A Flight Simulator a 170 helyett már 83 GB-on is elfér, ha valaki most szeretné telepíteni.

Ha valaki azon gondolkodott volna eddig, hogy kipróbálja a Microsoft repülőgépes játékát, a Flight Simulatort, de eddig nem kezdett volna bele, akkor annak van egy jó hírünk: már nem kell olyan sok tárhely a számítógépen, mint eddig. A redmondi cég játéka kezdetben 170 GB-ot pakolt az eszközre, egy frissítésnek köszönhetően azonban ez a pakk több mint 50 százalékkal csökkent.

A Kotaku szúrta ki, hogy a Flight Simulator számára most már csak 83 GB tárhelyre van szükség. Hogy mindezt hogyan érte el a cég, azt nem tudni, de az biztos, hogy a 212 emeletes toronyház "törlése" néhány száz megabájttal karcsúsította a játékot.

[Egy hétvége alatt berepültük a fél világot, pedig el se mentünk otthonról]

A módosítás azoknak is jó hír, akik Xboxon szeretnének majd játszani vele. A Microsoft a tervek szerint 2021 nyarán adja majd ki a konzolra a Flight Simulatort, ami így nemcsak, hogy jóval kevesebb helyet foglal majd el az eszközön, de még az olyan, köztudottan helyigényes játékok mellett is elférhet, mint a Call of Duty: Modern Warfare vagy a Red Dead Redemption 2.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.