[{"available":true,"c_guid":"605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig pár nap és az egész EU-ban kötelező lesz elfogadni az uniós Covid-igazolványt. A hvg.hu összegyűjtötte a legfontosabb tudnivalókat, hogy ne az utolsó pillanatban kelljen kapkodnia, ha utazni szeretne. Van azonban egy rossz hírünk: mindenképpen kapkodni fog, aki a közeljövőben utazna, mert a magyar rendszer még mindig nem működik.","shortLead":"Alig pár nap és az egész EU-ban kötelező lesz elfogadni az uniós Covid-igazolványt. A hvg.hu összegyűjtötte...","id":"20210628_covid_igazolvany_europai_unio_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=605056f3-5b50-4f4e-8a4f-965ca2e9ef1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5976da56-5f0e-4a54-9e82-817831d0bd9d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_covid_igazolvany_europai_unio_","timestamp":"2021. június. 28. 15:00","title":"Jön az uniós Covid-igazolvány – összeszedtünk mindent, amit tudni lehet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","shortLead":"A zárt térben viszont továbbra is kell.","id":"20210628_olaszorszag_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb02d863-af66-40f6-bc8a-2503038ee47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69973ef-6c68-45c9-9652-4b00d2220cd1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210628_olaszorszag_arcmaszk","timestamp":"2021. június. 28. 19:22","title":"Már Olaszországban is lehet maszk nélküli járni az utcán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden elkötelezettségéről biztosítja Izraelt. Kiestek a franciák. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója","shortLead":"Plakátokon a \"Gyurcsány-show\", de nem tudni, ki rakta ki ezeket. Szijjártó szerint nem sértő a pedofiltörvény. Biden...","id":"20210629_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8525593d-2b79-4c97-ade3-c3f271c64662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc554d35-1d42-488d-8e2b-a9d107f35ec4","keywords":null,"link":"/360/20210629_Radar360","timestamp":"2021. június. 29. 08:00","title":"Radar360: A plakátok Karácsonynak üzennek, Szijjártó a homofóbtörvény ellenzőinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban közel 41 ezer ilyen oltóanyagot küldtünk.","shortLead":"Korábban közel 41 ezer ilyen oltóanyagot küldtünk.","id":"20210630_pfizer_oltas_vakcina_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7dc0ba-81b2-4522-8ce8-269849cdd106","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_pfizer_oltas_vakcina_csehorszag","timestamp":"2021. június. 30. 05:21","title":"Magyarország még 100 ezer Pfizer-vakcinát ad kölcsön a cseheknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mazsihisz szerint a kirekesztő eszméket valló embereknek a magyar közéletben csak politikai múltjuk, de jövőjük nem lehet.","shortLead":"A Mazsihisz szerint a kirekesztő eszméket valló embereknek a magyar közéletben csak politikai múltjuk, de jövőjük nem...","id":"20210628_mazsihisz_biro_laszlo_jobbik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b076f39-c96e-47bf-878a-540a3ba7d545&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8164c429-bd8d-42c2-8d59-d5907fe249f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_mazsihisz_biro_laszlo_jobbik","timestamp":"2021. június. 28. 15:19","title":"Tiltakozik a Mazsihisz a judapestező Bíró László indítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni, kik rakták ki a plakátokat.","shortLead":"Azt nem tudni, kik rakták ki a plakátokat.","id":"20210628_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_oriasplakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2dae7dc9-8fcf-4133-84b5-44f100ad0935&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01869c09-7fd3-44b0-9b0b-811b12f6c300","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_karacsony_gergely_gyurcsany_ferenc_oriasplakat","timestamp":"2021. június. 28. 19:25","title":"„Bukott műsor” – Budapesten több helyen óriásplakáton üzennek Karácsonyéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","shortLead":"A színésznek van már négy lánya, most született egy fia.","id":"20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e48f5ec-3ac4-46c8-82f7-1b35b2febd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a91af00-a778-4873-a42c-4bf43ed5544f","keywords":null,"link":"/kultura/20210628_Ismet_apa_lett_Ewan_McGregor","timestamp":"2021. június. 28. 15:02","title":"Ismét apa lett Ewan McGregor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5","c_author":"Bosch Rexroth Kft.","category":"brandcontent","description":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","shortLead":"A világjárvány felgyorsított egy olyan folyamatot, ami előbb-utóbb amúgy is bekövetkezett volna ezen a területen is. ","id":"20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2faad3e-43cc-49a1-877e-387e850426e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e10872a-0ba0-4ecb-b2ea-4b804b63bb1e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20210528_Merre_tart_az_ipar_a_koronavirus_utani_idoszamitasban_Bosch_Rexroth","timestamp":"2021. június. 29. 09:30","title":"A korábbinál is gyorsabb lesz a technológiai fejlődés: mire számíthatunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]