[{"available":true,"c_guid":"7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","shortLead":"Arra kéri a kormányt a főpolgármester, hogy tegyék ingyenessé az M0-ást.","id":"20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bdf0b75-d5a8-4f59-a8b5-203366545812&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6a3bc5-12b4-4fe8-9364-41582b957f6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_karacsony_dugodij_m0_mosz","timestamp":"2021. június. 29. 19:24","title":"Karácsony: Nem most van a dugódíj bevezetésének ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","shortLead":"Az app ezzel végre megfelel az uniós vakcinaigazolványok egy fontos kritériumának.","id":"20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3aeffe7-9086-4c02-bbc2-c2132dad790d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9518f50-7dab-4b1d-aa2f-b17542941928","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_vedettsegi_app_europai_igazolvany","timestamp":"2021. június. 30. 17:11","title":"Frissítették a digitális Covid-igazolványt, már mutatja a kapott vakcina típusát is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szépen bővül a Starlink-féle „műholdsereg”, és az előfizetők száma is gyarapszik. Elon Musk ezek alapján úttörő eredményeket jósol.","shortLead":"Szépen bővül a Starlink-féle „műholdsereg”, és az előfizetők száma is gyarapszik. Elon Musk ezek alapján úttörő...","id":"20210630_starlink_muhold_internet_elon_musk_mwc_2021","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fa72f8c-4b83-44f5-8ccf-849217ab7e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97f27880-43a0-4dd0-b8db-b418139af029","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_starlink_muhold_internet_elon_musk_mwc_2021","timestamp":"2021. június. 30. 12:15","title":"Elon Musk ígéri, augusztusra az egész világon elérhető lesz a műholdas internete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cee23c1-2bc1-498b-b83d-e1bc4c05807f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A második rész, amely A tudomány autonómiája és a populizmus/menedzserizmus témakörét járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A második rész...","id":"20210630_Hajnalhasadas_2__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cee23c1-2bc1-498b-b83d-e1bc4c05807f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f562d7d0-5865-4d75-acd0-74dda86ae4c0","keywords":null,"link":"/kultura/20210630_Hajnalhasadas_2__A_tudomany_autonomiaja_es_a_populizmus","timestamp":"2021. június. 30. 09:52","title":"Hajnalhasadás 2. – A tudomány autonómiája és a populizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet, hogy a szervezők kártérítést követelnek tőle.","shortLead":"1500 euró büntetésre számíthat a néző, aki belógatott egy táblát a Tour de France mezőnye elé, de még az is lehet...","id":"20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=490a6266-bf9f-4534-a76f-5e6c737647cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"132ea137-9d3f-42b3-849b-8b9fc3e0f2cd","keywords":null,"link":"/sport/20210630_tour_de_france_bukas_nezo_letartoztatas","timestamp":"2021. június. 30. 16:42","title":"Megtalálták és letartóztatták a szurkolót, aki egy táblával felborította a Tour de France mezőnyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d8f7a13-9e77-44aa-9b0b-c5fa9014d785","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.","shortLead":"A Bloomberg információi szerint 2023-ban már 14 és 16 colos iPad Prót is kínálhat az Apple.","id":"20210629_apple_ipad_pro_laptop_szamitogep_ipados","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d8f7a13-9e77-44aa-9b0b-c5fa9014d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092aecc2-cedb-4d32-9163-0d89676026b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_apple_ipad_pro_laptop_szamitogep_ipados","timestamp":"2021. június. 29. 17:13","title":"Nagyobb iPadeket készítene az Apple, hogy kiváltsa velük a laptopokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikusok jelezték: meg akarják tartani Magyarországot az európai nemzetek családjában. \r

","shortLead":"A politikusok jelezték: meg akarják tartani Magyarországot az európai nemzetek családjában. \r

","id":"20210629_ellenzek_miniszterelnok_jeloltek_europai_unio_elkotelezodes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=890fc54d-3c72-42aa-99a4-6765bb4608fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df30bfec-7dc2-4e52-b30f-920d4fc7376a","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_ellenzek_miniszterelnok_jeloltek_europai_unio_elkotelezodes","timestamp":"2021. június. 29. 19:25","title":"Az EU vezetőinek írtak levelet az ellenzéki miniszterelnök-jelöltek Orbán miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea324c2e-8b76-441f-8d17-6aba14c876e0","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Gyermekünk személyiségének kialakulásával egyre inkább kitekint a saját világából, és elgondolkodik a társadalomban betöltött szerepéről. Képes elvontabban is látni a jövőjét, és hogy mit tehet a világért. De mit tehet egy szülő, ha gyereke bejelenti, hogy részt vesz egy tüntetésen?","shortLead":"Gyermekünk személyiségének kialakulásával egyre inkább kitekint a saját világából, és elgondolkodik a társadalomban...","id":"20210630_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_tuntetesre_akar_menni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea324c2e-8b76-441f-8d17-6aba14c876e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86cde7c1-a3e5-4a51-94b9-d38b6852b95c","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210630_Mit_tehetunk_ha_kamasz_gyerekunk_tuntetesre_akar_menni","timestamp":"2021. június. 30. 19:15","title":"Mit tehetünk, ha kamasz gyerekünk tüntetésre akar menni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]