[{"available":true,"c_guid":"88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha tényleg az, aminek mondják.","shortLead":"A roncs a Sencsou-12 darabja lehet, videó is készült róla. Az mondjuk nem annyira jó, hogy közel mentek hozzá, ha...","id":"20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88a2858f-65db-45f9-8a40-92ee652ffbe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c324a52e-efd3-4734-9a6d-582e2cdd33cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_sencsou_12_kinai_raketa_tormelek_urszemut_raketadarab","timestamp":"2021. június. 24. 09:52","title":"Lakott területre pottyant egy méretes kínai rakétadarab – és valami szivárog belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek a magyar–német mérkőzésen, függetlenül attól, hogy az UEFA tilalma nyomán az egész stadion nem öltözhetett a nemi kisebbségeket jelképező színekbe. Függetlenül attól, hogy várható volt a magyar kormány sértődött reakciója. ","shortLead":"Az osztrák lap kommentárja fontosnak nevezi, hogy a nézők és a házigazda csapat játékosai jelzést küldtek...","id":"20210624_Die_Presse_a_melegseget_el_kell_fogadni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33a3e4ac-7b44-410a-9813-9ac3fb0042f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2ff5027-a588-4d03-b25c-125718bfd7ba","keywords":null,"link":"/360/20210624_Die_Presse_a_melegseget_el_kell_fogadni","timestamp":"2021. június. 24. 07:35","title":"Die Presse: A melegséget el kell fogadni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Fej fej mellett az ellenzék és a Fidesz–KDNP a Závecz kutatása szerint. Nem eladó Ferihegy? Új elnök a NAV élén. Múzeumok a kultúrharc csataterén. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Fej fej mellett az ellenzék és a Fidesz–KDNP a Závecz kutatása szerint. Nem eladó Ferihegy? Új elnök a NAV élén...","id":"20210625_Radar360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89938766-fd29-4598-8cb1-a7fe2b18a2a0","keywords":null,"link":"/360/20210625_Radar360","timestamp":"2021. június. 25. 08:00","title":"Radar360: Mészáros Lőrinc Amalfi utcáit rója, Orbán Brüsszelben védi a védhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul csökkenne a parkolóhelyek száma.","shortLead":"Az önkormányzat a hvg.hu-nak azt mondta, hogy azért nem adnak több helyet a teraszok számára, mert így aránytalanul...","id":"20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6dd6ec1-8907-43dd-91ae-1369175221d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283660e-d4dd-4b68-8467-27bb7c9ca437","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_Ketmillio_forintos_birsagot_is_kaphatnak_a_teherautora_rakott_bisztroterasz_tulajdonosai","timestamp":"2021. június. 24. 20:59","title":"Kétmillió forintos bírságot is kaphatnak a teherautóra rakott bisztróterasz tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","shortLead":"A mentősök több embert is keresnek. Egyelőre nem tudni, mitől omlott össze a 40 éve épült ház.","id":"20210624_miami_halalos_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a03cb89-bd80-4a3b-98af-51b7cfbac7be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43eadafe-6644-4f05-9e10-75b49c538b95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210624_miami_halalos_aldozat","timestamp":"2021. június. 24. 18:33","title":"Legalább egy halálos áldozata van a miami épület összeomlásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9a7cf6f-2b87-409a-a745-4a4b9570f431","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kortársát gázolja el az iskolabusz a főszereplő Astrid szeme láttára. A trauma hatására elhatározza, ezentúl őszintébb lesz a környezetével és önmagával is. ","shortLead":"Kortársát gázolja el az iskolabusz a főszereplő Astrid szeme láttára. A trauma hatására elhatározza, ezentúl őszintébb...","id":"202125_konyv__napsugaras_irodalom_emma_straub_nem_vagyunk_mar_gyerekek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9a7cf6f-2b87-409a-a745-4a4b9570f431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d16d84-c38e-4f40-b768-438f24a9787f","keywords":null,"link":"/360/202125_konyv__napsugaras_irodalom_emma_straub_nem_vagyunk_mar_gyerekek","timestamp":"2021. június. 25. 16:00","title":"Napsugaras irodalmat ígér Emma Straub első magyarul megjelent könyve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"HVG360","category":"360","description":" A miniszterelnök tudja, mennyire jól áll neki, amikor a magyar függetlenség védelmezőjeként jelenik meg.","shortLead":" A miniszterelnök tudja, mennyire jól áll neki, amikor a magyar függetlenség védelmezőjeként jelenik meg.","id":"20210625_Suddeutsche_Zeitung_Orban_nem_fog_engedni_a_homofobtorveny_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"566c354a-5bea-42c6-b075-b50af24b250c","keywords":null,"link":"/360/20210625_Suddeutsche_Zeitung_Orban_nem_fog_engedni_a_homofobtorveny_ugyeben","timestamp":"2021. június. 25. 07:30","title":"Süddeutsche Zeitung: Orbán nem fog engedni a homofóbtörvény ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9f84f64-da44-482e-acfb-99306a9a4646","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2 lesz, sőt a három magyar meccs eredményeire leadott tippek összesítésében is ők ketten lettek a legjobbak. Merkely Béla hozott össze különleges bravúrt: ugyan egy magyar meccs eredményét sem találta el, ő volt a 11 játékos közül az egyetlen, aki a csoportunk helyezéseit precízen leírta már az első meccs előtt.","shortLead":"A szövetségi kapitány eltalálta a német–magyar döntetlent is a hvg.hu tippjátékában, Majka azt is bemondta, hogy 2-2...","id":"20210624_Kezdo_tizenegy_magyar_eredmenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9f84f64-da44-482e-acfb-99306a9a4646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce759418-c1fd-482c-8818-956836ebf18d","keywords":null,"link":"/sport/20210624_Kezdo_tizenegy_magyar_eredmenyek","timestamp":"2021. június. 24. 13:05","title":"Kezdő tizenegy: Marco Rossinál és Majkánál senki nem tudott jobban tippelni a magyar csapat eredményére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]