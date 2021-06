Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","shortLead":"Több mint 600 fertőzöttet azonosítottak. ","id":"20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ef846a0-6844-478e-bfc5-149774ad1695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95d2d41c-6646-4b16-a585-70374add6e2e","keywords":null,"link":"/elet/20210627_Mallorcan_bulizo_diakok_tomegesen_kaptak_el_a_koronavirust","timestamp":"2021. június. 27. 12:07","title":"Mallorcán bulizó diákok tömegesen kapták el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7071976-dee3-4264-860f-c2798d049150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két tanulmány is arra jutott, hogy az iPhone 12-esek bezavarhatnak a szívritmus-szabályozók működésébe, ha túl közel vannak hozzá. Az Apple ezért a bajt megelőzendő adott ki egy listát, hogy mikkel érdemes óvatosan bánni.","shortLead":"Két tanulmány is arra jutott, hogy az iPhone 12-esek bezavarhatnak a szívritmus-szabályozók működésébe, ha túl közel...","id":"20210628_apple_iphone_ipad_airpods_szivritmus_szabalyozo_pacemaker","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7071976-dee3-4264-860f-c2798d049150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b7a15d8-8323-433d-b7b3-e8bcc2826bf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20210628_apple_iphone_ipad_airpods_szivritmus_szabalyozo_pacemaker","timestamp":"2021. június. 28. 10:34","title":"Kiadott egy listát az Apple, ezeket az eszközöket kell távol tartani a pacemakerektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében a koronavírusos idők lenyomatát adja az egyik legismertebb kortárs német írónő, Juli Zeh új regénye.","shortLead":"A nagyvárosi létből falusi magányba menekülő, ám ott romantika helyett a hétköznapokkal szembesülő főhős történetében...","id":"202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7edd505a-c78f-489c-9126-2376a584c5af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b79c4c-360b-4812-8d57-1c2a44ecd173","keywords":null,"link":"/360/202125__nemet_koronaregeny__emberkepek__maszk_van_busz_nincs__a_falu_nacija","timestamp":"2021. június. 28. 13:00","title":"Ez történhet, ha a falu nácija és egy fővárosi toleráns ugyanott élik át a karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott, sem a betöltött pozíciójára. Vannak, akik nemcsak egyszer, hanem folyamatosan ezt érzik.","shortLead":"Az emberek 70 százaléka legalább egyszer érezte azt élete során, hogy nem méltó sem a díjakra, amiket valaha kapott...","id":"20210627_Egyszer_ugyis_kiderul_hogy_csalo_vagyok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4435790c-118c-46fc-b319-44e340616e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1186a5-42dc-41c5-ac69-afb421ee61be","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20210627_Egyszer_ugyis_kiderul_hogy_csalo_vagyok","timestamp":"2021. június. 27. 20:15","title":"Egyszer úgyis kiderül, hogy csaló vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0378da5b-acde-4583-bced-fdea2dbd9e7a","c_author":"Balla István-Németh Róbert","category":"kultura","description":"Karnevál címmel jelent meg a Bëlga új lemeze, amelynek közérzet-dalaiban a lakógyűlések abszurdjától a pecás életérzésen át a szuperhősök bánatáig számos témát megénekelnek. De hová tűnt a direkt politika, és miért maradtak el a trágár szövegek? Milyen jelek mutatják, hogy középkorúsodnak? A pandémiát követő első koncertjük után beszélgettünk Bauxittal, Még5lövéssel és Tokyóval.





","shortLead":"Karnevál címmel jelent meg a Bëlga új lemeze, amelynek közérzet-dalaiban a lakógyűlések abszurdjától a pecás...","id":"20210628_Belga_album_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0378da5b-acde-4583-bced-fdea2dbd9e7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5d74a6-ee5a-4766-bcdc-e531d9c71077","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Belga_album_interju","timestamp":"2021. június. 28. 20:00","title":"„Ha indokolt, akkor káromkodunk most is” – interjú a Bëlgával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","shortLead":"85 éves hőmérsékleti rekord dőlt meg.","id":"20210628_kanada_hoseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41bf5bfe-a454-4b87-a503-affcf733d9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e962610-d0c3-4e00-9f71-2ff7ca35cbed","keywords":null,"link":"/zhvg/20210628_kanada_hoseg","timestamp":"2021. június. 28. 09:16","title":"46 fokot mértek egy kanadai faluban, ahol melegebb van, mint Dubajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több holland drukker is konfliktusba került a rendezőkkel.","shortLead":"Több holland drukker is konfliktusba került a rendezőkkel.","id":"20210627_UEFA_szivarvanyos_zaszlok_Puskas_Arena","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75eca92e-3ae4-4803-91a8-ae553b6a81fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5056d7ec-2571-4486-ba54-f69821cb24d8","keywords":null,"link":"/itthon/20210627_UEFA_szivarvanyos_zaszlok_Puskas_Arena","timestamp":"2021. június. 27. 17:15","title":"A holland sajtó szerint kitiltja az UEFA a szivárványos zászlókat a Puskás Arénából és a szurkolói zónából, az UEFA cáfol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről csak a magyarok dönthetnek - fejtegette a miniszterelnök.","shortLead":"A liberálisok szerint ugyan a gyerekeket fel kell világosítani a homoszexualitásról, de a magyar gyerekek neveléséről...","id":"20210628_Orban_neveles_homofob_eu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2e2b50c-0d9f-4f38-8aea-e83da1bd0dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac63e610-dae5-46d9-a2ca-01a0bb54d7fa","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_Orban_neveles_homofob_eu","timestamp":"2021. június. 28. 07:25","title":"Orbán: „A gyermek szexuális nevelésének mikéntje sem a gyermek emberi joga”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]