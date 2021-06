Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló intézkedéseket tartalmaz.","shortLead":"Wendy Morton külügyi államtitkár szerint a múlt héten elfogadott törvény az LMBTQ-közösséget diszkrimináló...","id":"20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15ee7b16-2757-4eaa-b886-194b324075db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56ca14f0-23cf-4317-b9de-ba8bea4c6a09","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_homofobia_melegellenes_torveny_britek","timestamp":"2021. június. 21. 15:39","title":"Már a britek is aggódnak a magyar melegellenes törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Van egy kis gondja a populista Orbánnak, valamint két elvbarátjának, Kaczynski lengyel és Jansa szlovén vezetőnek: egyre népszerűtlenebbek – olvasható a New York Timesban. ","shortLead":"Van egy kis gondja a populista Orbánnak, valamint két elvbarátjának, Kaczynski lengyel és Jansa szlovén vezetőnek...","id":"20210622_NYT_Leszallo_agban_Orban_es_a_tobbi_kozepeuropai_populista","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3aa630-cbb7-4bb1-8ede-79b6ed67ec6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5784b9fe-fd0b-4acd-96b7-eab0b7d7af9d","keywords":null,"link":"/360/20210622_NYT_Leszallo_agban_Orban_es_a_tobbi_kozepeuropai_populista","timestamp":"2021. június. 22. 08:15","title":"NYT: Leszálló ágban Orbán Viktor és a többi közép-európai populista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c314c1-1d70-4225-a68c-bcd2a8422ea0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi önkezével vetett véget életének, holttestét és az elkövetés eszközét a Békés megyei Szanazugban találták meg.","shortLead":"A férfi önkezével vetett véget életének, holttestét és az elkövetés eszközét a Békés megyei Szanazugban találták meg.","id":"20210621_Blikk_Ongyilkos_lett_az_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitottja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65c314c1-1d70-4225-a68c-bcd2a8422ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c48036f-4553-4a9b-82e6-0be28b1cb2ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_Blikk_Ongyilkos_lett_az_szegedi_kettos_emberoles_gyanusitottja","timestamp":"2021. június. 21. 12:37","title":"Holtan találták a szegedi kettős emberölés gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői empirikus alapokon mérték fel a nem álladó folyók és patakok eloszlását a Földön.","shortLead":"A Föld folyóinak többsége évente legalább egy napra kiszárad – derül ki az első olyan tanulmányból, melynek készítői...","id":"20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77573114-19f3-42d7-8748-724dfa0ff5c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32aa3617-a387-475b-85e6-9ef083a6ef80","keywords":null,"link":"/tudomany/20210621_idoszakos_folyok_kiszaradasa_evente_legalabb_egy_nap","timestamp":"2021. június. 21. 10:03","title":"Átvizsgáltak 64 000 000 kilométernyi folyót – megvannak az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","shortLead":"Thunder és Saint Leo érkezését épp apák napján jelentette be a sportoló.","id":"20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fcd150b9-759a-4a54-9153-179a9bd315b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"919df435-da8b-48fa-b6db-756178b3403d","keywords":null,"link":"/elet/20210621_Usain_Boltnak_ikrei_szulettek","timestamp":"2021. június. 21. 09:39","title":"Usain Boltnak ikrei születtek, nem bír leállni a szójátékokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Bár Orbán Viktor nemrég azt mondta, semmilyen egészségügyi átszervezés nem lesz, a Népszava szerint már megint előkerült egy dokumentum, ami két törvény, egy kormányrendelet és négy miniszteri rendelet módosításáról szól.","shortLead":"Bár Orbán Viktor nemrég azt mondta, semmilyen egészségügyi átszervezés nem lesz, a Népszava szerint már megint...","id":"20210621_egeszsegugyi_atalakitas_22_milliard_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc5a3e21-5f7f-40fd-99d3-5b277cff9e53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9db827ec-96da-405a-82de-89ae85536057","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_egeszsegugyi_atalakitas_22_milliard_forint","timestamp":"2021. június. 21. 07:26","title":"Még az idén adhat egy 22 milliárd forintos injekciót a kormány az egészségügynek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg nem látta az erről készült biztonsági kamerás felvételeket. Most azért javasolta Sidi kétéves eltiltását, mert nem akarta megkockáztatni, hogy hasonló eset történhessen.","shortLead":"A sportlövőszövetség elnöke maga sem hitte el, hogy Sidi Péter behatolt Péni István szállodai szobájába mindaddig, amíg...","id":"20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72c29317-c0bd-4389-a0dc-199c4e6abae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1faf016e-a85d-43b3-8e77-bb7d0c83838b","keywords":null,"link":"/sport/20210621_peni_istvan_sidi_peter_magyar_sportlovok_szovetsege_eltiltas_video","timestamp":"2021. június. 21. 17:10","title":"Sportlövőbotrány: bemutatták a videót, amelyen Sidi Péter beoson riválisa szobájába ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Némileg ellentmondanak az üzleti szféra és a lakosság várakozásai a havi konjunktúraindex szerint.","shortLead":"Némileg ellentmondanak az üzleti szféra és a lakosság várakozásai a havi konjunktúraindex szerint.","id":"20210621_GKI_Mar_annyira_bizakodnak_a_magyarok_mint_a_valsag_elott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b65bf8d-2701-4cfb-a9c9-e06021364907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_GKI_Mar_annyira_bizakodnak_a_magyarok_mint_a_valsag_elott","timestamp":"2021. június. 21. 06:05","title":"GKI: Már annyira bizakodnak a magyarok, mint a válság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]