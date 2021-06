Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem a Spanyolország-Lengyelország meccsen. Talán ez volt az Eb eddigi legmozgalmasabb napja.","shortLead":"Bravúros magyar döntetlen a franciák ellen, gólzápor a német-portugálon, drámaiba hajló küzdelem...","id":"20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffdee1bb-1c84-42ff-82dc-fda853b87827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"427232e9-c598-4fca-979d-c6a976b0e89e","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Amikor_egy_egyre_megvertuk_a_franciakat__ilyen_volt_az_Eb_kilencedik_napja","timestamp":"2021. június. 20. 07:51","title":"Amikor egy-egyre megvertük a franciákat – ilyen volt az Eb kilencedik napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb számában.","shortLead":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb...","id":"202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c831d47c-6885-4539-8a49-b70172d5196b","keywords":null,"link":"/360/202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","timestamp":"2021. június. 21. 10:00","title":"Még nem látszik mi lehet a POSZT utódja, de a töprengés elkezdődött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237fabec-83a3-4096-876b-2f44949ea299","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung előretelepített alkalmazásai könnyen hackerek célpontjaivá válhattak – figyelmeztet egy friss biztonsági jelentés.","shortLead":"A Samsung előretelepített alkalmazásai könnyen hackerek célpontjaivá válhattak – figyelmeztet egy friss biztonsági...","id":"20210620_samsung_galaxy_telefonok_elore_telepitett_alkalmazasok_serulekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=237fabec-83a3-4096-876b-2f44949ea299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36ef83f-0b63-411b-9514-132dc66b286a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210620_samsung_galaxy_telefonok_elore_telepitett_alkalmazasok_serulekenyseg","timestamp":"2021. június. 20. 10:03","title":"Csak a szerencsén múlt, hogy nem hackelték meg a Samsung telefonokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is adott ki versenyengedélyt, akiket meg sem vizsgált.","shortLead":"Korrupt sportorvost jelentett fel a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ), az orvos a gyanú szerint olyan sportolóknak is...","id":"20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e1a85cd-e9d8-4a6c-a182-abeea6e42ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b0397a-3343-4ea1-b1e6-b724061c3a63","keywords":null,"link":"/itthon/20210620_Meg_sem_vizsgalta_a_sportolokat_ugy_adott_ki_versenyengedelyt_egy_korrupt_sportorvos","timestamp":"2021. június. 20. 11:39","title":"Meg sem vizsgálta a sportolókat, úgy adott ki versenyengedélyt egy korrupt sportorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik vezető fotóművésze, aki a londoni Tate és a New York-i MoMA között a budapesti Trafóban állít ki.\r

","shortLead":"Ahol értelmezik, jelzőkkel látják el, ott szűkül a demokrácia, csorbul a művészi szabadság – mondja a világ egyik...","id":"202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e21f762-d337-43ad-a664-5d34de1482e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8158fa7c-cb8c-405f-9a01-1ac24f632714","keywords":null,"link":"/360/202124__wolfgang_tillmans_fotomuvesz__mozgositasrol_haszontalan_targyakrol__szemelyes_erintettseg","timestamp":"2021. június. 19. 19:00","title":"Wolfgang Tillmans: A művészeknek politikusabbaknak kellene lenniük, de a pékeknek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu határában - közölte közösségi oldalán Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke.","shortLead":"Súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba egy férfit, akit medve sebesített meg vasárnap a székelyföldi Kápolnásfalu...","id":"20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4640ff54-eb38-4e33-98fc-743868fc9a7e","keywords":null,"link":"/vilag/20210620_Sulyos_medvetamadas_Szekelyfoldon","timestamp":"2021. június. 20. 21:36","title":"Súlyos medvetámadás Székelyföldön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott 1-1-es döntetlent játszott a világbajnok francia csapattal a Puskás Arénában, a részben budapesti rendezésű Európa-bajnokságon. Rossi szerint csapata most kivívott magának némi dicsőséget.","shortLead":"A szövetségi kapitány pályafutása egyik legszebb napjának nevezte a szombatit, miután a magyar labdarúgó-válogatott...","id":"20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b32603a-d7af-430f-93ff-7e97a5b7f9b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d1d66-0ddf-435c-8cf0-7ee39727a97d","keywords":null,"link":"/sport/20210620_Marco_Rossi_Ez_palyafutasom_egyik_legszebb_napja","timestamp":"2021. június. 20. 08:27","title":"Marco Rossi: Ez pályafutásom egyik legszebb napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","shortLead":"Novák Katalin igénybe vette a rendelkezésére álló kedvezményeket, és egy fillér adót sem fizetett.","id":"20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d85b56f-e8a3-4e66-b0bd-7ec2b94a29c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed17449c-25c6-40e0-8ac3-ac27b72a093f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_Rogan_fizette_be_a_legtobb_adot_2020ban","timestamp":"2021. június. 21. 08:39","title":"Rogán fizette be a legtöbb adót a miniszterek és államtitkárok közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]