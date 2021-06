Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","shortLead":"A Légli család négy érdekeltségével konzorciumban kezd építkezésbe az önkormányzat, amelyben Légli Ottó is képviselő.","id":"20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c0e2443a-cf67-4fd6-a253-d720cc81ced7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c8dc057-720c-4e4f-983a-f7c635996c60","keywords":null,"link":"/kkv/20210601_legli_csalad_balagonboglar_magyar_turisztikai_ugynokseg","timestamp":"2021. június. 01. 06:59","title":"800 milliós támogatással épít borturisztikai élményösvényt Balatonboglár a Légli borászcsalád segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878ae5ed-bfa0-4b19-829e-6b4da2020552","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy magát iszlamistának valló 21 éves férfit vettek őrizetbe hétfőn, aki a megalapozott gyanú szerint terrortámadásra készült az országban.","shortLead":"Egy magát iszlamistának valló 21 éves férfit vettek őrizetbe hétfőn, aki a megalapozott gyanú szerint terrortámadásra...","id":"20210602_magyarorszagi_terrortamadas_robbantas_orizetbe_vett_iszlamista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=878ae5ed-bfa0-4b19-829e-6b4da2020552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbc50ae1-6c58-48aa-bb40-a18da5ce19cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_magyarorszagi_terrortamadas_robbantas_orizetbe_vett_iszlamista","timestamp":"2021. június. 02. 11:52","title":"Robbantásra készülő magyar terroristát fogtak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Továbbra is UV-B sugárzásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9d4992-6384-48bf-8a97-49a30f14a58b","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Sok_napsutessel_indit_a_nyar","timestamp":"2021. június. 02. 05:59","title":"Sok napsütéssel indít a nyár, akár 24 fok is lehet szerdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","shortLead":"Dézsi Csaba András elhárította a Franziska Tschinderle ügyével kapcsolatos kérdéseket.","id":"20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=11943700-104c-47d5-b8c6-7a00420f4ad1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24aa4366-f418-4b65-9f7f-ea6f19db0482","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_Mesekonyv_Dezsi_Profil_megtamadott_ujsagiro","timestamp":"2021. június. 01. 14:19","title":"Saját mesekönyvét adta a győri polgármester a közmédiában támadott osztrák újságírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","shortLead":"Az amerikai elnök az Egyesült Államok történetének legsúlyosabb vérengzésének nevezte a száz évvel ezelőtt történteket.","id":"20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a938791-b3db-4e2e-abc8-45e8f2209db1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358c3564-ec2c-4ae1-b5ae-2bb79502a684","keywords":null,"link":"/vilag/20210602_Biden_amerikai_elnok_tulsai_meszarlas","timestamp":"2021. június. 02. 05:18","title":"Első hivatalban lévő amerikai elnökként emlékezett Joe Biden a tulsai mészárlás helyszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65c34d5b-172f-40a5-9772-58bf0e3eb615","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Emmanuel Macron és Angela Merkel szerint is elfogadhatatlan a szövetségesek közötti kémkedés.","shortLead":"Emmanuel Macron és Angela Merkel szerint is elfogadhatatlan a szövetségesek közötti kémkedés.","id":"20210531_kemkedes_usa_dania_merkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65c34d5b-172f-40a5-9772-58bf0e3eb615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9caba5c-3f3c-4cf2-9ab3-ef70c8bfada1","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_kemkedes_usa_dania_merkel","timestamp":"2021. május. 31. 20:45","title":"Az Egyesült Államok a dán hírszerzésen keresztül kémkedhetett európai politikusok után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"837-en vannak kórházban, közülük 90-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=248205ff-6ebe-4873-b4a2-2a9099aefc62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3c104-9f2b-450b-ac76-804d4c797253","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_koronavirus_elhunyt_fertozott","timestamp":"2021. június. 02. 09:02","title":"Koronavírus: 275 új fertőzöttet találtak, 13 beteg hunyt el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce228412-de54-4a40-a5ca-ea0e1dc220ac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Intel új chipjeit látva lassan tényleg alaptalan azt hangoztatni, hogy egy laptop ereje nem érhet fel egy asztali számítógép teljesítményével.","shortLead":"Az Intel új chipjeit látva lassan tényleg alaptalan azt hangoztatni, hogy egy laptop ereje nem érhet fel egy asztali...","id":"20210601_computex_2021_intel_u_processzor_laptop_5_ghz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce228412-de54-4a40-a5ca-ea0e1dc220ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682970c4-c7ef-4266-92f3-f706ab74cbc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_computex_2021_intel_u_processzor_laptop_5_ghz","timestamp":"2021. június. 01. 09:03","title":"Itt vannak az Intel új processzorai, ezekkel 5 GHz-es erő költözik a laptopokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]