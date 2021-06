Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b839b63-f345-4748-8ddd-bfe19b400aa1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legendás 5 hengeres turbómotor visszatér és a korábbiaknál is erősebbnek ígérkezik.","shortLead":"A legendás 5 hengeres turbómotor visszatér és a korábbiaknál is erősebbnek ígérkezik.","id":"20210614_az_audi_megmutatta_az_akar_450_loeros_uj_rs3at","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b839b63-f345-4748-8ddd-bfe19b400aa1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf7b56e9-abcd-40b2-8c34-d85cca9af523","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_az_audi_megmutatta_az_akar_450_loeros_uj_rs3at","timestamp":"2021. június. 14. 09:21","title":"Az Audi megmutatta az akár 450 lóerős új RS3-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","shortLead":"Ráadásul úgy, hogy gyerekek is vannak?","id":"20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=068a34dd-180a-4be9-99dc-bcaa3111cc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719bb30c-a474-493b-98d5-7e78f7beb430","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210615_Lehetseges_szepen_elvalni","timestamp":"2021. június. 15. 13:30","title":"Lehetséges szépen válni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c88d659a-2785-4719-8453-6c5aaed26583","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Közösségi médiás kampány indult, hogy felhívja rá a figyelmet: az önazonos élet mindenkit megillet.","shortLead":"Közösségi médiás kampány indult, hogy felhívja rá a figyelmet: az önazonos élet mindenkit megillet.","id":"20210615_nev_a_multbol_transznemuek_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c88d659a-2785-4719-8453-6c5aaed26583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28eece58-640d-4274-84b0-9069cf7fde43","keywords":null,"link":"/elet/20210615_nev_a_multbol_transznemuek_kampany","timestamp":"2021. június. 15. 16:36","title":"Név a múltból – kisfilmmel mutatják be transzneműek, mit jelent számukra a névváltoztatás tilalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f3f7a6b-f83f-4152-9013-9f42bb070cb6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Első mérkőzését játssza a magyar labdarúgó-válogatott a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon. 