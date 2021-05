Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0aab54d2-2069-4e03-89e9-ff8f532e59f0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig kevesellték a csúcsmodell 530 lóerős teljesítményét. ","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik eddig kevesellték a csúcsmodell 530 lóerős teljesítményét. ","id":"20210520_646_loeros_lett_a_hatalmas_bmw_x7_divatterepjaro_dahler_tuning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0aab54d2-2069-4e03-89e9-ff8f532e59f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a95005-93c0-4fd3-855a-8d00a69eee2a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210520_646_loeros_lett_a_hatalmas_bmw_x7_divatterepjaro_dahler_tuning","timestamp":"2021. május. 20. 09:21","title":"646 lóerős változat is készült a BMW X7 divatterepjáróból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4187c671-0572-4159-ac0a-eabf9faa6804","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A környezetkímélő, 3D-nyomtatható zacclámpa csak a kezdet, Borsodi Eszter és Tamási Kinga egy sor más konyhai hulladékot is újrahasznosítana.","shortLead":"A környezetkímélő, 3D-nyomtatható zacclámpa csak a kezdet, Borsodi Eszter és Tamási Kinga egy sor más konyhai...","id":"20210520_kavezacc_muanyag_lampabura_miskolci_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4187c671-0572-4159-ac0a-eabf9faa6804&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae6fe458-ea02-40a5-97ed-04d050389c67","keywords":null,"link":"/zhvg/20210520_kavezacc_muanyag_lampabura_miskolci_egyetem","timestamp":"2021. május. 20. 13:01","title":"Kávézaccból és műanyagból készített lámpát két miskolci mérnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fba4c96-c974-4344-9b28-f1641925316c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik.","shortLead":"A hátsókerék-hajtású legolcsóbb kivitel mozgatásáról egy 170 lóerős villanymotor gondoskodik.","id":"20210521_magyarorszagon_a_kia_585_loeros_uj_villanyautoja_az_ev6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fba4c96-c974-4344-9b28-f1641925316c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b077c2-520f-4a7d-96dc-c7276c5ce2f9","keywords":null,"link":"/cegauto/20210521_magyarorszagon_a_kia_585_loeros_uj_villanyautoja_az_ev6","timestamp":"2021. május. 21. 09:21","title":"Magyarországon is kapható már a Kia akár 585 lóerős új villanyautója, az EV6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael és a Hamász között. Jön az EU-s Covid-igazolvány. Blöffölt a kormány Karácsony kabinetfőnöke szerint. Kapás Boglárka ismét Európa-bajnok.","shortLead":"Ötmillió beoltott után megszűnik a kijárási tilalom, eltörlik a köztéri maszkviselést. Életbe lépett a tűzszünet Izrael...","id":"20210521_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9c707d-65f2-473f-ad1a-c6548fbe785a","keywords":null,"link":"/360/20210521_Radar360","timestamp":"2021. május. 21. 08:06","title":"Radar360: Újabb lazításokat jelentett be Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c789cc0-4019-4fd1-8834-2813398313b7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztés összesen 288 bőrbetegséget képes felismerni. Ehhez milliónyi bőrelváltozásról készült fotót mutattak meg neki.","shortLead":"A fejlesztés összesen 288 bőrbetegséget képes felismerni. Ehhez milliónyi bőrelváltozásról készült fotót mutattak meg...","id":"20210520_google_borbetegseg_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c789cc0-4019-4fd1-8834-2813398313b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1696ca6-6306-4cae-a8fd-12a812d00c48","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_google_borbetegseg_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. május. 20. 16:30","title":"A Google új alkalmazása ránézésre megmondja, milyen bőrbetegsége van az embernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","shortLead":"Csang Jiming majdnem 10 éven át volt a ByteDance vezetője, de most úgy érzi, egy cég vezetése nem neki való feladat.","id":"20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82e776ca-21b2-4255-9003-7cfb0334aad1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_bytedance_tiktok_csang_jiming_tarsalapito","timestamp":"2021. május. 20. 09:33","title":"Lelép a TikToktól az egyik társalapító, más veszi át a helyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","shortLead":"Az amerikai képviselőház megszavazta a kétpárti bizottság létrehozását, most a szenátusnak kell döntenie.","id":"20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c80587d-8135-4de9-afbe-8c17fe25aa1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd6a3fc-31cc-46f4-9263-e928fc842e3a","keywords":null,"link":"/vilag/20210520_capitolium_vizsgalobizottsag","timestamp":"2021. május. 20. 08:25","title":"Hatból egy republikánus a demokratákkal szavazott a Capitolium ostromát vizsgáló bizottság létrehozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67630c1c-e37e-441f-98c0-6ffe79947306","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Konstancában PET-palackokkal vagy alumínium dobozokkal lehet fizetni az utazásért.","shortLead":"Konstancában PET-palackokkal vagy alumínium dobozokkal lehet fizetni az utazásért.","id":"20210521_Szemetert_adnak_buszjegyet_Konstancaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67630c1c-e37e-441f-98c0-6ffe79947306&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e1a6f09-0d9b-4346-8c16-0947b02beb6c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210521_Szemetert_adnak_buszjegyet_Konstancaban","timestamp":"2021. május. 21. 09:55","title":"Szelektív hulladékért adnak buszjegyet egy román városban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]