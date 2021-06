Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat kezdeményez az ügyben.","shortLead":" A csehek a jövő héttől már egy oltással is beutazhatnak az országba, és Zágráb további országokkal is tárgyalásokat...","id":"20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0cc1cc23-05e6-4fdb-b9d5-d1073ea36ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21dc276-947a-4afd-8ad9-09fcf5ffdba5","keywords":null,"link":"/vilag/20210530_Horvatorszag_tovabbi_engedmenyeket_tesz_a_nyari_szezon_megmentesere","timestamp":"2021. május. 30. 15:02","title":"Horvátország további engedményeket tesz a nyári szezon megmentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f","c_author":"Kovács Gábor","category":"itthon","description":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején regisztráltak legtöbben oltásért. A Kabinetiroda titkolja, mikor hány e-mail-címre küldtek ki a regisztráltaknak \"tájékoztató\" e-mailt.","shortLead":"A járvány harmadik hullámának kezdetén, illetve az arról szóló intenzív kormányzati kommunikációs offenzíva idején...","id":"20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af085dbb-e0a6-4ae4-a1f7-ecf94b5f235f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ace9e-2a5c-4db0-9486-65c20b213b13","keywords":null,"link":"/itthon/20210530_Volt_egy_kiugro_het_amikor_432_ezren_jelentkeztek_oltasert","timestamp":"2021. május. 30. 14:00","title":"Volt egy hét, amikor majdnem félmillióan jelentkeztek oltásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe257f2-9f96-4aff-811f-95e12ea959e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó népszerű szedánjának következő generációja várhatóan 2023-ban lát majd napvilágot. ","shortLead":"A bajor gyártó népszerű szedánjának következő generációja várhatóan 2023-ban lát majd napvilágot. ","id":"20210531_ilyen_teljesen_uj_kulsovel_tamadhat_az_5os_bmw__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe257f2-9f96-4aff-811f-95e12ea959e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70d50e94-9834-47bb-8690-850d56feaae3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_ilyen_teljesen_uj_kulsovel_tamadhat_az_5os_bmw__video","timestamp":"2021. május. 31. 06:41","title":"Ilyen teljesen új külsővel támadhat az 5-ös BMW – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása miatt azonban a szakma képviselői már a vészharangot kongatják.","shortLead":"Ismét dübörög a kormány otthonteremtési programjával is doppingolt építőipar. Az alapanyagok nem várt mértékű drágulása...","id":"202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6918c3f5-7c97-407d-9a91-12aaa43cc6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37f0c648-b4dc-4397-8cf6-6beb70d98a8b","keywords":null,"link":"/360/202121__epitoipar__szaguldo_arak__lanctartozasok__veszelyes_felporgetes","timestamp":"2021. május. 31. 15:00","title":"Világpiaci folyamatok vághatnak alá a hazai építőipar feltámasztásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","shortLead":"A fejlesztés Szegeden készült, és a T-sejtes immunitást vizsgálja.","id":"20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c90f2af2-0d19-4ec8-a8a4-9f66aea69d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f39e0-c65a-4615-a0ee-5f8d35b75348","keywords":null,"link":"/tudomany/20210531_sejtes_immunitas_koronavirus_teszt","timestamp":"2021. május. 31. 10:59","title":"Ez a magyar fejlesztésű teszt megmondja, kialakult-e a koronavírus elleni sejtes immunitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak nevei. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Dagad a dán-amerikai kémbotrány, vészesen nő a tüdőrákos nők aránya, görög betűket kapnak a koronavírus variánsainak...","id":"20210601_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01c88ab0-7c36-442f-91d4-999f13a45496","keywords":null,"link":"/360/20210601_Radar360","timestamp":"2021. június. 01. 08:00","title":"Radar360: Orbán Viktor már látja a következő 20 évet, kiderítették, meddig élhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Washington Postban megjelent állásfoglalás szerint az eddiginél sokkal jobban kell összehangolni az erőfeszítéseket, és új finanszírozási módszereket kell bevetni, hogy a szegény országoknak is jusson elég vakcina.","shortLead":"A Washington Postban megjelent állásfoglalás szerint az eddiginél sokkal jobban kell összehangolni az erőfeszítéseket...","id":"20210601_oltas_vakcina_vilag_lapszemle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e88a7d85-9cbe-4f49-9ea6-5c850c68207c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e193574-a562-4ca5-9772-6a344558dd6b","keywords":null,"link":"/360/20210601_oltas_vakcina_vilag_lapszemle","timestamp":"2021. június. 01. 07:30","title":"Az ENSZ és társai a vészharangokat kongatják az oltásönzőség miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","shortLead":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","id":"20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763968e6-cf1b-492e-b833-40d6723d67b9","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","timestamp":"2021. május. 30. 13:55","title":"Dárdai Pál marad a Hertha edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]