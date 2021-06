Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bátrabb iskolaigazgatókra és bérrendezésre lenne szükség – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke, aki állítja, a homoszexualitást senki nem „népszerűsíti” az iskolákban.



","shortLead":"Bátrabb iskolaigazgatókra és bérrendezésre lenne szükség – mondta Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar (NPK) elnöke...","id":"20210628_Par_ev_mulva_kezelhetetlen_lesz_a_tanarhiany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03d0c20c-42fe-4d34-8f56-6203b4ca7dd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4b0e03-e6e4-4aa9-aa7e-d009d86445b4","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Par_ev_mulva_kezelhetetlen_lesz_a_tanarhiany","timestamp":"2021. június. 28. 20:01","title":"Horváth Péter: Nem lesz hatása a pedofiltörvénynek az iskolákra, mert eddig sem népszerűsítette senki a homoszexualitást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23cd5f16-c224-481b-8b23-f8c0c4331ca6","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Európai terjeszkedése újabb lépéseként megkezdi készülékei hivatalos forgalmazását Magyarországon az Oppo. A globálisan már negyedik legnagyobb okostelefon-gyártónak számító vállalat eszközei július 1-jétől kaphatók itthon, valamint a szlovák és cseh piacokon.","shortLead":"Európai terjeszkedése újabb lépéseként megkezdi készülékei hivatalos forgalmazását Magyarországon az Oppo. A globálisan...","id":"20210629_oppo_magyar_piac_reno5_z_5g_enco_fulhallgatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23cd5f16-c224-481b-8b23-f8c0c4331ca6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7426ccb-e7e6-458d-88f0-5ee604c8fa74","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_oppo_magyar_piac_reno5_z_5g_enco_fulhallgatok","timestamp":"2021. június. 29. 16:03","title":"Új mobilgyártó lép be Magyarországra, csütörtöktől kaphatók az Oppo androidos telefonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke ezzel tiltakozik a homofób elemekkel rendelkező pedofiltörvény ellen.","shortLead":"A Német Szintik és Romák Központi Tanácsának elnöke ezzel tiltakozik a homofób elemekkel rendelkező pedofiltörvény...","id":"20210628_romani_rose_kituntetes_orban_viktor_magyar_erdemrend_homofobtorveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b346d03-ed14-4a03-a612-da5cf45f9604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d126e96-0e65-4af3-92d5-4f65a6af26a4","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_romani_rose_kituntetes_orban_viktor_magyar_erdemrend_homofobtorveny","timestamp":"2021. június. 28. 13:45","title":"Romani Rose szégyelli, ezért visszaadja az Orbán-kormánytól kapott kitüntetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Fogadják el, hogy igenis mindennek lehet egy kis helye a környezetünkben” – üzente Cser-Palkovics András.","shortLead":"„Fogadják el, hogy igenis mindennek lehet egy kis helye a környezetünkben” – üzente Cser-Palkovics András.","id":"20210629_cser_palkovics_andras_fidelitas_kaszalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f3eca0-b179-4184-83c1-2ea15d1e27f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbb0638-ec2b-4c13-9a8e-3a5315e0c351","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_cser_palkovics_andras_fidelitas_kaszalas","timestamp":"2021. június. 29. 11:27","title":"Fideszes polgármester szúrt oda a kaszáló Fidelitasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06de0367-f091-48bb-84a0-c1fd6f288fd0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pályázatban vállalták a kaput, ezért muszáj volt valamit tenni.","shortLead":"A pályázatban vállalták a kaput, ezért muszáj volt valamit tenni.","id":"20210627_Betonfalra_tettek_kaput_egy_unios_palyazat_miatt_Szolnokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06de0367-f091-48bb-84a0-c1fd6f288fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3ff5be7-3416-4aee-b8d2-c1c1c3bde5fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210627_Betonfalra_tettek_kaput_egy_unios_palyazat_miatt_Szolnokon","timestamp":"2021. június. 27. 19:20","title":"Betonfalra tettek kaput egy uniós pályázat miatt Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, kik rakták ki a plakátokat.","shortLead":"Azt nem tudni, kik rakták ki a plakátokat.","id":"20210628_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_oriasplakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01869c09-7fd3-44b0-9b0b-811b12f6c300","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_oriasplakat","timestamp":"2021. június. 28. 19:25","title":"„Bukott műsor” – Budapesten több helyen óriásplakáton üzennek Karácsonyéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","shortLead":"A váci diadalív közelében áll az új Kolodko-szobor. ","id":"20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b354e39-a120-4608-ac8a-fdb3d2ff13ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8773be-5429-4524-b113-f2321b55f368","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Kolodko_Mihaly_Vacott_is_letette_a_vedjegyet","timestamp":"2021. június. 29. 15:27","title":"Kolodko Mihály Vácott is letette a védjegyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a66d355-748b-48c8-b7af-0da19119681f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának vizsgálatára, a letartóztatását pedig meghosszabbítanák.","shortLead":"Az ügyészség fejleményekről számolt be V. Kende ügyében. Igazságügyi szakértőt rendeltek ki a fiatal elmeállapotának...","id":"20210629_terrocselekmeny_elokeszitese_kecskemet_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a66d355-748b-48c8-b7af-0da19119681f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a33e9ca-ec51-4cac-a3e3-86414464d5bb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_terrocselekmeny_elokeszitese_kecskemet_ugyeszseg","timestamp":"2021. június. 29. 10:27","title":"Ügyészség: Erősödött a gyanú a terrorcselekmény előkészítésével vádolt fiatal ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]