Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2ef862f-eefb-4f98-9983-4170d5305945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tájékoztatón elhangzott: a következő napokban is a regisztrált idősek oltására koncentrálnak. Az operatív törzs szerint a baloldali polgármesterek “botránypolitizálnak”, zavart keltenek.","shortLead":"A tájékoztatón elhangzott: a következő napokban is a regisztrált idősek oltására koncentrálnak. Az operatív törzs...","id":"20210317_operativ_torzs_oltas_koronavirus_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2ef862f-eefb-4f98-9983-4170d5305945&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6e150cf-a7f5-4d29-94fa-c42f2cef3951","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_operativ_torzs_oltas_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. március. 17. 12:49","title":"Operatív törzs: A járvány egész Európában új lendületet vett, \"csúcsokat döntögetünk\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","shortLead":"Két régi ügyre tett pontot a testület.","id":"20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49340145-f589-4f1d-9236-0fd1851e98b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f4f6011-5ba5-40e6-9700-32dcccd7eb4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_Europai_Birosag_nem_serti_az_unios_jogot_a_reklamado","timestamp":"2021. március. 16. 11:27","title":"Európai Bíróság: Nem sérti az uniós jogot a reklámadó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

\r

","shortLead":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

\r

","id":"20210316_tihanyi_termeszetpusztitas_birsag_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e839f1-2e03-49c0-89d5-322ec5488e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_tihanyi_termeszetpusztitas_birsag_kormanyhivatal","timestamp":"2021. március. 16. 21:45","title":"Félmilliós bírságot szabtak ki a tihanyi természetpusztításért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","shortLead":"Főleg a 30-40 éves, középfokú végzettséggel rendelkezők élnek a jogsegély lehetőségével.","id":"20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f86e72b-46ae-4bdd-b103-6d48c3f009e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c92f9501-4a9f-4258-abae-1996568943d3","keywords":null,"link":"/kkv/20210315_Havonta_10_ezerszer_keresik_a_munkajogi_igazsagot_az_ingyenes_jogpontokon","timestamp":"2021. március. 15. 21:56","title":"Havonta 10 ezerszer keresik a munkajogi igazságot az ingyenes jogpontokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","shortLead":"A leépítésekre a következő két évben kerül sor.","id":"20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=50786447-dda2-4101-ac47-0247c6e8f6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6ed5bf-e6f1-469d-be25-655e6764d551","keywords":null,"link":"/kkv/20210316_nokia_leepites_koltsegcsokkentes","timestamp":"2021. március. 16. 11:58","title":"5-10 ezer alkalmazottját készül elküldeni a Nokia ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiss Csaba háziorvos korábban azt mondta: nem szeretne „gyógyszerkipróbálásokban részt venni”. Az érintett politikai döntésnek tartja a pénzbüntetést.","shortLead":"Kiss Csaba háziorvos korábban azt mondta: nem szeretne „gyógyszerkipróbálásokban részt venni”. Az érintett politikai...","id":"20210316_oltas_erdokertes_orvos_buntetes_birsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c44656a-81a0-4722-a4b3-2e1baa5b930d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b64b1-8cbf-4219-9107-e3b401fad9d3","keywords":null,"link":"/itthon/20210316_oltas_erdokertes_orvos_buntetes_birsag","timestamp":"2021. március. 16. 15:20","title":"Egymillió forintra büntették az erdőkertesi orvost, aki megtagadta az oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja, hogy a döntés az övé, nagy rajta a nyomás, hogy továbbvigye a családi tradíciót. A monostor gyermekei negyedik, befejező rész. ","shortLead":"Gyembó és apja együtt megnézik a monostort, ahol a fiút szerzetessé képezhetik. Bár mindenki arról biztosítja...","id":"20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011f2a0d-abb4-4037-bccf-0d6ab4724bad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"555265c1-8c6b-46b3-a3ae-47fbb926cfe5","keywords":null,"link":"/360/20210316_Doku360_A_monostor_gyermekei_negyedik_resz","timestamp":"2021. március. 16. 19:00","title":"Doku360: Ha nem leszel szerzetes, elvehetik tőlünk a házunkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a2befb-daf6-41d1-b10f-e95385c34d75","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kit ne bosszantottak volna már apró, repülő rovarok? A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei nem haragszanak rájuk, hiszen éppen tőlük merítettek ötleteket egészen újszerű drónok tervezéséhez.","shortLead":"Kit ne bosszantottak volna már apró, repülő rovarok? A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) szakemberei nem haragszanak...","id":"20210315_rovarok_apro_dronok_mit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8a2befb-daf6-41d1-b10f-e95385c34d75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d5e16d-e36b-4755-b599-7bcfbfbf21c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210315_rovarok_apro_dronok_mit","timestamp":"2021. március. 15. 14:03","title":"Videó: Mint az apró darazsak, olyanok lehetnek a legújabb drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]