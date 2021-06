Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint így nehéz lesz a kormánypártiaknak bizonyítania, hogy ő csak egy szemüveges budapesti.","shortLead":"A főpolgármester szerint így nehéz lesz a kormánypártiaknak bizonyítania, hogy ő csak egy szemüveges budapesti.","id":"20210629_karacsony_mehlegelo_fidelitas_nyirtass","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=189a5e2b-54fe-4356-9539-684b21817f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dbe9c85-61c0-4e91-97e2-7647c9f89477","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_mehlegelo_fidelitas_nyirtass","timestamp":"2021. június. 29. 17:07","title":"Karácsony a Fidelitasnak: Ha nálunk, Nyírtasson így kaszált volna valaki, bottal kergetik a határig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem hagyták otthon, aki így David Beckhammel és Ed Sheerannel egy páholyban nézhette végig az angol csapat győzelmét.","shortLead":"A németek elleni meccset megtisztelte jelenlétével Cambridge hercege és hercegnéje is, és a legnagyobb fiukat sem...","id":"20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d2b8b25-1020-4222-a222-545f0c90495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1cc5597-568a-4d78-961f-09fecfc363e3","keywords":null,"link":"/elet/20210630_Gyorgy_herceg_oltonyben_es_nyakkendoben_szurkolta_ki_az_angol_tovabbjutast","timestamp":"2021. június. 30. 09:47","title":"György herceg öltönyben és nyakkendőben szurkolta ki az angol továbbjutást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","shortLead":"Az ismeretlenről, akivel szemben súlyos testi sértés miatt nyomoznak, felvételt is megosztott a police.hu.","id":"20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c48a68-2c22-4842-bacc-acc47d13a606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af15adf-b9f9-44a5-9118-f2fc5b5fbdab","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_rendorok_keresik_sulyos_testi_sertes","timestamp":"2021. június. 30. 15:53","title":"Ezt a férfit keresik a rendőrök: fellökött és megrugdalt valakit a II. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","shortLead":"Az orvoskamara elnöke szerint ha nem sikerült rendezni az orvosok ügyeleti díjait, pályaelhagyás, szétesés következhet.","id":"20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a7231b3-4018-4d96-9912-f4381e666368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd0e05e-5b7b-4ceb-b6e5-150dff622c65","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_kincses_gyula_magyar_orvosi_kamara_egeszsegugy_varolista_jarvany","timestamp":"2021. június. 29. 12:05","title":"Kincses Gyula: Elemezni kell, miért haltak meg nálunk ilyen sokan a járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85dd1973-7eb5-4ad8-b5ee-e988d83added","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem valószínű, hogy a NASA-nak sikerül újraindítania a hiba miatt leállt tudományos eszközt. 