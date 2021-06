Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Matolcsy György jegybankelnök mentális egészsége miatt aggódó Bencsik János országgyűlési képviselő a legilletékesebbtől kérdezte meg, hogy normális-e. Matolcsy nem vette zokon a kérdést, kimerítő választ írt a politikusnak.","shortLead":"A Matolcsy György jegybankelnök mentális egészsége miatt aggódó Bencsik János országgyűlési képviselő...","id":"20210618_Matolcsy_normalis_jegybankelnok_valasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70bc7202-e268-4e6d-a667-2161590d4deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a7451a0-f167-4f7a-9f67-6eb9c4b5852f","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_Matolcsy_normalis_jegybankelnok_valasz","timestamp":"2021. június. 18. 15:25","title":"Megkérdezte egy képviselő Matolcsyt, hogy normális-e, a jegybankelnök válaszolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Utasok nem voltak rajta.","shortLead":"Utasok nem voltak rajta.","id":"20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cf948ef-d7e9-445e-90dc-c8bd9568a7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c723a6d9-57e7-4589-9a50-f056dcc9531a","keywords":null,"link":"/vilag/20210618_British_Airways_Heathrow_repuloter","timestamp":"2021. június. 18. 12:29","title":"Orra bukott a British Airways gépe a Heathrow repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program is összeállt.



","shortLead":"Nagykovácsi mellett idén augusztus 11–14. között rendezik meg az egyik leghangulatosabb kisfesztivált, immár a program...","id":"20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32728d82-a467-4ad0-9e32-3f80cd0239d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43b84a-5c93-4a5d-a69f-63961421651f","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Osszeallt_a_Kolorado_fesztival_programja_is","timestamp":"2021. június. 17. 12:47","title":"Összeállt a Kolorádó fesztivál programja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c51b1c3d-07e9-4b2d-aba6-1503c7ae22f4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Különösebb gond nélkül győzte le Hollandia Ausztriát, és már biztos, hogy a C csoport élén végez.","shortLead":"Különösebb gond nélkül győzte le Hollandia Ausztriát, és már biztos, hogy a C csoport élén végez.","id":"20210617_Hollandia_Ausztria_Eb_uefa_euro2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c51b1c3d-07e9-4b2d-aba6-1503c7ae22f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd689f1b-5a58-4d91-ba40-c601e5251238","keywords":null,"link":"/sport/20210617_Hollandia_Ausztria_Eb_uefa_euro2020","timestamp":"2021. június. 17. 22:57","title":"Hollandia bejutott a legjobb 16 közé, Budapesten játssza a nyolcaddöntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tizenhárom év együttlét után sokan már párkapcsolati tanácsokért fordulnak hozzájuk. Ernyey Bélának pedig vannak tanácsai. ","shortLead":"Tizenhárom év együttlét után sokan már párkapcsolati tanácsokért fordulnak hozzájuk. Ernyey Bélának pedig vannak...","id":"20210616_Ernyey_Bela_tensasszony_kofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1915534-63c4-4dc0-9f42-e29c0aafacdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ee1327d-6fa7-4bb4-846f-6bd477d25189","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Ernyey_Bela_tensasszony_kofa","timestamp":"2021. június. 16. 15:59","title":"Ernyey Béla elítéli azokat a nőket, akik egy kapcsolatban „ténsasszonyokká, kofákká válnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt a szinkronizált előzetes.","shortLead":"A Dzsungeltúrában Dwayne Johnson, a Szikla és Emily Blunt próbál eljutni az elátkozott dzsungel mélyére. Itt...","id":"20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c0f9850-126e-4ea9-9dd3-35342d96bc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8135af38-97b0-449a-b11e-3c577e6ba499","keywords":null,"link":"/kultura/20210617_Minden_amit_latunk_meg_akar_olni__Jon_a_Disney_uj_Indiana_Jonesutanerzese","timestamp":"2021. június. 17. 11:35","title":"„Minden, amit látunk, meg akar ölni” – Jön a Disney új Indiana Jones-utánérzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar szélhámosok történelemkönyvébe. Dezső András cikksorozatának 11. része.","shortLead":"Magabiztos fellépés – ez volt a titka Hamrák Jánosnak, aki 1902-ben egy hatalmas átveréssel írta be magát a magyar...","id":"20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6e02210-0c2e-4b2c-a919-0f161cc97105&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c17159d4-57b0-43e8-9ae9-397d1f247f3b","keywords":null,"link":"/360/20210617_A_szelhamos_aki_eladta_a_Rottenbiller_utcat","timestamp":"2021. június. 17. 19:00","title":"Eladta a Rottenbiller utcát, Váci utcai vizeldékkel riogatott – Magyar svindlerek, 11. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új vámkezelési szabályok lépnek életbe július 1-től, amelyek minden olyan vásárlót érintenek, akik az Európai Unión kívül eső webshopokból rendelnek. A Magyar Posta nemrég közzétette a rendszerhez alkalmazkodó díjtáblázatát.","shortLead":"Új vámkezelési szabályok lépnek életbe július 1-től, amelyek minden olyan vásárlót érintenek, akik az Európai Unión...","id":"20210618_kulfoldi_webshopok_vasarlas_rendeles_afa_vamkezeles_magyar_posta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d7282bd-4e63-44ce-84b2-9c6952cb11ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424d2ffe-d32c-4e0b-997a-19824861fe6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210618_kulfoldi_webshopok_vasarlas_rendeles_afa_vamkezeles_magyar_posta","timestamp":"2021. június. 18. 14:17","title":"Szokott külföldről rendelni? Júliustól új világ jön, extra díjakat kell fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]