a lakosság kivár az oltással, ami további megbetegedésekkel jár.","shortLead":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint a lakosság kivár az oltással, ami további megbetegedésekkel jár.","id":"20210509_merkely_oltas_vakcina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75cc3b0-1d4e-45f3-8d4a-ce66f212c073","keywords":null,"link":"/itthon/20210509_merkely_oltas_vakcina","timestamp":"2021. május. 09. 11:51","title":"Merkely: A harmadik hullám leszálló ágában is vannak figyelmeztető jelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa nagyszínpadára? És milyen élet várja a fiatal roma fiút a képzés után? Tititá negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Anti a tábor legfontosabb meghallgatására készül zenésztársaival. De vajon sikerül-e bekerülniük a koncertre a Müpa...","id":"20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55a4bd7-e8ad-4536-a30e-1dc5830496f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d06891b-3650-4b89-8e47-2e785ddfea1c","keywords":null,"link":"/360/20210508_Doku360_Titita_negyedik_resz","timestamp":"2021. május. 08. 19:00","title":"Doku360: Kimész és belenézel ezerötszáz szempárba. Beléjük nézel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]