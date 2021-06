Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0bcc846f-c043-404d-ac7e-a82cd70d8aac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor sportkupét ezúttal az AC Schnitzer vette kezelésbe.","shortLead":"A bajor sportkupét ezúttal az AC Schnitzer vette kezelésbe.","id":"20210601_tuning_bmw_m4_ac_schnitzer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bcc846f-c043-404d-ac7e-a82cd70d8aac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a659ea8-2de1-471d-bb10-d3ece0bdbe54","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_tuning_bmw_m4_ac_schnitzer","timestamp":"2021. június. 01. 09:21","title":"Szolid tuningot kapott az új BMW M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felvidéki Agg Attila Ross ikonikus mozdulatával szerepelt a Jóbarátok: Újra együttben.



","shortLead":"A felvidéki Agg Attila Ross ikonikus mozdulatával szerepelt a Jóbarátok: Újra együttben.



","id":"20210531_Kiderult_hogy_kerult_egy_magyar_rajongo_a_Jobaratok_kulonkiadasba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55acb802-44b9-4658-83c4-4fc41b9a4111&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f1e092-b802-4112-9e75-ed7781fb284d","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Kiderult_hogy_kerult_egy_magyar_rajongo_a_Jobaratok_kulonkiadasba","timestamp":"2021. május. 31. 10:15","title":"Kiderült, hogy került egy magyar rajongó a Jóbarátok-különkiadásba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","shortLead":"A zenekar a Facebookon jelentette be, hogy felfüggeszti a működését.



","id":"20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dbd46c9-d685-4f96-af10-b2a9a9c483b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f753f86-b6c4-48f0-92ec-3c2ba0391a88","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_Megszunik_az_Intim_Torna_Illegal","timestamp":"2021. június. 01. 12:36","title":"Megszűnik az Intim Torna Illegál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat.","shortLead":"Több mint kétszeresére nőtt a koronavírus perui áldozatainak száma, miután újraszámolták a halálozási adatokat.","id":"20210601_peru_jarvany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a5a60c7f-91ed-4e88-8318-bb0faadf824e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e705ed45-db81-4a11-927b-bafc07ea9934","keywords":null,"link":"/vilag/20210601_peru_jarvany_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 10:17","title":"Átszámolták a perui járványadatokat, így a magyar halálozás már csak a második legrosszabb a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","shortLead":"Nagyot ment a sportfogadás, de kevesebb sorsjegyet vettek az emberek a járvány évében.","id":"20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f40fdb90-3eed-40b8-a569-27e1435255c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46801bb4-59da-4e6a-9a55-d472c7dc92f7","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_szerencsejatek_zrt_rekord_ev_bevetel_2020","timestamp":"2021. május. 31. 10:16","title":"Rekordot jelentő 23,9 milliárdot keresett a szerencsevadászokon a Szerencsejáték Zrt.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217b5877-93a0-4c72-a49a-43e78b11b553","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Mostanában sokat hallani a transzgenerációs hatásról, sőt traumáról, és felmerülhet bennünk, hogy ez a jelenség milyen módon bukkanhat fel az ember életében. ","shortLead":"Mostanában sokat hallani a transzgenerációs hatásról, sőt traumáról, és felmerülhet bennünk, hogy ez a jelenség milyen...","id":"20210531_Vajon_engem_is_erint_a_transzgeneracios_hatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217b5877-93a0-4c72-a49a-43e78b11b553&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd31bedb-3179-4a8b-82bc-f435e8a78137","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210531_Vajon_engem_is_erint_a_transzgeneracios_hatas","timestamp":"2021. május. 31. 13:30","title":"Vajon engem is érint a transzgenerációs hatás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","shortLead":"A rendőrök szerint vasárnap éjjel a férfi olyan súlyosan bántalmazta a feleségét, hogy az belehalt a sérüléseibe.","id":"20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=891f5bbc-3bb3-45bb-b1c1-a80f591a0581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3de7129e-ada6-4238-b15e-77883fcab73e","keywords":null,"link":"/itthon/20210531_ferje_olt_meg_egy_not_nagyarban","timestamp":"2021. május. 31. 10:38","title":"Megöltek egy nőt Nagyarban, férje a gyanúsított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel csökkent a vírus terjedése.","shortLead":"A 45 ezer lakosú Serrana városában azok is védve voltak egy kutatócsoport szerint, akiket nem oltottak be, mivel...","id":"20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0abcb400-26b4-4b02-b8e3-8697456acedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"780a044b-db8b-4528-bc23-10fd63afadca","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_brazilia_coronavac_kinai_vakcina_oltas_koronavirus","timestamp":"2021. június. 01. 18:13","title":"Beoltották egy brazil város szinte minden felnőtt lakosát, meg is lett az eredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]