Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akinek még a katát se éri meg választani, azoknak jöhet jól az átalányadózás kedvezőbbé tétele - a változásokról Izer Norbert államtitkár beszélt.","shortLead":"Akinek még a katát se éri meg választani, azoknak jöhet jól az átalányadózás kedvezőbbé tétele - a változásokról Izer...","id":"20210522_adozas_atalanyado_kkv_izer_norbert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db8a4e76-49cb-4591-b753-8178264905d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f0e987-6a1a-4008-8de6-33de6d39b235","keywords":null,"link":"/kkv/20210522_adozas_atalanyado_kkv_izer_norbert","timestamp":"2021. május. 22. 10:50","title":"Sokkal kedvezőbbé válik jövőre a legkisebb vállalkozások adózása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené az Alkotmánybíróság felszólítását.","shortLead":"Több mint 50 ellenzéki képviselő nem várt a kormányra: benyújtotta azt a törvényjavaslatot, amely teljesítené...","id":"20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=416c87f2-9fdb-4199-9944-4822c9b2a055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0556b3d7-7e7a-44c8-84e3-7d3ede6cb82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210521_munka_torvenykonyve_ellenzek_kormany_alkotmanybirosag","timestamp":"2021. május. 21. 19:30","title":"Munka törvénykönyve: ellenzékiek végeznék el a kormány feladatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c","c_author":"Stylers Group","category":"brandcontent","description":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával, Gönczy Gáborral beszélgettünk. ","shortLead":"A nemzetközi piacon is jelentős e-kereskedelmi portálokat üzemeltető hazai Stylers Group alapító-vezérigazgatójával...","id":"20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1ef5681-c6da-4f43-a1fe-eab7d662889c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e20d91b-a620-4aa8-8387-b90cc166f35b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210505_Digitalizacio_e_kereskedelem_fejlesztes_Stylers_Group","timestamp":"2021. május. 22. 12:15","title":"„Aki most nem digitalizál, az biztos úton halad a lejtő felé”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f","c_author":"Kis János","category":"itthon","description":"A negyedik köztársaságnak csak azután lesz végleges alkotmánya, hogy a Fidesz sorozatos vereségek után szétmállik – írja Kis János. Hogy ez a pillanat ne vesszen a messzi jövőbe, az szerinte az ellenzék önmérsékletén múlik.","shortLead":"A negyedik köztársaságnak csak azután lesz végleges alkotmánya, hogy a Fidesz sorozatos vereségek után szétmállik –...","id":"20210521_Kis_Janos_feles_torveny_alkotmany_alaptorveny_Orban_ellenzek_2022_valasztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ef3da13-e6cd-4c1a-9f71-2eb50d85c30f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90eb3185-ec2b-4e0f-9542-55614469b476","keywords":null,"link":"/itthon/20210521_Kis_Janos_feles_torveny_alkotmany_alaptorveny_Orban_ellenzek_2022_valasztas","timestamp":"2021. május. 21. 11:15","title":"Kis János: Új alkotmányt csinálni feles törvénnyel nem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"Egy új családi autó megvásárlása nem olcsó mulatság: a kedvezőbb árú modellek négy-öt millió forint körül kezdődnek, a határ pedig a csillagos ég is lehet. A Bank360 elemzésében annak járt utána, hogy miből érdemes finanszírozni egy új autó megvásárlását, ha nem áll rendelkezésre elég önerő, és a biztonságos törlesztés is fontos tényező.","shortLead":"Egy új családi autó megvásárlása nem olcsó mulatság: a kedvezőbb árú modellek négy-öt millió forint körül kezdődnek...","id":"20210520_ujauto_hitel_bank360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21e37737-2392-4129-b2e6-46461658d167","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210520_ujauto_hitel_bank360","timestamp":"2021. május. 20. 18:40","title":"Miből érdemes megvenni egy ötmillió forintos új autót önerő nélkül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","shortLead":"A szektorok versenyében az IT végzett az élen, ezt a telekommunikációs és az üzleti szolgáltatási ágazat követte.","id":"20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a05edb59-cbd5-4307-8e06-62984c7af663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4da24ce9-bbe0-4903-acd3-6697d2e5ff6c","keywords":null,"link":"/kkv/20210521_samsung_lego_mercedes_tesco_magyar_cegek_munkavallalok","timestamp":"2021. május. 21. 19:45","title":"Megjött a friss rangsor: ezek a cégek a legvonzóbbak a magyar munkavállalók szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a111446c-92a6-4db0-8ee1-faff392b3aa5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár olykor egyedüli üdvözítő megoldásnak tűnhet a váltságdíj megfizetése a zsarolóvírusos támadásnak áldozatul esett szervezetek számára, ez a lehető legrosszabb ötlet – legalábbis a brit belügyminiszter szerint.","shortLead":"Bár olykor egyedüli üdvözítő megoldásnak tűnhet a váltságdíj megfizetése a zsarolóvírusos támadásnak áldozatul esett...","id":"20210521_cyberuk_2021_angol_belugyminiszter_ransomware_zsarolovirus_valtsagdij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a111446c-92a6-4db0-8ee1-faff392b3aa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e5918b4-1225-459a-b741-5b21a14fac2b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_cyberuk_2021_angol_belugyminiszter_ransomware_zsarolovirus_valtsagdij","timestamp":"2021. május. 21. 12:33","title":"Zsarolóvírus? Semmiképp se fizessenek – figyelmeztet a brit belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhetővé tett gyors jelszócserélőt világszerte bevezeti majd a Google az androidos Chrome alkalmazásban. ","shortLead":"Az első körben az amerikai felhasználók számára elérhetővé tett gyors jelszócserélőt világszerte bevezeti majd a Google...","id":"20210521_google_chrome_bongeszo_android_jelszo_csereje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ece6a38-257f-4699-80b4-c568bfd32834","keywords":null,"link":"/tudomany/20210521_google_chrome_bongeszo_android_jelszo_csereje","timestamp":"2021. május. 21. 09:03","title":"Újdonság a Chrome-ban: egy gomb az egész, de nagyon hasznos az ellopott jelszavak ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]