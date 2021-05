Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 180 ezer aktív fertőzött közül 3282-en vannak kórházban.","shortLead":"A 180 ezer aktív fertőzött közül 3282-en vannak kórházban.","id":"20210511_Meghalt_99_koronavirusos_beteg_493_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc4b1520-d0dd-493b-b0e8-57d87585eac2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"601753ad-1e9e-42d2-b0b0-8ca4533de3ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Meghalt_99_koronavirusos_beteg_493_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2021. május. 11. 09:27","title":"Elhunyt 99 koronavírusos beteg, 493 az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint amennyi a hivatalos statisztikákban szerepel.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint világviszonylatban több mint kétszer annyian hunytak el a koronavírus-fertőzésben, mint...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae50a17-49e1-4eaf-82f2-560dd5f5d786","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_jarvany_aldozat_magyarorszag","timestamp":"2021. május. 10. 09:33","title":"A Washingtoni Egyetem szerint kimaradt 9500 áldozat a magyar járványstatisztikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges volt.","shortLead":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bff9b5-e619-4851-81df-7755f1204737","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","timestamp":"2021. május. 10. 21:16","title":"Egymilliárd eurónál is nagyobb a BioNTech nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","shortLead":"A nyilatkozat nélkül nem adható be az oltás. A fiatalok a Pfizer oltóanyagát kapják.","id":"20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da05457a-79ec-4dfd-8f01-bc40afe258a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7679f52e-bcd3-4417-b8b1-481fb8913d48","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_oltas_regisztracio_pfizer_szuloi_hozzajarulo_nyilatkozat","timestamp":"2021. május. 10. 10:21","title":"Hamarosan oltják a 16–18 éveseket, innen tölthető le a szülői hozzájáruló nyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt Jugoszlávia területére a legrangosabb irodalmi elismerés 2019-es elnyerése óta.","shortLead":"Magas szerb kitüntetéseket vett át Peter Handke Nobel-díjas osztrák író, aki a hétvégén először látogatott a volt...","id":"20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f3b6e920-f00e-41f1-90b2-ed5bd84f7d61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76b9829c-40b1-4d4e-9b98-7098fafadef9","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Szerb_dijeso_Peter_Handke_Nobeldijas_ironak","timestamp":"2021. május. 09. 22:04","title":"Szerb díjeső Peter Handke Nobel-díjas írónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását Melinda Gates. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Új szabályok a halasztható műtéteknél, nem újítja meg AstraZeneca-szerződését az EU, már két éve tervezi válását...","id":"20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80301264-5b0a-4099-8058-f41c58c58ebd","keywords":null,"link":"/360/20210510_Radar360_Megsincs_megint_Pfizerakcio_nem_kivetelezhetnek_a_szallashelyek","timestamp":"2021. május. 10. 08:00","title":"Radar360: Még sincs megint Pfizer-akció, nem kivételezhetnek a szálláshelyek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a","c_author":"BI - NR","category":"kultura","description":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","shortLead":"Öt kedvenc dalunkkal köszöntjük a ma 50 éves énekes-dalszerzőt. ","id":"20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55dcfd7-7f90-4c8f-a494-4036e8d3f17a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e9be40c-aa76-44f2-889d-f7fc2ae0979b","keywords":null,"link":"/kultura/20210510_Kiss_Tibi_otven_eve_teszi_a_dolgat__itt_vannak_a_kedvenc_dalaink_tole","timestamp":"2021. május. 10. 12:04","title":"Kiss Tibi ötven éve teszi a dolgát – itt vannak a kedvenc dalaink tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A korábbi rekord után visszaesett a Richter bevétele. ","shortLead":"A korábbi rekord után visszaesett a Richter bevétele. ","id":"20210510_A_gyogyszergyartot_is_ket_vallra_fektette_a_koronavirus_harmadik_hullama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d52a3011-ef49-4023-92a6-adfc1e049bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2361d542-d827-4f80-980b-995849e7c437","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_A_gyogyszergyartot_is_ket_vallra_fektette_a_koronavirus_harmadik_hullama","timestamp":"2021. május. 10. 10:50","title":"„Mostanra kiderült, hogy a gyógyszeripar számára is válság a világjárvány\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]