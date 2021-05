Várhatóan szeptemberben mutatja be az Apple hetedik generációs okosóráját, az Apple Watch 7-et. Néhány hónap van csak hátra addig, így biztosak lehetünk abban, hogy házon belül szinte már minden készen áll a gyártásra.

Ilyenkor persze már vannak szivárogtatások is a küszöbön álló eszközről, így legutóbb az ismert tipster, Jon Prosser vetette fel, hogy az Apple az új okosóra esetében valószínűleg lemond a lekerekített sarkokról, és ez egyfajta iPhone 4 alapú megközelítést jelent. De úgy is fogalmazhatnánk, hogy az Apple Watch 7 jobban fog hasonlít az iPhone 12-re, amely viszont az eredeti és igen kedvelt iPhone 4-re emlékeztet (egyébként a neves Apple-elemző, Ming-Chi Kuo is valami ilyesmit jósolt). A szivárogtató emellett még zöld színt is emleget: ilyen színben eddig még nem találkoztunk Apple Watch-csal.

Go follow Ian and get him to 10k ���� https://t.co/bsphZLRrkx — Jon Prosser (@jon_prosser) May 20, 2021

Úgy tűnik, ez az új órageneráció kapja a legjelentősebb frissítést a 2018-as, negyedik generáció óta, különösen ha az a pletyka is beigazolódik, hogy vércukorszint-mérésre is alkalmas lesz az óra, sőt akár a véralkoholszintet is megmondhatja.

Ha minden a tervek szerint halad, akkor az Apple Watch 7 szeptemberben, az idei iPhone-okkal együtt mutatkozhat be. Ezúttal is népes társaságba kerül, úgy tudni ugyanis, hogy az Apple négy különböző iPhone-nal rukkol elő – valamennyi a már meglévő modellek frissítése, így az igazi nagy durranás (például az összehajtható iPhone) csak 2022-re várható.

