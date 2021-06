Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A nő azután került Németországba, hogy nem írta alá az új egészségügyi jogviszony alapján készült munkaszerződését. 2021. június. 17. 20:22 Egy Németországban dolgozó magyar ápolónő szerint odaát több időt jut a betegre és nincs eszközhiány 2021. június. 17. 08:52 Boris Johnson WhatsApp üzeneteit szivárogtatta ki a brit miniszterelnök volt főtanácsadója A levelek alapján Johnson reménytelennek nevezte az egészségügyi miniszterét. 2021. június. 17. 19:43 Bemutatták a videót arról, ahogyan az olasz kabinos felvonó kábele elszakad Sokkoló látni a 14 ember halálával végződő balesetet. 2021. június. 17. 17:01 Hivatalosan is megújult a Dacia emblémája Zöldes színvilággal és modernizált logóval jelentkezik a jövőben a romániai márka. 2021. június. 18. 10:33 Meglepő okból kaptak rá a brazil tolvajok az iPhone-okra A jelek szerint kiképezték magukat a Sao Pauló-i tolvajok, hogy hozzáférjenek a lopott iPhone-okhoz. 2021. június. 16. 20:52 Ursula von der Leyen: Megvizsgáljuk, sérti-e az uniós jogot a melegellenes törvény Az Európai Bizottság elnökét aggasztja a jogszabály, azt írta, hogy nem lenne szabad senkit sem szexuális irányultsága alapján megkülönböztetni.

2021. június. 18. 07:05 Svédország-Szlovákia 0-0 Kövesse Eb-közvetítésünket percről percre! Horvátország a csehek ellen javíthat, a hollandok már biztosan készülhetnek a budapesti kieséses meccsükre, de a világ szeme a már csütörtökön is helyenként háborús övezetté változott Londonon van. 2021. június. 17. 08:01 Külön lift szállította a kábítószert a kecskeméti high-tech droggyárban A termesztésre használt kétszintes csarnok saját áramellátó rendszerrel rendelkezett, az infrastruktúra távvezérelhető volt, a dolgozóknak pedig egy saját lakrészt is kialakítottak. 250 millió forint értékben foglalt le kábítószert a rendőrség.