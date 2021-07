Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1006e22f-8f41-4f35-9a05-ee96d6f177f6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A negyedik rész, amely A média autonómiáját járja körül, a hvg.hu-n is megnézhető.","shortLead":"Hajnalhasadás – autonómiák egykor és most – és holnap címmel indított előadássorozatot Fábri György. A negyedik rész...","id":"20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1006e22f-8f41-4f35-9a05-ee96d6f177f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aaa0242-db75-4bef-ae3b-6d13f032a3ac","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Hajnalhasadas_4__A_media_autonomiaja_es_a_mertek","timestamp":"2021. július. 02. 09:15","title":"Hajnalhasadás 4. – A média autonómiája és a mérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz.","shortLead":"Washington szerint az ország támogatást nyújt egy olyan fegyveres milíciának, amely gyermekkatonákat toboroz.","id":"20210702_Egyeslt_allamok_torokorszag_gyermekkatona","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4ad3679-0760-4365-8aaa-9daba31b4594&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eda57808-86c2-49c2-8ac4-32837ffa43da","keywords":null,"link":"/vilag/20210702_Egyeslt_allamok_torokorszag_gyermekkatona","timestamp":"2021. július. 02. 05:24","title":"Törökország felkerült a gyermekkatonák alkalmazásával összefüggésbe hozható országok amerikai listájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Három év börtönre ítélte a bíróság Allison Mack színésznőt, aki a NXIVM nevű szektának hálózott be szexrabszolgákat.","shortLead":"Három év börtönre ítélte a bíróság Allison Mack színésznőt, aki a NXIVM nevű szektának hálózott be szexrabszolgákat.","id":"20210701_Emberkereskedelem_miatt_megy_bortonbe_a_Smallville_egykori_sztarja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acd89943-9828-46ef-b446-3e13b73b3031&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa178961-2eeb-4b47-80cd-601b4c198789","keywords":null,"link":"/kultura/20210701_Emberkereskedelem_miatt_megy_bortonbe_a_Smallville_egykori_sztarja","timestamp":"2021. július. 01. 12:39","title":"Emberkereskedelem miatt megy börtönbe a Smallville egykori sztárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bc90e7-db1b-4ca0-9357-d5c88b62d2c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki utazni készül, az jobb, ha mobilon viszi magával az oltást igazoló kódot, szerkesztőségünk tagjainak ugyanis a PDF-alapú QR-kódot nem sikerült leolvastatnia. ","shortLead":"Aki utazni készül, az jobb, ha mobilon viszi magával az oltást igazoló kódot, szerkesztőségünk tagjainak ugyanis...","id":"20210701_Hibauzenetet_ad_a_QRkod_leolvaso_a_nyomtatott_oltasi_igazolvanyoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=26bc90e7-db1b-4ca0-9357-d5c88b62d2c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d706d0d-0e3e-4613-9086-83f2c2ce4c9e","keywords":null,"link":"/itthon/20210701_Hibauzenetet_ad_a_QRkod_leolvaso_a_nyomtatott_oltasi_igazolvanyoknal","timestamp":"2021. július. 01. 15:06","title":"A kinyomtatott Covid-igazolványnál hibaüzenetet adhat a QR-kód-leolvasó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Reggel fél ötkor történt a baleset Balatonőszödnél.","shortLead":"Reggel fél ötkor történt a baleset Balatonőszödnél.","id":"20210702_Gazolas_vonatok_Balatonszemes_es_Balatonszarszo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb56def-2e91-488d-9af8-29dbf1e5201e","keywords":null,"link":"/itthon/20210702_Gazolas_vonatok_Balatonszemes_es_Balatonszarszo","timestamp":"2021. július. 02. 07:39","title":"Gázolás miatt nem járnak a vonatok Balatonszemes és Balatonszárszó között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29df8cf-1b04-4195-a621-b53400f37f55","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A kritikai szellem elpusztítása ma a rezsim kiemelt célja. Vélemény.","shortLead":"A kritikai szellem elpusztítása ma a rezsim kiemelt célja. Vélemény.","id":"20210630_Revesz_Sandor_Ezt_a_magyar_futballeredmenyt_unnepelni_az_igenytelenseg_apoteozisa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a29df8cf-1b04-4195-a621-b53400f37f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55d2a12-a6e0-47ec-9f4b-c268e7a0a154","keywords":null,"link":"/360/20210630_Revesz_Sandor_Ezt_a_magyar_futballeredmenyt_unnepelni_az_igenytelenseg_apoteozisa","timestamp":"2021. június. 30. 12:00","title":"Révész Sándor: Ezt a magyar futballeredményt ünnepelni az igénytelenség apoteózisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","shortLead":"Korlátozzák a fideszes kampányvideók elérését, ne a gyerekeknek kelljen ezeket nézniük – kéri a Momentum a YouTube-ot.","id":"20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f78cece5-05b6-48fc-a46b-b8a9ae1c3bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53dafdb8-ffe9-4b45-919f-23a0bd7c5004","keywords":null,"link":"/itthon/20210630_YouTube_Momentum_gyerekek_fideszes_video","timestamp":"2021. június. 30. 19:13","title":"A gyerekekre zúdított fideszes kampányvideók miatt tett panaszt a YouTube-nál a Momentum ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jövőre kezdődő forgatásra már a frissen felvett SZFE-s hallgatói is elmehetnek. ","shortLead":"A jövőre kezdődő forgatásra már a frissen felvett SZFE-s hallgatói is elmehetnek. ","id":"20210702_Semmelweis_film_Koltai_Lajos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=329a08c7-6920-476c-a88b-c8475f0246eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39bd6800-eece-4628-ab1b-6d04342de7d4","keywords":null,"link":"/kultura/20210702_Semmelweis_film_Koltai_Lajos","timestamp":"2021. július. 02. 10:15","title":"Semmelweis Ignácról készíti új filmjét Koltai Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]