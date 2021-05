Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő immunrendszert létrehozni olyan gyermekeknél, akik anélkül születtek.","shortLead":"Rendkívüli eredményt értel el kutatók egy génterápiával: hatástalanított HIV-vírust felhasználva sikerült működő...","id":"20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a9ddb23f-ee78-4a8a-8747-c941cf2d4e0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b636f427-edf8-429e-b992-3480d65b0d0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_HIVvirus_immunhiany_genterapia","timestamp":"2021. május. 11. 21:08","title":"HIV-vírust használtak immunhiánnyal született gyerekek génterápiájához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","shortLead":"A színész ezzel tiltakozik a díjat odaítélő HFPA botránya ellen.","id":"20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b35149a2-9e47-4d99-afa8-cf7f82cc0402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2b4dd65-eb6e-4d6f-a78e-c2f8674c4b24","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_tom_cruise_visszaadja_golden_globe_dijait","timestamp":"2021. május. 11. 08:28","title":"Tom Cruise visszaadja Golden Globe-díjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül az egyik az ismert rapper, Curtis testvére, Sz. Lajos. A három elfogott férfi közül a másik szintén újpesti, Sz. Lajos régi cimborája és bizalmasa.","shortLead":"Őrizetbe vette a rendőrség a 2009-ben eltűnt MTK-focista, Katzenbach Imre két feltételezett gyilkosát, akik közül...","id":"20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5981976-6aab-4f07-9cd4-4840d2bc7839&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb92f5ce-e0e6-4939-a3bc-aee9a3d27012","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_Curtis_testveret_es_az_ujpesti_alvilag_egy_masik_legendas_alakjat_vettek_orizetbe_a_Katzenbachgyilkossag_miatt","timestamp":"2021. május. 11. 20:59","title":"Curtis testvére mellett az újpesti alvilág egy másik legendás alakját vették őrizetbe a Katzenbach-gyilkosság miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor nyilatkozók közel fele panaszkodott arra, hogy a munka és a magánélet egyensúlyának fenntartása problémát okoz.","shortLead":"A magyar munkavállalók egyharmada számolt be csökkenő stresszről mióta otthonról végzi a munkáját, ugyanakkor...","id":"20210510_munkahely_home_office_kutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=832b60b3-5ab9-4900-8082-92cf2153d5d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d5c81e-d895-4efe-a983-e9a1d1353383","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_munkahely_home_office_kutatas","timestamp":"2021. május. 10. 15:26","title":"A magyar dolgozók négyötöde azonnal visszamenne a munkahelyére a home office-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","shortLead":"Nem létező cégei számára kért támogatást, amelyből azután szupersportkocsikat vett.\r

","id":"20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc9c0612-2c7e-42d8-b503-8186b89062d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2063eaba-ef79-4d93-9d08-1830696e37f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_Ferrarit_Lamborghinit_vett_egy_amerikai_ferfi_a_Covidhitelebol","timestamp":"2021. május. 11. 07:58","title":"Ferrarit, Lamborghinit vett egy amerikai férfi a vállalkozásmentő Covid-hiteléből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rengeteg androidos telefonban dolgozó Qualcomm chipekben olyan sérülékenységre bukkantak kiberkutatók, mellyel még a hívások távolról történő lehallgatása is megvalósítható. A chipgyártó rengeteg mobilgyártó beszállítója, így a hiba nagyon sok eszközt érint.","shortLead":"A rengeteg androidos telefonban dolgozó Qualcomm chipekben olyan sérülékenységre bukkantak kiberkutatók, mellyel még...","id":"20210511_samsung_qualcomm_modem_hiba_serulekenyseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35ce7e61-f3bd-406b-8c3c-1d20269eea31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88cd8324-4c1c-4efa-8aa5-98a8b2d85799","keywords":null,"link":"/tudomany/20210511_samsung_qualcomm_modem_hiba_serulekenyseg","timestamp":"2021. május. 11. 08:03","title":"Óriási hiba van rengeteg androidos telefonban, akár le is hallgathatók – a Samsung már lépett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több eljárás is folyamatban van ellene.","shortLead":"A bíróság szerint a férfi utasa halt meg a balesetben, elfogásakor amfetamint mutattak ki a szervezetéből, és több...","id":"20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b09c0260-5337-43fd-8e04-a86776eb1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faefaa21-8d55-4cb6-b856-f79d024eb471","keywords":null,"link":"/cegauto/20210510_letartoztatas_ferihegyi_uti_baleset","timestamp":"2021. május. 10. 16:58","title":"Halmozta a bűncselekményeket a Ferihegyi úti baleset okozója, le is tartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az egyetemista szervezetébe a fiolában található teljes mennyiséget befecskendezték.","shortLead":"Az egyetemista szervezetébe a fiolában található teljes mennyiséget befecskendezték.","id":"20210510_koronavirus_vakcina_oltas_pfizer_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c3092dea-8f9b-4a3d-86a2-fef90e9a28cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d26fa7e5-9902-42cd-9a54-3ec49fdd4c03","keywords":null,"link":"/tudomany/20210510_koronavirus_vakcina_oltas_pfizer_olaszorszag","timestamp":"2021. május. 10. 16:33","title":"Véletlenül hat adag Pfizer-vakcinát adtak be egy olasz nőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]