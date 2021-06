Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több szivárogtató szerint a Microsoft június végén tartandó eseményén nem egy szimpla Windows-frissítésről hull le a lepel. A Windows 11-et fogják bemutatni.","shortLead":"Több szivárogtató szerint a Microsoft június végén tartandó eseményén nem egy szimpla Windows-frissítésről hull le...","id":"20210607_microsoft_windows_10_windows_11_operacios_rendszer_windows_frissites_sun_valley","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6593ce91-5460-4693-9691-a1cc990a6eea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7a220a-fefe-489e-a3d4-a7dddb5f08db","keywords":null,"link":"/tudomany/20210607_microsoft_windows_10_windows_11_operacios_rendszer_windows_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. június. 07. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy a Microsoft a Windows 11 kiadására készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","shortLead":"A Párbeszéd politikusa napirend előtt értékelte a kormány pálfordulását Fudan témában.","id":"20210607_Burany_Sandor_Fudan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f331fdf7-5df9-4757-ba31-9bce6c6d99b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e312647-7974-4e1f-bd02-cf88238faedd","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_Burany_Sandor_Fudan","timestamp":"2021. június. 07. 16:39","title":"Burány Sándor: A Fudan-projekt „nem kici és nem occó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17832c-2be5-4261-9776-e5757e0653e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Úgy tűnik, nem fogadta el a meghívást az orosz elnök.","shortLead":"Úgy tűnik, nem fogadta el a meghívást az orosz elnök.","id":"20210607_putyin_cselgancs_budapest_kkm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e17832c-2be5-4261-9776-e5757e0653e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54c32c43-cb1f-4c49-b0f6-e8669d155a7a","keywords":null,"link":"/vilag/20210607_putyin_cselgancs_budapest_kkm","timestamp":"2021. június. 07. 17:41","title":"Nem tud róla a külügy, hogy Putyin ellátogatna a budapesti cselgáncs vb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93bad42-bb87-43ff-ac6b-1d520121842a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rombolóbomba a híd felújítása során került elő.","shortLead":"A rombolóbomba a híd felújítása során került elő.","id":"20210607_100_kilos_szovjet_bombat_emeltek_ki_a_Lanchidnal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e93bad42-bb87-43ff-ac6b-1d520121842a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0fab8f1-9189-4e1e-beb7-7c5456fe3df9","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_100_kilos_szovjet_bombat_emeltek_ki_a_Lanchidnal","timestamp":"2021. június. 07. 07:02","title":"100 kilós szovjet bombát emeltek ki a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","shortLead":"A matematikus, pszichológus, publicista szerint a járvány olyan, mint egy bombariadó.","id":"20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c98beb9a-9714-44cb-a44d-03d0019ce8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ac4553-81d9-4da4-b4e2-3df3680d8109","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Mero_Laszlo_szerint_extrem_valsaghelyzetben_sok_kockazatot_kell_vallalnunk","timestamp":"2021. június. 06. 09:35","title":"Mérő László szerint extrém válsághelyzetben sok kis, és egy-két nagy kockázatot kell vállalnunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe. Giccses, szentimentális, túlzásba vitt, kaotikus az egész, de még 20 év után is rabul ejt minket a Nicole Kidman és Ewan McGregor között szövődő románc. A Moulin Rouge!-t lehet nagyon szeretni és gyűlölni is, de mi inkább az előbbire szavazunk. ","shortLead":"Olyan, mint egy szédítő körhinta rákötve egy koktélzongorára, amelyet a vágy elektromos kisülései hoznak működésbe...","id":"20210606_Merjunk_szerelmesek_lenni__20_eves_a_Moulin_Rouge","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=491013d3-7046-4995-b211-7ad4721611ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20909866-0542-4bea-8d3f-3b9524960bd7","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Merjunk_szerelmesek_lenni__20_eves_a_Moulin_Rouge","timestamp":"2021. június. 06. 20:00","title":"Merjünk szerelmesek lenni – 20 éves a Moulin Rouge!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","shortLead":"A szemtanúk szerint fejest ugrott a hideg vízbe a vízibicikliről.","id":"20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"310b1355-709e-4beb-9c91-36e148a4fd3e","keywords":null,"link":"/itthon/20210606_Meghalt_egy_21_eves_ember_a_balatonudvari_strandon","timestamp":"2021. június. 06. 20:04","title":"Meghalt egy 21 éves ember a balatonudvari strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f234d39-b62a-4981-b7b5-fb03f214c88f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Skoda Enyaq Sportline iV 80x szabadidőautó 261 lóerős.","shortLead":"A Skoda Enyaq Sportline iV 80x szabadidőautó 261 lóerős.","id":"20210607_Hivatalosan_is_megjott_a_legerosebb_elektromos_Skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f234d39-b62a-4981-b7b5-fb03f214c88f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c7f03ee-d091-4fdf-b401-cc59cf6cb44b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210607_Hivatalosan_is_megjott_a_legerosebb_elektromos_Skoda","timestamp":"2021. június. 07. 17:35","title":"Hivatalosan is megjött a legerősebb elektromos Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]