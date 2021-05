Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc80084f-d2fc-44f2-ac3b-1d963e610262","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fideszes kormánybiztos szokatlanul kritikus hangon beszélt a magyar oktatási rendszerről. Szerinte a rendszerváltás legnagyobb tévedése volt például az iskolarendszer átalakítása, a tanári fizetéseket pedig nagyon gyorsan rendezni kell.","shortLead":"A fideszes kormánybiztos szokatlanul kritikus hangon beszélt a magyar oktatási rendszerről. Szerinte a rendszerváltás...","id":"20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc80084f-d2fc-44f2-ac3b-1d963e610262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044181b5-2b8b-47c9-a397-6997fc149c29","keywords":null,"link":"/elet/20210525_Revesz_Mariusz_ilyen_kaotikus_iskolarendszer_nincs_Europaban_mint_a_magyar","timestamp":"2021. május. 25. 11:54","title":"Révész Máriusz: Nincs még egy ilyen kaotikus iskolarendszer Európában, mint a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó szerint, amikor az „áldozatok” szükségességéről beszélt.","shortLead":"A NOB szerint az elnök az olimpiai mozgalom tagjaira gondolt, átvitt értelemben, nem pedig a japán lakosságra szó...","id":"20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a562343d-4957-430a-86e9-5932088f2edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ff3304a-e2f3-43b9-b6c1-749609e1ed68","keywords":null,"link":"/sport/20210524_A_jarvannyal_kuzdo_Japanban_kiakadtak_mert_a_NOB_elnoke_azt_mondta_az_olimpia_aldozatokat_kovetel","timestamp":"2021. május. 24. 15:30","title":"A járvánnyal küzdő Japánban kiakadtak, mert a NOB elnöke azt mondta, az olimpia „áldozatokat” követel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Osztálykirándulás című dalt Zoránnal közösen énekelte, és besegített nekik Presser Gábor is.","shortLead":"Az Osztálykirándulás című dalt Zoránnal közösen énekelte, és besegített nekik Presser Gábor is.","id":"20210525_Ezt_a_dalt_kuldte_Kariko_Katalinnak_Koncz_Zsuzsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd5c2363-21ae-4698-b2ca-cdb46353175a","keywords":null,"link":"/kultura/20210525_Ezt_a_dalt_kuldte_Kariko_Katalinnak_Koncz_Zsuzsa","timestamp":"2021. május. 25. 17:56","title":"Ezt a dalt küldte Karikó Katalinnak Koncz Zsuzsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Lengyelország, Ukrajna és Litvánia is bejelentette, hogy leállítja a légi forgalmat Fehéroroszországgal. A Belavia légitársaság tehetetlen.","shortLead":"Lengyelország, Ukrajna és Litvánia is bejelentette, hogy leállítja a légi forgalmat Fehéroroszországgal. A Belavia...","id":"20210525_Feheroroszorszag_jarat_europai_orszagok_Ryanair","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f2cd30cd-7101-4a27-944a-ca19cacbe823&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"468d9101-e09a-4d64-8523-6db0b70a730c","keywords":null,"link":"/vilag/20210525_Feheroroszorszag_jarat_europai_orszagok_Ryanair","timestamp":"2021. május. 25. 13:08","title":"Nagy bajban van a fehérorosz légitársaság az országot érintő repülési tilalmak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e18bad4-fac7-4567-9e73-4ddd3b838fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple már javában dolgozik következő generációs okosóráján, amelyet a hírek szerint teljes újratervezés kísér. Azonban nem lesz ismeretlen az eszköz megváltoztatott dizájnja.","shortLead":"Az Apple már javában dolgozik következő generációs okosóráján, amelyet a hírek szerint teljes újratervezés kísér...","id":"20210524_apple_watch_series7_kiszivargas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e18bad4-fac7-4567-9e73-4ddd3b838fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6c49809-6433-4135-b980-6347c8cff20a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210524_apple_watch_series7_kiszivargas","timestamp":"2021. május. 24. 10:03","title":"Vissza a jövőbe: ilyen lehet az új Apple Watch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","shortLead":"A laktózérzékenység vagy cukorbetegség miatt is lehet adókedvezményt kérni.","id":"20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc39afef-86fa-40a1-85f2-7806549661d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d3fdc6-1195-4141-83c3-afd1a654f951","keywords":null,"link":"/kkv/20210525_betegseg_utani_adokedvezmeny","timestamp":"2021. május. 25. 05:56","title":"Nagyon kevesen igényelnek betegség utáni adókedvezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1420 beteget ápolnak kórházban.","shortLead":"1420 beteget ápolnak kórházban.","id":"20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=174ab99a-dfe0-474f-ab5c-4ee2927d0af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e11e0c-f1d4-45d2-b728-1e2ee321d30c","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Ujabb_41_magyar_halt_meg_koronavirusban","timestamp":"2021. május. 24. 09:39","title":"Újabb 41 magyar halt meg koronavírusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df75b23-2656-429d-ba78-b46f14219e23","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Megújult a főépület és a belső udvar is, és új kiállítások is indultak a kastélyban.","shortLead":"Megújult a főépület és a belső udvar is, és új kiállítások is indultak a kastélyban.","id":"20210525_Felujitas_Esterhazy_kastely_Tata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4df75b23-2656-429d-ba78-b46f14219e23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddfe8ab9-f006-4b9d-bb90-0b811a910826","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210525_Felujitas_Esterhazy_kastely_Tata","timestamp":"2021. május. 25. 14:39","title":"Átadták a felújított Esterházy-kastélyt Tatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]