[{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el, hogy a tinédzserek majd megnézhetik-e.","shortLead":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el...","id":"20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a12166a-fe44-445d-9589-68a7a8494a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 10:05","title":"Alföldi új darabját nem láthatják a középiskolások, ha megszavazzák a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Párhuzamba állítják a hasonló orosz jogszabállyal, emlékeztetnek az Orbán-kormány melegellenes lépéseire, és arra is, hogy sokan tartják az európai normákkal ellentétesnek a jogszabályt.","shortLead":"Párhuzamba állítják a hasonló orosz jogszabállyal, emlékeztetnek az Orbán-kormány melegellenes lépéseire, és arra is...","id":"20210615_homofob_torveny_nemzetkozi_visszhang_guardian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=380c7afb-27f1-4573-bbb7-7ad9ac1205c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c5ec5a-d5ac-4f0a-9c26-3c3dd1e98571","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_homofob_torveny_nemzetkozi_visszhang_guardian","timestamp":"2021. június. 15. 18:05","title":"Címlapon hozza a Guardian a magyar kormány homofóbtörvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"802fd6c4-dd8c-40f2-b89d-695e3b3e3377","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Hat és fél ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai-tenger legdélibb részén, Korcula sziget partjainál, a tengerszint alatt 4,5 méter mélyen.","shortLead":"Hat és fél ezer éves újkőkori település maradványaira bukkantak horvát búvárok az Adriai-tenger legdélibb részén...","id":"20210615_Viz_alatti_telepulesre_bukkantak_a_horvatok_az_Adriaitengerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=802fd6c4-dd8c-40f2-b89d-695e3b3e3377&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abbb177-dd4a-49b5-ab4b-7a6d48293d23","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_Viz_alatti_telepulesre_bukkantak_a_horvatok_az_Adriaitengerben","timestamp":"2021. június. 15. 13:01","title":"Titkokat rejt az Adriai-tenger: víz alatti településre bukkantak a horvátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges intelligencia. Ezen az úton indult el a Google.","shortLead":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges...","id":"20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64646040-e365-4b30-b80b-0118e20fa578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:03","title":"Csupán játék egy új chip kitalálása a Google mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e45d0e-9e4c-4bb5-a105-5b9ea5a17e3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MLSZ részleteket nem közölt, de figyelmeztetett: nézőknek a pályára lépni szigorúan tilos.","shortLead":"Az MLSZ részleteket nem közölt, de figyelmeztetett: nézőknek a pályára lépni szigorúan tilos.","id":"20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_eloallitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9e45d0e-9e4c-4bb5-a105-5b9ea5a17e3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3385f5a0-99b6-47f7-927c-8a1102910608","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_euro_2020_foci_eb_palyara_szalado_ember_rendorseg_eloallitas","timestamp":"2021. június. 16. 14:05","title":"Több embert előállítottak a magyar–portugál meccs alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","shortLead":"Egy friss kutatás szerint heten 2019 decemberére már át is eshettek a koronavírus-fertőzésen.","id":"20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f2e30d8-17eb-4202-b844-6b2dcbe78eb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b219931a-3a71-423b-a767-1c9c288e8bdd","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_koronavirus_egyesult_allamok_elso_fertozottek","timestamp":"2021. június. 15. 22:00","title":"Már jóval az első ismert eset előtt terjedhetett a koronavírus az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani a bennük lévő szorongást és feszültséget.","shortLead":"John Butler videói a koronavírus-járvány alatt lettek igazán népszerűek, mert a nézői szerint a videói segítenek oldani...","id":"20210614_john_butler_youtube","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d74bf696-874b-4e50-b780-210c8b8d895b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7d5976-fb4e-4e5a-bc78-b2e59e5d9405","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_john_butler_youtube","timestamp":"2021. június. 14. 17:23","title":"Egy 84 éves brit farmer a YouTube új sztárja, imádják a hangját a nézői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","shortLead":"Mindkét irányban óránként kétszer lehet átkelni a Dunán a Lánchíd mellett az új hajójárattal.","id":"20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86b9ebc0-58a0-4a6c-b281-58183083eed9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57e4be1-fc03-47c2-aca8-098c74dc3dbe","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_bkk_mahart_duna_lanchid_hajo","timestamp":"2021. június. 16. 10:35","title":"Átkelőhajót indít a BKK és a MAHART a Lánchíd felújítása alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]