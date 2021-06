Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be az eseményről.","shortLead":"Elindultak a magyar szurkolók az Allianz Arénába a mindent eldöntő meccsre. A hvg.hu élő videóban számolt be...","id":"20210623_munchen_elo_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a5c6d6b-bb19-4585-9855-9d2512e4e908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac60342-fb69-42fa-bcdd-c66cfb1ae8e3","keywords":null,"link":"/elet/20210623_munchen_elo_video","timestamp":"2021. június. 23. 17:48","title":"Így vonultak a magyar szurkolók Münchenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8536b2ff-6bec-48ec-8bc4-0ae05349af61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ennyi lehet körülbelül a 4,5 kilogrammnyi kábítószer feketepiaci ára.\r

\r

","shortLead":"Ennyi lehet körülbelül a 4,5 kilogrammnyi kábítószer feketepiaci ára.\r

\r

","id":"20210624_drogfogas_vi_kerulet_rendorseg_dilerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8536b2ff-6bec-48ec-8bc4-0ae05349af61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a79156-712e-4c01-a878-07a37af83db7","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_drogfogas_vi_kerulet_rendorseg_dilerek","timestamp":"2021. június. 24. 08:05","title":"14 millió forintnyi drogot találtak a VI. kerületi dílereknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","shortLead":"Három kisgólyát találtak a fészekben, őket a Kecskeméti Vadasparkba szállították.","id":"20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6009c670-0566-4ebc-a546-047c2b936b3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f814314-235f-4447-8970-1a9749509204","keywords":null,"link":"/zhvg/20210624_balamadzag_golyafioka_akaszto","timestamp":"2021. június. 24. 15:29","title":"Bálamadzag kötötte gúzsba a gólyafiókákat Akasztón, a természetvédelmi őrök mentették meg őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71dc61fe-234c-4b62-abd3-fb7ee1ab7860","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A ma kezdődő két napos uniós csúcstalálkozó eredetileg nem tűnt izgalmasnak, fontos döntések nem várhatók, ami feszültséget hozhat és minden bizonnyal hoz is, az a magyar parlament által elfogadott, a melegeket kirekesztő jogszabály. 16 tagállam vezetője nyilatkozatban ítéli el a szexuális alapon történő kirekesztést.","shortLead":"A ma kezdődő két napos uniós csúcstalálkozó eredetileg nem tűnt izgalmasnak, fontos döntések nem várhatók, ami...","id":"20210624_Csapdat_allitottak_Brusszelben_Orban_Viktornak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71dc61fe-234c-4b62-abd3-fb7ee1ab7860&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497aa560-6d4f-425e-afac-598c9acd8063","keywords":null,"link":"/eurologus/20210624_Csapdat_allitottak_Brusszelben_Orban_Viktornak","timestamp":"2021. június. 24. 11:26","title":"Csapdát állítottak Brüsszelben Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efa7de94-f522-4b20-9b83-b2b14b50be99","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bár hivatalos szurkolói repülőgép nem indult Münchenbe, a Németország felé tartó járatok tömve vannak magyar szurkolókkal – kövesse a hvg.hu helyszíni tudósítójával végig a meccsnapot! ","shortLead":"Bár hivatalos szurkolói repülőgép nem indult Münchenbe, a Németország felé tartó járatok tömve vannak magyar...","id":"20210623_EURO2020_Munchen_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=efa7de94-f522-4b20-9b83-b2b14b50be99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb65062c-e3a3-466a-aabd-c2548efcf1ef","keywords":null,"link":"/sport/20210623_EURO2020_Munchen_pp","timestamp":"2021. június. 23. 12:22","title":"Spontán LMBTQ-buli a stadionnál, szivárványos busszal vitték a magyar szurkolókat – ilyen volt München a német-magyar mérkőzés előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","shortLead":"A 16 éves iszogatás után ült fel a vonatra, de az utazás gyorsan véget ért. Ez azonban nem tetszett neki.","id":"20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e71079-fd9c-4777-b681-dc175dd1fdb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16cbcd7a-70c0-49f8-8d16-9d814cb37133","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_arcmaszk_vasutas_mav_kalauz_nyiregyhaza","timestamp":"2021. június. 24. 10:59","title":"Maszk és jegy nélküli utazó fiú támadt MÁV-dolgozókra Nyíregyházán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A magyarok bravúros játéka is csak egy döntetlenre, így sajnos egy kiesésre volt elég, azonban amit a német válogatott jelenleg kap a sportsajtótól, azt még nehezebben teszik zsebre, mint a magyarok az Eb korai lezárását. ","shortLead":"A magyarok bravúros játéka is csak egy döntetlenre, így sajnos egy kiesésre volt elég, azonban amit a német válogatott...","id":"20210624_nemet_sportsajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2f1a081-4211-401a-a20f-3fc94e97b00e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ac50c99-8b77-4d5f-bc58-9bca8c0f4870","keywords":null,"link":"/sport/20210624_nemet_sportsajto","timestamp":"2021. június. 24. 07:44","title":"Ők maguk sem értik, hogyan jutottak tovább – német sajtószemle a mérkőzés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos, bár kevéssé gyerekbarát akciót eszeltek ki.\r

\r

","shortLead":"A 63 éves színész kölcsönzi a hangját a Baby Boss című animáció címszereplőjének, a fim bemutatójára elég látványos...","id":"20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=58b994bf-ef2b-47a2-8320-1297afdc3af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e0d5fc-03b6-422f-80f4-eaeb677be95f","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Az_egesz_Baldwincsalad_oltonyben_jelent_meg_egy_premieren_meg_a_feleves_Lucia_is","timestamp":"2021. június. 23. 16:41","title":"Az egész Baldwin család öltönyben jelent meg egy premieren, még a 6 hónapos Lucia is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]