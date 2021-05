Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","shortLead":"Palkovics László a múlt héten nyújtott be egy 35 oldalas javaslatot, amivel jogtechnikai hibákat orvosolna.","id":"20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bff9df1-ff39-4d46-b3ab-92fabf286799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35af7b7d-6d86-474f-853c-04ec533eb0a7","keywords":null,"link":"/itthon/20210520_szakkepzesi_torveny_tobb_mitn_50_jogtechnikai_javitas","timestamp":"2021. május. 20. 07:17","title":"Ötvennél több helyen szorul javításra a szakképzési törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy erdészeti munkagéppel történt a halálos baleset.","shortLead":"Egy erdészeti munkagéppel történt a halálos baleset.","id":"20210521_felborult_munkagep_meghalt_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302d9d3e-f0d3-4397-a003-c1feca279c78","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_felborult_munkagep_meghalt_ferfi","timestamp":"2021. május. 21. 16:42","title":"Felborult egy munkagép, meghalt az azzal dolgozó férfi Nemeshetésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","shortLead":"Az első oltás után 22 nappal lehet karantén nélkül Ausztriába belépni.","id":"20210521_ausztria_belepes_oltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52f488a3-de21-4aad-8e87-b3a0bf0ed379&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e346f2b0-f4c9-47bc-acdd-321379255345","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_ausztria_belepes_oltas","timestamp":"2021. május. 21. 09:35","title":"Ezt a nyomtatványt kell kitöltenie, ha Ausztriába utazna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be a nagyközönség számára.","shortLead":"Az LG a jelek szerint nem szeretné, ha a nyakán maradnának azok az okostelefonok, amiket a jövőben mutattak volna be...","id":"20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0e62770a-3986-486d-b2e5-8421f8640041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"495c4b60-048a-49fd-bb74-c402467236c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_lg_mobiltelefon_okostelefon_lg_rollable_lg_velvet_2_pro","timestamp":"2021. május. 20. 10:33","title":"Fillérekért vehetik meg a dolgozók az LG be sem mutatott csúcsmobiljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335c6f4b-2a67-41e4-bc3e-ebaf3b65339b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből álló javaslattal állt elő, amelyek betartása a szakértők szerint szükséges lenne ahhoz, hogy elérjük a párizsi klímaegyezmény célját, és kordában tartsuk a globális felmelegedést.","shortLead":"A Nemzetközi Energiaügynökség egy 400 lépésből álló javaslattal állt elő, amelyek betartása a szakértők szerint...","id":"20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=335c6f4b-2a67-41e4-bc3e-ebaf3b65339b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1767cc1-4df1-43cd-9202-a2350e7770a3","keywords":null,"link":"/zhvg/20210520_nemzetkozi_energiaugynokseg_tanulmany_gazkazan_arusitasa_2025_szendioxid_kibocsatas","timestamp":"2021. május. 20. 08:03","title":"Betiltanák 2025-től a gázkazánok értékesítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a246694-fdcd-4916-b879-a6193709a2f6","c_author":"Oroszi Babett, Szabó Yvette","category":"360","description":"Az áruszállítás és a járműgyártás területét is magukénak akarják Orbán-közeli oligarchák. Piacszerzési igyekezetük ezúttal száz ember munkahelyébe kerülhet.","shortLead":"Az áruszállítás és a járműgyártás területét is magukénak akarják Orbán-közeli oligarchák. Piacszerzési igyekezetük...","id":"202120__rail_cargo__matrai_eromu__teruletfoglalas__sinre_tettek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a246694-fdcd-4916-b879-a6193709a2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68689d78-df80-44f4-bc34-b128c62a77f3","keywords":null,"link":"/360/202120__rail_cargo__matrai_eromu__teruletfoglalas__sinre_tettek","timestamp":"2021. május. 21. 07:00","title":"Habony és Hernádi körei startoltak rá a vasúti ágazatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b8e081e-c3fe-4cb5-87d0-9e38e60ee553","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az akadémikus életének 95. évében halt meg.","shortLead":"Az akadémikus életének 95. évében halt meg.","id":"20210520_elhunyt_vamos_tibor_sztaki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b8e081e-c3fe-4cb5-87d0-9e38e60ee553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49f92fcb-781d-4a78-86d3-1f32686eb392","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_elhunyt_vamos_tibor_sztaki","timestamp":"2021. május. 20. 16:26","title":"Elhunyt Vámos Tibor, a SZTAKI alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A jövő héten ismét előkerül az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában a magyar és a lengyel média helyzete.","shortLead":"A jövő héten ismét előkerül az Európai Parlament állampolgári jogi bizottságában a magyar és a lengyel média helyzete.","id":"20210521_ep_libe_magyar_sajtoszabadsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db0c00d-158e-40dc-a2ba-626b2b600050&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51091c66-e1cb-41e5-88bf-87b8f6ef6529","keywords":null,"link":"/vilag/20210521_ep_libe_magyar_sajtoszabadsag","timestamp":"2021. május. 21. 17:08","title":"Újra a magyar sajtószabadságról vitáznak az EP-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]