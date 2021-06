Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","shortLead":"Nézni is fájdalmas, milyen góllal lökte Josué Duverger közelebb a csapatát a kieséshez a vb-selejtezőn.","id":"20210616_ongol_kapus_haiti_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e0d9b27a-5265-4627-923f-0828246377c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73cf31be-df37-4e80-8adf-c2a8497591ab","keywords":null,"link":"/sport/20210616_ongol_kapus_haiti_foci","timestamp":"2021. június. 16. 09:42","title":"Történjen bármi az Eb-n, az év öngólját Haiti kapusa lőtte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai. A vállalat Kínán kívül is árulni fogja a Honor 50-et és a Honor 50 Prót.","shortLead":"A Honor néhány év kihagyás után ismét olyan telefont dob piacra, amin már ott lehetnek a Google alkalmazásai...","id":"20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1e0eed6-0f15-44bf-98fa-52b42ff724be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53e6eea5-e82c-4813-9a80-b627528f4502","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_huawei_honor_google_alkalmazasok","timestamp":"2021. június. 16. 18:03","title":"Bemutatta a Honor az új mobiljait, visszakerül rájuk a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lap informátorai szerint a közbeszerzési kiírás alaposan meglepte a szakmát.","shortLead":"A lap informátorai szerint a közbeszerzési kiírás alaposan meglepte a szakmát.","id":"20210615_gyorsforgalmi_ut_autopalya_koncesszio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1b3c23-b4e0-4a8f-be36-6ff6a8299ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c949dd8e-c25e-43f6-b7bd-71f7c07eefef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210615_gyorsforgalmi_ut_autopalya_koncesszio","timestamp":"2021. június. 15. 09:04","title":"24.hu: Akár kínai cégek is vihetik az autópályás koncessziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8487981b-c45e-4742-b54d-429dfec0f07a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a dobozos Volkswagen nem egyszerűen csak praktikus, hanem felettébb sportos is egyben.","shortLead":"Ez a dobozos Volkswagen nem egyszerűen csak praktikus, hanem felettébb sportos is egyben.","id":"20210615_ime_az_uj_vw_multivan_magyar_kez_altal_rajzolt_gti_sportvaltozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8487981b-c45e-4742-b54d-429dfec0f07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9833730e-50ee-462e-9b35-48501b2ddb3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_ime_az_uj_vw_multivan_magyar_kez_altal_rajzolt_gti_sportvaltozata","timestamp":"2021. június. 15. 06:41","title":"Íme az új VW Multivan magyar kéz által rajzolt GTI sportváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc7edd1-efe2-41bb-b0dc-10a8f4e6caef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A portugálok ünnepeltek, a tíz perc alatt három gól miatt összezuhanó magyar válogatott szurkolói már kevésbé.","shortLead":"A portugálok ünnepeltek, a tíz perc alatt három gól miatt összezuhanó magyar válogatott szurkolói már kevésbé.","id":"20210616_deak_ter_portugal_kontra_magyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc7edd1-efe2-41bb-b0dc-10a8f4e6caef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef755e3-ee8b-4f14-a50f-98f6cd9c58fd","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_deak_ter_portugal_kontra_magyar","timestamp":"2021. június. 16. 11:32","title":"Kis híján nekimentek a portugál drukkereknek a Deák téren Ronaldo gólja után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","shortLead":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","id":"20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96ac21-1426-430f-ba58-b69ab98f4ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","timestamp":"2021. június. 15. 06:57","title":"444.hu: A kormány visszavonja a Limes világörökségi jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el, hogy a tinédzserek majd megnézhetik-e.","shortLead":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el...","id":"20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a12166a-fe44-445d-9589-68a7a8494a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 10:05","title":"Alföldi új darabját nem láthatják a középiskolások, ha megszavazzák a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt amerikai elnök azt állítja, hogy épp egy könyvön dolgozik, csakhogy egy komoly kiadó sincs, amely kiadná azt.","shortLead":"A volt amerikai elnök azt állítja, hogy épp egy könyvön dolgozik, csakhogy egy komoly kiadó sincs, amely kiadná azt.","id":"20210616_trump_konyv_kiado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c28ff646-a24b-41c7-8e5e-5a3ac3a014ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13926fad-bc2b-4a79-a15f-c77e82663e4c","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_trump_konyv_kiado","timestamp":"2021. június. 16. 13:13","title":"Hallani sem akarnak a nagy kiadók arról, hogy Trump könyve náluk jelenjen meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]