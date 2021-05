Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Cseh kollégájával tartott egyeztetése után válaszolt a külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miért blokkolja a magyar kormány a Kínával szembeni uniós nyilatkozat elfogadását.","shortLead":"Cseh kollégájával tartott egyeztetése után válaszolt a külügyminiszter arra a kérdésre, hogy miért blokkolja a magyar...","id":"20210511_cseh_magyar_kulugyminiszterek_kina_oroszorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c1fd6ee3-5f2b-4d8d-bc1e-9f2197ec69e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f875117-5455-40d5-bab4-e361abbfd2fa","keywords":null,"link":"/vilag/20210511_cseh_magyar_kulugyminiszterek_kina_oroszorszag","timestamp":"2021. május. 11. 14:59","title":"Szijjártó: Értelmetlen újabb Kínát elítélő nyilatkozatot kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De a kuratóriumban is ülnek olyanok, akiknek a törvény szerint nem lenne szabad, és más súlyos problémák is felmerültek a független, szabadtéri és nemzetiségi színházak Emmi által koordinált támogatási rendszerében.","shortLead":"Olyan neveket is találni a kormány által bőkezűen támogatottak listájában, amelyek nem szerepelhetnének rajta. De...","id":"20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8081c08c-0711-47fd-8523-c2306191cd81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece62143-2d4b-4a83-b532-10e829d41c53","keywords":null,"link":"/kultura/20210512_fuggetlen_szinhazak_tamogatasa_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_emmi_visszaelesek_gyanus_palyazatok","timestamp":"2021. május. 12. 06:30","title":"Kivéreztetés és törvénytelenség: problémás pénzosztás a független színházaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","shortLead":"Budapesten és Gyömrőn vettek őrizetbe három férfit, akik közül kettőt a bűncselekmény konkrét elkövetésével gyanúsítják.","id":"20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f955eff0-e7e2-4d41-be1b-47598d109885&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617d9a1c-09b5-476d-bdcb-933a8bb2a7dd","keywords":null,"link":"/itthon/20210511_tek_elfogas_katzenbach_imre_gyilkossag","timestamp":"2021. május. 11. 18:10","title":"Három embert elfogtak a TEK-esek a meggyilkolt Katzenbach Imre ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","shortLead":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","id":"20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c325734-b564-4720-8050-88b5b46452a8","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 15:41","title":"Két hónapig nem fizetne a focistáinak az olasz bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit nyújt a pénzünkért a piac legújabb csúcsmobilja, a Xiaomi Mi 11 Ultra, melyet a kicsit korábban érkezett koreai riválisával, a Samsung Galaxy S 21 Ultrával vetettük össze.","shortLead":"Félmillió forint magasságában érthető módon igen sokat várunk el egy okostelefontól. Megnéztük, hogy konkrétan mit...","id":"20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a715c04-f5ec-4291-acbe-8199ece0c910&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e34883a5-4b15-475d-98aa-de83686b6e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_xiaomi_mi_11_ultra_es_samsung_s21_ultra_osszehasonlitas_teszt","timestamp":"2021. május. 12. 08:03","title":"Összeengedtünk a Xiaomi és a Samsung legjobb telefonjait: teszten a Mi 11 Ultra és az S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","shortLead":"Íme az első hivatalos kedvcsináló felvétel a típus legsportosabb új változatáról.","id":"20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747fa2d6-5b34-4f61-a14b-135e6c836263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff5d99a3-eb5e-4ed1-82ef-8a7567f28a9f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_a_volkswagen_megmutatta_a_legujabb_polo_gtit","timestamp":"2021. május. 11. 11:21","title":"A Volkswagen megmutatta a 200 lóerőnél erősebb új Polo GTI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti kiállásra buzdítottak. Ez azonban nem tetszett az orosz hatóságnak.","shortLead":"A felületeken olyan bejegyzések jelentek meg, melyekben a börtönbe zárt orosz ellenzéki, Alekszej Navalnij melletti...","id":"20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf2fe62-24ac-4e2b-b849-b4e2059f3760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eaa496f6-85c8-47fa-8d61-fbc3eea0d62c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_oroszorszag_telegram_google_facebook_twitter_birsag","timestamp":"2021. május. 12. 19:21","title":"Oroszország végigbírságolta a legnagyobb közösségi oldalakat, milliókat követelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3266ee82-3d0a-49ff-83b2-c894c26fb2b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok szerint olyan áldozatokat visz a folyó, akiknek hozzátartozói nem engedhették meg maguknak a hamvasztás költségeit.","shortLead":"A hatóságok szerint olyan áldozatokat visz a folyó, akiknek hozzátartozói nem engedhették meg maguknak a hamvasztás...","id":"20210512_Halo_Gangesz_holttest_India","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3266ee82-3d0a-49ff-83b2-c894c26fb2b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62c74c8-f587-47c6-9a54-b605a9e7697c","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Halo_Gangesz_holttest_India","timestamp":"2021. május. 12. 21:46","title":"Hálóval fogják fel a Gangeszben sodródó holttesteket Indiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]