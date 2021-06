Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","shortLead":"Olyan, mint ha a végítélet napja jött volna el. De mi is az a szupercella?","id":"20210625_szupercella_vihar_viharfoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00e03039-54fd-4783-a611-ed7a81e65dac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eae7654c-6b28-4b1e-b0e1-f05dfdd2f51e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210625_szupercella_vihar_viharfoto","timestamp":"2021. június. 25. 20:40","title":"Ez a szupercellák napja: lenyűgöző képek készültek a pénteki vihar alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e628a59-acfd-42ed-88a5-1d25aff67896","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A lövedék a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd.","shortLead":"A lövedék a Budapesti Történeti Múzeum gyűjteményét gazdagítja majd.","id":"20210625_torok_kori_agyugolyo_lanchid_felujitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e628a59-acfd-42ed-88a5-1d25aff67896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6e55012-beda-412e-9180-add934ebf469","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210625_torok_kori_agyugolyo_lanchid_felujitas","timestamp":"2021. június. 25. 17:35","title":"Hatalmas török kori ágyúgolyót találtak a Lánchídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mint a brit lapok írják, nem tartotta be kellően a távolságtartási ajánlásokat. ","shortLead":"Mint a brit lapok írják, nem tartotta be kellően a távolságtartási ajánlásokat. ","id":"20210626_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ea804d7-d152-4bbd-99f9-955cfa254663&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4738e3ad-5141-4623-9f3d-e76383476ab4","keywords":null,"link":"/elet/20210626_Lemondott_a_brit_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2021. június. 26. 20:14","title":"Belebukott szerelmi afférjába a brit egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A holland foci büszke főszponzoraként mutatkozott be Twitteren az ING Hollandia, a budapesti cseh–holland Eb-meccsre készülve.","shortLead":"A holland foci büszke főszponzoraként mutatkozott be Twitteren az ING Hollandia, a budapesti cseh–holland Eb-meccsre...","id":"20210627_ing_hollandia_szivarvany_csehholland","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c490b3-17ff-4c10-b23b-bbc681fe0abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14bf0ad1-61e4-4e3a-a4ab-b849a04cf3fb","keywords":null,"link":"/kkv/20210627_ing_hollandia_szivarvany_csehholland","timestamp":"2021. június. 27. 09:29","title":"Szivárvánnyal készül a holland ING a budapesti Eb-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f155f34-3859-4b80-a241-b8950ba7e03f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ma lenne 80 éves Krzysztof Kieślowski lengyel filmrendező-forgatókönyvíró, ebből az alkalomból ünnepi grafikával tiszteleg előtte főoldalán a Google.","shortLead":"Ma lenne 80 éves Krzysztof Kieślowski lengyel filmrendező-forgatókönyvíró, ebből az alkalomból ünnepi grafikával...","id":"20210627_krzysztof_kieslowski_filmrendezo_forgatokonyviro_google_doodle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f155f34-3859-4b80-a241-b8950ba7e03f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec94b64b-9e38-40e9-b179-17dc8e37a0b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210627_krzysztof_kieslowski_filmrendezo_forgatokonyviro_google_doodle","timestamp":"2021. június. 27. 11:38","title":"Kicsoda Krzysztof Kieślowski? Miért van most a Google főoldalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már nyilvánosak, meg is mutatjuk őket. ","shortLead":"Dánia remek játékkal jutott a negyeddöntőbe, azonban most Olaszországon, vagy Ausztrián van a sor. Kezdőcsapataik már...","id":"20210626_olasz_osztrak_kezdok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02994c54-61ac-4d48-accb-bdfca2e8d8aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a37cf2-151b-4c5f-9f32-a9297b2e78c4","keywords":null,"link":"/sport/20210626_olasz_osztrak_kezdok","timestamp":"2021. június. 26. 19:42","title":"Mutatjuk az olasz-osztrák meccs kezdőcsapatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fbf76d6-d825-414b-b035-3f5599a89cf8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Több mértékadó személyiség véleménye alapján állítja ezt a brüsszeli Politico, amely korábban még arról írt, hogy épp az EU tagállamok megosztottsága akadályozhatja Joe Biden amerikai elnök elképzelésének gyors elfogadását.","shortLead":"Több mértékadó személyiség véleménye alapján állítja ezt a brüsszeli Politico, amely korábban még arról írt, hogy épp...","id":"20210625_Junius_vegere_meglehet_a_globalis_tarsasagi_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9fbf76d6-d825-414b-b035-3f5599a89cf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a67add6-7741-4be0-9455-b2ca3f288f82","keywords":null,"link":"/kkv/20210625_Junius_vegere_meglehet_a_globalis_tarsasagi_ado","timestamp":"2021. június. 25. 15:05","title":"Június végére meglehet a globális társasági adó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"Szűcs Ágnes - Arató László","category":"eurologus","description":"Most már van elég uniós kormány, hogy megszavazza az uniós támogatások felfüggesztését Magyarországon. A brüsszeli EU-csúcsot is uralta a magyar melegellenes törvény, és Orbán Viktor mellett csak két miniszterelnök állt ki – még a cseh és a szlovák sem.","shortLead":"Most már van elég uniós kormány, hogy megszavazza az uniós támogatások felfüggesztését Magyarországon. A brüsszeli...","id":"20210625_Magyarorszag_kizaras_elszigetelt_forrasmegvonas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50e23278-5951-4d76-aaff-ad6064a51c22","keywords":null,"link":"/eurologus/20210625_Magyarorszag_kizaras_elszigetelt_forrasmegvonas","timestamp":"2021. június. 25. 15:15","title":"Magyarországot az EU-ból kizárni nem lehet, de nyilvánvalóvá vált, hogy Orbán teljesen elszigetelte magát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]