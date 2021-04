Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az orosz ellenzék legfőbb vezetője azért szúrja a hatalom szemét, mert videó-összeállításaiban megmutatja az elit bonyolult korrupciós hálózatát, kigúnyolja az oligarchák pénzét és ízlését. Mint ahogy tette legutóbb Putyin Fekete-tenger menti luxuspalotájával. Ezért kell eltakarítani az útból, amiből az államfő nem is csinál titkot. Ezt Anne Applebaum írja a The Atlanticben.","shortLead":"Az orosz ellenzék legfőbb vezetője azért szúrja a hatalom szemét, mert videó-összeállításaiban megmutatja az elit...","id":"20210426_Ann_Applebaum_Navalnij_megmutatta_mi_az_a_batorsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ffabca2-e9a3-4a68-8ebc-0b11f2e01385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9808118d-7605-430b-a6c6-538304f4c715","keywords":null,"link":"/360/20210426_Ann_Applebaum_Navalnij_megmutatta_mi_az_a_batorsag","timestamp":"2021. április. 26. 09:00","title":"Anne Applebaum: Csak Navalnijnak van receptje Putyin ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható egyik legfényesebb csillagot vették célba az obszervatóriummal.","shortLead":"A Hubble űrteleszkóp elindításának 31. évfordulója alkalmából a NASA csillagászai pénteken a galaxisunkban látható...","id":"20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74ce49e1-dee6-47f9-b310-1d9faa1a7a44","keywords":null,"link":"/tudomany/20210425_Huszezer_fenyev_tavolsagra_levo_csillagot_fotozott_a_NASA","timestamp":"2021. április. 25. 12:34","title":"Húszezer fényév távolságra lévő csillagot fotózott a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","shortLead":"Két magánszemély tett bejelentetést a közösségi médiában terjedő videók miatt, amiket egy orvos tesz közzé.","id":"20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=886bfd6a-4067-44e5-9c31-d22d58e78b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de259ff-2118-4e4b-89a8-45a71901362c","keywords":null,"link":"/itthon/20210426_remhirterjesztes_orvos_koronavirus","timestamp":"2021. április. 26. 10:07","title":"Rémhírterjesztés miatt feljelentettek egy \"orvos végzettségű üzletembert\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben készült egy olyan felvétel, amilyen korábban még nem.","shortLead":"Sorra gyűjti újabb marsi küldetésének első pillanatait a NASA. Ezúttal az Ingenuity drón második repülése közben...","id":"20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73f9b437-c038-482e-95ab-f6480d7de468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945c1be2-afd4-49d1-8a0d-32f4de6a3b67","keywords":null,"link":"/tudomany/20210426_ingenuity_dron_helikopter_foto_mars_nasa","timestamp":"2021. április. 26. 11:03","title":"Színes légi felvétel jött a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sosem dolgozott még mesterként tehetségkutatóban, most kipróbálja.","shortLead":"Sosem dolgozott még mesterként tehetségkutatóban, most kipróbálja.","id":"20210426_Kiderult_milyen_tevemusorban_ter_vissza_Majka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=245b9527-af3b-44d9-bf96-5773ffc8be61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6f8c6e-2bce-4976-bdc7-309b49423195","keywords":null,"link":"/elet/20210426_Kiderult_milyen_tevemusorban_ter_vissza_Majka","timestamp":"2021. április. 26. 13:04","title":"Kiderült, milyen tévéműsorban tér vissza Majka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aea514-6e57-45da-bc29-5f6baf9ab927","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az egyedi kivitelű stuttgarti járgány elsősorban a Mika Häkkinen rajongók körében arathat komoly sikert.","shortLead":"Ez az egyedi kivitelű stuttgarti járgány elsősorban a Mika Häkkinen rajongók körében arathat komoly sikert.","id":"20210425_bejaratosan_uj_allapotban_varja_uj_gazdajat_egy_22_eves_mercedes_kulonlegesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8aea514-6e57-45da-bc29-5f6baf9ab927&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bddb796a-da09-4978-aac6-5132624a5b38","keywords":null,"link":"/cegauto/20210425_bejaratosan_uj_allapotban_varja_uj_gazdajat_egy_22_eves_mercedes_kulonlegesseg","timestamp":"2021. április. 25. 06:41","title":"Nem az ereje miatt különleges ez a 22 évesen is bejáratósan új eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Best FM rádió szépen terjeszkedik.","shortLead":"A Best FM rádió szépen terjeszkedik.","id":"20210425_Mfor_Radiotulajdonos_lett_Meszaros_Lorinc_regi_bizalmasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de40ab4f-f0ce-4037-8c55-c05177a84000","keywords":null,"link":"/kkv/20210425_Mfor_Radiotulajdonos_lett_Meszaros_Lorinc_regi_bizalmasa","timestamp":"2021. április. 25. 12:58","title":"Mfor: Rádiótulajdonos lett Mészáros Lőrinc régi bizalmasa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e","c_author":"Balla István – Czeglédi Fanni – Csatlós Hanna – Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg így lesz? Több mesterművet is jelöltek idén a legfontosabb filmes díjra: bemutatjuk a fő kategória összes jelöltjét.","shortLead":"Mindenki tudni véli, melyik film nyeri meg hétfőn hajnalban a legjobb filmnek járó Oscar-díjat, de vajon tényleg...","id":"20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcc42750-20e8-4640-8945-473f3339a87e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13eb4ed6-d2d9-421e-bb79-5bfac81b8d19","keywords":null,"link":"/kultura/20210425_az_ev_legjobb_filmjei_oscar_dij_jeloltek_oscar_2021","timestamp":"2021. április. 25. 20:00","title":"Ezek voltak az év legjobb filmjei – Az idei Oscar-gála jelöltjei, 2. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]