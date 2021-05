Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar Szocialista Munkáspárt egykori pártháza a XIII. kerületben vagy a sötétséget fekete lyukként magába nyelő, évek óta ürességtől kongó Domus Áruház. Ezeket az épületeket azonban meg lehet kedvelni, ha ismerjük a történetüket és új életet lehelünk beléjük. Erről szól az idei Velencei Építészeti Biennálén bemutatkozó magyar projekt.","shortLead":"Itt maradt nekünk a múltból egy rakás ikonikus, de nem egyszer zsigeri ellenszenvet kiváltó épület. Mint a Magyar...","id":"20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d08bcfd-c581-4ff8-a26f-68d79a7c87e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0425be98-2c2a-400a-8eab-7b91c2682d01","keywords":null,"link":"/kultura/20210517_velencei_biennale_modernizmus_epiteszet_othernity","timestamp":"2021. május. 17. 20:00","title":"Mi lenne, ha megpróbálnánk nem utálni a szocializmus vasbeton monstrumjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","shortLead":"Bensőséges esküvő volt, alig húsz vendéggel.","id":"20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=962b45ae-35cf-4d4b-83c5-16f5a358eeab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67d3ee32-750c-4020-80ff-653d8d9669f6","keywords":null,"link":"/elet/20210518_Ferjhez_ment_Ariana_Grande","timestamp":"2021. május. 18. 08:52","title":"Férjhez ment Ariana Grande","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban szeretni a párizsinál.","shortLead":"Trónfosztásról, egyesítésről, programról is beszélt az ATV-n. A Magyar Hangnak pedig elárulta, hogy a kolbászt jobban...","id":"20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=014ca269-519a-41f5-b964-1434a3525e9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d31312-5a35-4a35-afca-57de2051c218","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_karacsony_gergely_interju_lapszemle","timestamp":"2021. május. 17. 22:08","title":"Karácsony angolul fogja bejelenteni, hogy nem épül meg a Fudan egyetem - ha nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Isabella Plunkett az ír parlament egyik bizottsága előtt beszélt arról, hogy naponta kell döntenie a súlyos erőszakot tartalmazó bejegyzések sorsáról.","shortLead":"Isabella Plunkett az ír parlament egyik bizottsága előtt beszélt arról, hogy naponta kell döntenie a súlyos erőszakot...","id":"20210518_facebook_moderator_eroszakos_tartalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ab0d65-58e0-4db5-b71d-b67942d864ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210518_facebook_moderator_eroszakos_tartalom","timestamp":"2021. május. 18. 19:03","title":"\"Minden nap egy rémálom\" – kipakolt a Facebook egyik moderátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik, hogy a versenyzők soha nem látott élményben részesülhetnek.","shortLead":"A kiterjesztett valóságra építkezve valósítja meg új szolgáltatását a Chaos Karts nevű gokartpálya. Azt ígérik...","id":"20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2b0b967-da25-47ad-8549-67a652ee9980&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac653838-f064-434d-bb15-1081483a819c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210519_chaos_karts_london_gokart_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2021. május. 19. 13:05","title":"Félig játék, félig valóság: újfajta gokartélmény lesz kipróbálható Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A 33 éves csatárt zsarolási ügye miatt nem hívták be 2015 óta, most viszont úgy tűnik, Didier Deschamps megbocsátott az idén is nagy szezont futó csatárnak.","shortLead":"A 33 éves csatárt zsarolási ügye miatt nem hívták be 2015 óta, most viszont úgy tűnik, Didier Deschamps megbocsátott...","id":"20210518_karim_benzema_didier_deschamps_francia_valogatott_foci_eb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a57215a-5e66-41d1-9df7-19de837c61df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bf664b5-80ef-4ea9-abe8-3d20420738a3","keywords":null,"link":"/sport/20210518_karim_benzema_didier_deschamps_francia_valogatott_foci_eb","timestamp":"2021. május. 18. 17:48","title":"Visszatérhet a francia válogatottba a korábban kiátkozott Karim Benzema","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea0a5f4-0bad-482e-bfa2-ac9a99cc1545","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tesz a weboldalt ért támadás miatt.","shortLead":"A Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága feljelentést tesz a weboldalt ért támadás miatt.","id":"20210517_bvop_buntetes_vegrehajtas_adathalasz_oldal_kibertamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ea0a5f4-0bad-482e-bfa2-ac9a99cc1545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11f959eb-8f89-4c78-9472-5499e233337a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_bvop_buntetes_vegrehajtas_adathalasz_oldal_kibertamadas","timestamp":"2021. május. 17. 14:25","title":"Támadás érte a büntetés-végrehajtás toborzó oldalát, adathalász oldalt csináltak belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85986d39-fb1d-4362-93d3-50da628a26be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiányzik nekik a szabadidős és sporttevékenység, valamint a közösség, derül ki a Suhanj! Alapítvány felméréséből.","shortLead":"Hiányzik nekik a szabadidős és sporttevékenység, valamint a közösség, derül ki a Suhanj! Alapítvány felméréséből.","id":"20210518_fogyatekkal_elok_mozgasserultek_suhanj_alapitvany_felmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=85986d39-fb1d-4362-93d3-50da628a26be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48c90ed8-d57f-496b-9d89-8ce4cb2cffff","keywords":null,"link":"/elet/20210518_fogyatekkal_elok_mozgasserultek_suhanj_alapitvany_felmeres","timestamp":"2021. május. 18. 18:25","title":"A fogyatékkal élők többségének a társas kapcsolatai sínylették meg a járványhelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]