[{"available":true,"c_guid":"361835f3-5441-4033-807f-c2612da92bfe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung legalább kétféle, különleges képernyővel szerelt készüléken dolgozik: az egyiket többszörösen össze lehetne hajtani, míg a másik simán feltekerhető.","shortLead":"A Samsung legalább kétféle, különleges képernyővel szerelt készüléken dolgozik: az egyiket többszörösen össze lehetne...","id":"20201216_samsung_display_kijelzo_feltekerheto_kijelzo_hajlithato_kijelzo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=361835f3-5441-4033-807f-c2612da92bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69fd5197-884e-47ec-8f5d-4ad2987973c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_samsung_display_kijelzo_feltekerheto_kijelzo_hajlithato_kijelzo","timestamp":"2020. december. 16. 09:03","title":"Megvillantotta a Samsung, milyen lehet a jövő okostelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a4e8c1-20c8-4339-9277-552d1b96abe3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több fővárosi és vidéki iskolában szerda az utolsó tanítási nap péntek helyett.","shortLead":"Több fővárosi és vidéki iskolában szerda az utolsó tanítási nap péntek helyett.","id":"20201216_Iskola_teli_szunet_PDSZ","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45a4e8c1-20c8-4339-9277-552d1b96abe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ad54ec-affd-42dd-86e9-941159eb41f5","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Iskola_teli_szunet_PDSZ","timestamp":"2020. december. 16. 11:08","title":"Népszava:Több iskolában korábban kezdődik a téli szünet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is visszatérhetnek az osztálytermekbe. ","shortLead":"Az EMMI államtitkára az operatív törzs szerdai tájékoztatóján közölte, jelen állás szerint a középiskolások is...","id":"20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748ca598-692a-4969-b029-ee1ee8ae0a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284bbddf-5735-4415-bbae-abbf5ec15ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Maruzsa_optorzs_teszteles","timestamp":"2020. december. 16. 12:33","title":"Maruzsa: A téli szünet végén ismét tesztelik a tanárokat, a középiskolásoknak január 11-én kezdődik a normál oktatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","shortLead":"Több konfliktus is próbára tette már a novemberi tűzszüneti megállapodást.","id":"20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=520a094d-474e-4fef-bb31-e863e4ac7f51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53ea814f-c470-4491-91de-224c969f2276","keywords":null,"link":"/vilag/20201216_hegyikarabah_eltunt_ormeny_katonak_provokacio","timestamp":"2020. december. 16. 20:29","title":"Örmény katonák elrablásával vádolja Azerbajdzsánt a hegyi-karabahi vezetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","shortLead":"Az elnök nyilvánosan adatja be magának a vakcinát, hogy növelje az oltóanyag iránti bizalmat.","id":"20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52220752-d6b6-40ef-9b2e-0d97cb09b2bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d21e2aa0-5a49-4f80-91f1-d431a5c0bef7","keywords":null,"link":"/vilag/20201217_A_jovo_heten_oltjak_be_Joe_Bident","timestamp":"2020. december. 17. 05:55","title":"A jövő héten oltják be Joe Bident","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő veszélyeztetett terhesként került kórházba, ahol tisztázatlan körülmények között kapta el a fertőzést.","shortLead":"A nő veszélyeztetett terhesként került kórházba, ahol tisztázatlan körülmények között kapta el a fertőzést.","id":"20201216_koronavirus_szules_halal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=485744e5-00b1-4913-bd5e-02e3bb90d1ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eac65c2-df26-4654-a93d-73dd32ace651","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_szules_halal","timestamp":"2020. december. 16. 09:28","title":"Életet adott babájának, majd koronavírusban meghalt egy 29 éves nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a1321e-6fcc-481c-b83d-99fcc96348fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot – telepíteni azonban egyelőre csak iPhone-okra és iPadekre lehet.","shortLead":"Bő fél évnyi tesztelés után a Facebook mindenki számára elérhetővé tette az új videós alkalmazását, a Collabot...","id":"20201215_facebook_collab_zenekeszites_alkalmazas_app_store","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=09a1321e-6fcc-481c-b83d-99fcc96348fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"405811b5-7358-4548-af95-4925c10a6e1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_facebook_collab_zenekeszites_alkalmazas_app_store","timestamp":"2020. december. 15. 17:03","title":"Új alkalmazást indított a Facebook a TikTok ellen, itt a Collab","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","shortLead":"Elfogató parancs van érvényben Silvia H. ellen, társát pedig már le is tartóztatták. ","id":"20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4f63b73-955a-48df-93ba-94a6b27478df","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201216_futes_optimalizalo_csalok_77_millio","timestamp":"2020. december. 16. 15:12","title":"Rezsicsökkentést ígértek a csalók, 77 millióval verték át áldozataikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]