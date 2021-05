Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d21a5de3-240d-44d4-83af-3b4da76a8468","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Egy hátsókerék-hajtású bivalyerős szedán, mely fittyet hány a szén-dioxid-kvótára és hangosan ordítja bele olaszul a világba, hogy ide nekem az összes kanyarral! De ha kell, akkor csendben elvihetjük vele az oviba a gyerekeket.","shortLead":"Egy hátsókerék-hajtású bivalyerős szedán, mely fittyet hány a szén-dioxid-kvótára és hangosan ordítja bele olaszul...","id":"20210516_csaladi_ferrari_alfa_romeo_giulia_quadrifoglio_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21a5de3-240d-44d4-83af-3b4da76a8468&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2490ea8c-55f6-457a-9c81-a0755eea6f13","keywords":null,"link":"/cegauto/20210516_csaladi_ferrari_alfa_romeo_giulia_quadrifoglio_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2021. május. 16. 14:00","title":"Családi Ferrari: teszten az új Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki akart ugrani egy barcelonai hotelszoba ablakán.","shortLead":"Az énekes azt nyilatkozta: noha megkapott mindent, amire vágyott, mégis hihetetlenül levert és depressziós volt, így ki...","id":"20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32cd763f-6075-47f7-8506-cbfaef22b8c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9248fcd0-c3c5-4195-a922-a51771435e57","keywords":null,"link":"/elet/20210516_Meg_akarta_olni_magat_Moby_amikor_a_legnagyobb_sikereit_erte_el","timestamp":"2021. május. 16. 09:37","title":"Meg akarta ölni magát Moby, amikor a legnagyobb sikereit érte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és természetes szépségápolás: fenntarthatóbban élni jól hangzik, ahhoz azonban, hogy a gyakorlatba is átültessük, elkél némi segítség. Olyan magyar influenszerek és szakértők oldalait gyűjtöttük össze, akik a zöldebb életmódhoz adnak remek tippeket. ","shortLead":"A műanyaghulladékok csökkentése, főzés maradékokból és szezonális helyi fogások, vegyszermentes takarítás és...","id":"20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd411af-5086-41f1-b8b2-6cd4a9caa38e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ba9141-6a72-4aed-a8ac-641d2af7985f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210516_fenntarthatosag_tippek_eletmod","timestamp":"2021. május. 16. 17:00","title":"Őket kövesse ötletekért és tippekért, ha zöldebben szeretne élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl könnyen elvetették. A vuhani labor kutatója szerint az ilyen állítások ártanak a tudomány hírnevének.","shortLead":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl...","id":"20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd148-1a67-4889-bd3f-61a471dd65d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","timestamp":"2021. május. 15. 21:43","title":"Vizsgálják ki, nem mégis egy laborból származik-e a koronavírus, kéri 18 tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e381d57-dd38-4c61-bfda-48a5f3075219","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hét magyar LMBTQ ember az arcát vállalva mesélt arról a kamerák előtt, hogy életük során milyen diszkrimináció érte őket.\r

\r

","shortLead":"Hét magyar LMBTQ ember az arcát vállalva mesélt arról a kamerák előtt, hogy életük során milyen diszkrimináció érte...","id":"20210517_En_is_ember_vagyok__elgondolkodtato_film_a_homofobia_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e381d57-dd38-4c61-bfda-48a5f3075219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8454312e-9301-43dd-a5c6-baa8de031b78","keywords":null,"link":"/elet/20210517_En_is_ember_vagyok__elgondolkodtato_film_a_homofobia_ellen","timestamp":"2021. május. 17. 12:01","title":"„Én is ember vagyok!” – elgondolkodtató film készült a homofóbia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Megjöttek a várva várt számok.","shortLead":"Megjöttek a várva várt számok.","id":"20210515_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_egymilliard_forint_a_tet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52bbc1df-07a1-4fdc-bf7f-d8639c178c4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"759a74fc-5683-43ad-9ab4-79bc898a5c90","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210515_Kihuztak_az_otos_lotto_szamait_egymilliard_forint_a_tet","timestamp":"2021. május. 15. 19:48","title":"Kihúzták az ötös lottó számait, egymilliárd forint a tét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6317b1b7-bfb4-487a-a0c3-43fad7e358a3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Valter Attila az esélyesekkel együtt célba érve megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín és a legjobb 25 éven aluli versenyzőt illető fehér trikót a Giro d'Italia országúti kerékpáros körverseny nyolcadik, szombati szakaszán.","shortLead":"Valter Attila az esélyesekkel együtt célba érve megőrizte az összetettben élen állónak járó rózsaszín és a legjobb 25...","id":"20210515_Ujabb_siker_Valter_megorizte_az_elen_allonak_jaro_rozsaszin_trikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6317b1b7-bfb4-487a-a0c3-43fad7e358a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2208e545-e4ea-4426-adbe-888f047c3ddf","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Ujabb_siker_Valter_megorizte_az_elen_allonak_jaro_rozsaszin_trikot","timestamp":"2021. május. 15. 17:30","title":"Újabb siker: Valter megőrizte az élen állónak járó rózsaszín trikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek az \"össznépi védettségnek\" - mondta a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának vezető főorvosa a közmédiának szombaton.","shortLead":"Kedvező, hogy sok 16-18 éves fiatal is hajlandó beoltatni magát a koronavírus ellen, hiszen ezzel ők is részei lesznek...","id":"20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9e6cc05-e980-4632-8d42-df2e1913f47e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6183ffae-7890-41d8-8477-f639ae1a2189","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Szlavik_arra_keri_a_fiatalokat_hogy_regisztraljanak_meg_tobben_az_oltasra","timestamp":"2021. május. 15. 15:15","title":"Szlávik arra kéri a fiatalokat, hogy regisztráljanak még többen az oltásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]