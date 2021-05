A Szegedi Televíziónak adott interjút Karikó Katalin, a szintetikus mRNS-alapú vakcinák technológiájának szabadalmaztatója és ott szóba került az Orbán Viktorral való találkozása is.

Orbán a Kossuth Rádióban beszélt korábban a Karikóval történt találkozóról és ott elhangzott, hogy a kémcsövek és védőoltás mellett meg tudtak vitatni olyan "szakmai" kérdéseket is, mint a disznósajt.

A szegedi tévében arról beszélt a riporter, hogy amikor a kormány kiadta a vakcinák összehasonlító táblázatát, akkor azt Karikó kritikával illetve. Utána viszont fotózkodott Orbán Viktorral, ebből viszont a disznósajt jött ki. "Tehát foglalkoztatja-e Önt az, hogy Orbán Viktor egyrészt például szeret önnel fotózkodni, de közben a szakmai munkásságáról nem nagyon beszél?” - tette fel a kérdést.

Karikó Katalin erre azt válaszolta, hogy a

disznósajt az igen szakmai munka volt, nem azért, mert az apukám hentes, csak én említettem ezt a disznósajtot.

„Ugyanis arról volt szó, hogy a BionTechnél ugye állati vakcinák kifejlesztésén is dolgozunk, és a kollégák azt hitték, hogy a combba is be lehet nyomni a vakcinát. És én mondtam, hogy nem, azt a fül tövére nyomják és adják be a disznónál. És ezt nagyon jól tudtam, mert mondtam, hogy az apukám hentes volt, és mikor disznósajtot csináltunk, akkor ő azt a részt mindig kivágta, ugyanis abban a toxikonok felhalmozódhatnak a vakcinából, és ezért van, hogy az emberek meg is haltak disznósajttól. Úgyhogy ez egy tudományos, még ha nem is annak hangzik. Nem arról volt szó, hogy mennyi paprikát vagy egyebeket kell beletenni, hanem arról, hogy mindegy, hogy az ember a hentesnek a lánya, akkor is olyan információi lehetnek, ami másoknak nem lehet” - mondta Karikó.