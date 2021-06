Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b7b6e7ee-2c9f-431d-b1c7-1b9e3061689f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy vagy több fontos és gazdag ember is nyaralni ment csütörtökön.","shortLead":"Egy vagy több fontos és gazdag ember is nyaralni ment csütörtökön.","id":"20210624_bombardier_jacht_maganrepulo_napoly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7b6e7ee-2c9f-431d-b1c7-1b9e3061689f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3368a7fe-1595-41c4-a65b-63fea99b87d0","keywords":null,"link":"/kkv/20210624_bombardier_jacht_maganrepulo_napoly","timestamp":"2021. június. 24. 16:58","title":"Nápolyban futott egymással össze a NER kedvenc jachtja és magánrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális kisebbségekért.","shortLead":"Az igeidő-használat ebben az esetben fontos: a Fidesz a rendszerváltás idején még valóban kiállt a szexuális...","id":"20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30d5ce48-74fc-43ad-8d40-826fd5b5e9b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6860179b-2e6e-490f-ac3c-d623c7f0e6cf","keywords":null,"link":"/360/20210624_Orban_Viktor_lmbtq_brusszel","timestamp":"2021. június. 24. 18:40","title":"Egy betű eltéréssel igaz, amit Orbán Viktor Brüsszelben mondott arról: védi a melegek jogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d826b7ae-c3fd-4328-a2f8-5fe92a816451","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szakértők már csak azért sem értik, mert a finnek főleg egymással érintkeztek.","shortLead":"A szakértők már csak azért sem értik, mert a finnek főleg egymással érintkeztek.","id":"20210624_finnorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d826b7ae-c3fd-4328-a2f8-5fe92a816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f722d21d-c6c9-444b-9c3a-3b92eaeffe06","keywords":null,"link":"/vilag/20210624_finnorszag_koronavirus","timestamp":"2021. június. 24. 20:08","title":"Az Oroszországból hazaérkező szurkolók miatt emelkedett a koronavírusos fertőzések száma Finnországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","shortLead":"A müncheni stadion miatt aktuális szimbólumra is igaz, hogy értelmezése attól függ, ki használja és miért.","id":"20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47622cb0-a187-41b1-881a-550176ee5b96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908ed5ea-06e9-4ddb-8b02-9c5260b40cf2","keywords":null,"link":"/360/20210625_a_szivarvanyzaszlo_tortenete","timestamp":"2021. június. 25. 17:00","title":"Ezer színből áll és sokféleképpen értelmezik – a szivárványzászló története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e5cccc-e8f5-4625-ab9b-efc5a9f13e2b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"A masszőrök közül csak azok adhatják be a kérelmet, akik fürdőben dolgoznak. 