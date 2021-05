Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az eddiginél több kutatásra van szükség, miután az amerikai hírszerzés nem talált elegendő bizonyítékot a Covid-19 eredetére – írta az amerikai elnök.","shortLead":"Az eddiginél több kutatásra van szükség, miután az amerikai hírszerzés nem talált elegendő bizonyítékot a Covid-19...","id":"20210527_joe_biden_covid19_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f549f755-179e-4f32-8bf1-0c847d73ce83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f00b66dd-d38c-4a2a-a60c-3dbf935d00ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_joe_biden_covid19_koronavirus","timestamp":"2021. május. 27. 13:38","title":"Biden: Nincs elég bizonyíték arra, hogy megmondjuk, nem egy laboratóriumból került-e ki a Covid-19","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kínában úgy gondolják, hogy a Microsoft túl sok adatot gyűjt be a felhasználókról. Két nagy szolgáltatásról van szó, a Bingről és a LinkedInről.","shortLead":"Kínában úgy gondolják, hogy a Microsoft túl sok adatot gyűjt be a felhasználókról. Két nagy szolgáltatásról van szó...","id":"20210527_microsoft_bing_linkedin_adatgyujtes_kina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba728c63-c4ff-4b6d-a8c4-fb6b126002de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bf12c49-cf14-4c36-9625-c10610e8680d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_microsoft_bing_linkedin_adatgyujtes_kina","timestamp":"2021. május. 27. 20:03","title":"Ismeri azt a viccet, amikor Kína szól be a Microsoftnak, hogy túl sok adatot gyűjt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő applikációja – közölte a Vodafone. A fejlesztésnek köszönhetően videókapcsolat létesíthető majd a mentésirányító központ és a bajbajutottak között.","shortLead":"Hamarosan újabb funkcióval bővül a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat közös ÉletMentő...","id":"20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe7ea06-0723-46b7-b2f4-6de964f7cf6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210527_eletmento_app_videohivas_funkcio_vodafone_omsz","timestamp":"2021. május. 27. 08:03","title":"Töltse le a Mentők alkalmazását: hamarosan videóhívás funkcióval bővül az ÉletMentő app","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták Korom Ferenc utódját, akit hétfőn hallgat meg az Országgyűlés szakbizottsága. Közben viszont állítólag a helyettese is távozhat.","shortLead":"A Magyar Honvédség parancsnokának távozása a nyilvánosság számára váratlan volt, de úgy tudjuk, már meg is találták...","id":"20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=130f0f9f-87cc-4c6c-b622-ed98af44e4bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e9c357-d731-474b-9bee-20b8cc3f198a","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Hetfon_mutatkozik_be_a_Honvedseg_uj_parancsnoka","timestamp":"2021. május. 27. 14:12","title":"Hétfőn mutatkozik be a Honvédség leendő parancsnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ea9fd1-5144-4bd6-907d-f244b1e5eeca","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt nem mondta ki a projekt vezetője, hogy ejtenék a nagykovácsi szállodaépítés tervét, de azt megerősítette, hogy újragondolják a projektet.","shortLead":"Azt nem mondta ki a projekt vezetője, hogy ejtenék a nagykovácsi szállodaépítés tervét, de azt megerősítette...","id":"20210527_cserkesz_nagykovacsi_hotel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f1ea9fd1-5144-4bd6-907d-f244b1e5eeca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d394d50-2abc-4cef-854f-babc5f5ace72","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210527_cserkesz_nagykovacsi_hotel","timestamp":"2021. május. 27. 08:14","title":"A helyiek tiltakozása miatt újragondolja a Cserkészszövetség a nagykovácsi hotelberuházását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3fe016-835e-4055-8c95-69b0cc04cc67","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. Ahogy Kisvárdán semmi, ez sem független a Fidesz exminiszter képviselőjétől, Seszták Miklóstól.","shortLead":"Júliustól a görögkatolikusok fenntartásába kerül a sok milliárdból kistafírozott Felső-szabolcsi Kórház. Ahogy...","id":"202121__gorogkatolikusok_azegeszsegugyben__megint_sesztak__ukran_paciensek__gyogyits_meg_minket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf3fe016-835e-4055-8c95-69b0cc04cc67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd7995d-4567-4487-9121-bd8ed2b21c43","keywords":null,"link":"/360/202121__gorogkatolikusok_azegeszsegugyben__megint_sesztak__ukran_paciensek__gyogyits_meg_minket","timestamp":"2021. május. 28. 06:30","title":"Békelángot vittek Orbánnak, kórházat és milliárdokat kaptak a görögkatolikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5d7d6dd-5f8c-4b4b-aa10-4f704fdf30cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka szerdán meghívta Joe Bident és Vlagyimir Putyint is, amikor a parlamentben beszélt.","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka szerdán meghívta Joe Bident és Vlagyimir Putyint is, amikor a parlamentben beszélt.","id":"20210526_lukasenka_prataszevics_gepelterites_belarusz_parlament","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5d7d6dd-5f8c-4b4b-aa10-4f704fdf30cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daac4bb8-a785-4351-a392-244b8c9de635","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_lukasenka_prataszevics_gepelterites_belarusz_parlament","timestamp":"2021. május. 26. 17:54","title":"Lukasenka megmagyarázta a gépeltérítést és „jeges” háborúra figyelmeztette a Nyugatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43","c_author":"HVG","category":"360","description":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről szóló filmet, ami után új értelmet nyernek az olasz rendező Róma szökőkútjában vagy épp egy porondon játszódó, ikonikus jelenetei. ","shortLead":"Covid-időnkben már nem is számít különösnek, hogy 100. helyett 101. születési évfordulóján mutatják be a Felliniről...","id":"202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afcaf8d6-22ae-4dc7-8ab8-0d1c5cf21e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5636db-648a-489c-bf20-0e328f1f1b9c","keywords":null,"link":"/360/202121_film__a_spiritualizmus_titkai_fellini__alelek_festoje","timestamp":"2021. május. 28. 14:00","title":"Fellini szeánszokat tartott, hitt a tarot-kártyának és a boszorkányságnak - filmajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]