[{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"","category":"tudomany","description":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet érintő kolosszális kibertámadásnak.","shortLead":"Félezer üzletet volt kénytelen bezárni a Coop Sweden, amely csak az egyik áldozata a világszerte több szervezetet...","id":"20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1eb09ca-161b-47cf-a1d2-ea779df033ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_Kibertamadas_utotte_ki_a_Coop_sved_bolthalozatat","timestamp":"2021. július. 04. 14:37","title":"Kibertámadás ütötte ki a Coop svéd bolthálózatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Magyarország nagy részén legfeljebb gomolyfelhők képződnek a következő napokban, de északkeleten sűrűbb lesz a felhőzet, itt zápor, zivatar, sőt komolyabb eső is jöhet.","shortLead":"Magyarország nagy részén legfeljebb gomolyfelhők képződnek a következő napokban, de északkeleten sűrűbb lesz...","id":"20210703_idojaraselorejelzes_orszagos_meteorologiai_szolgalat_felho_eso_napsutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a15a0e-4ef1-4373-9f19-df2b48d391da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff63f1cc-0e40-4fcf-9ab4-c2acf726df53","keywords":null,"link":"/itthon/20210703_idojaraselorejelzes_orszagos_meteorologiai_szolgalat_felho_eso_napsutes","timestamp":"2021. július. 03. 16:10","title":"Napos marad a hétvége, kivéve északkeleten és délnyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Lassan halad a sor.","shortLead":"Lassan halad a sor.","id":"20210704_roszke_hataratkeles_varakozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ae6d504-cec0-4df0-ab0c-7e9ac510f165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7089f3a1-8383-4ad8-a1d5-253c3f37f73b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210704_roszke_hataratkeles_varakozas","timestamp":"2021. július. 04. 13:05","title":"Röszkénél kelne át? Több órás várakozásra számítson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Leonardo Spinazzola a belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker során szenvedett súlyos sérülést.","shortLead":"Leonardo Spinazzola a belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker során szenvedett súlyos sérülést.","id":"20210704_Spinazzola_honapokra_kidolt_a_futballEben_elszenvedett_serulese_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56bf6ab-8903-4aa7-a301-169c7635cc0f","keywords":null,"link":"/sport/20210704_Spinazzola_honapokra_kidolt_a_futballEben_elszenvedett_serulese_miatt","timestamp":"2021. július. 04. 16:20","title":"Hónapokra kidőlt az olasz válogatott kulcsembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta a főpolgármester. ","shortLead":"„Amikor igent mondunk a Diákvárosra, akkor természetesen nemet mondunk a Fudan-beruházásra is” – hangoztatta...","id":"20210704_karacsony_gergely_diakvaros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a9c306f-59c9-4803-9762-d735de0e3ca5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b456f735-79ea-45af-8620-fb1f5ae6805a","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_karacsony_gergely_diakvaros","timestamp":"2021. július. 04. 12:59","title":"Karácsony Gergely: A Diákváros ügye a kormány egyik legnagyobb árulása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni róluk. Legutóbb a kijelzőik méretei szivárogtak ki, megerősítve a korábbi értesüléseket.","shortLead":"Hivatalosan még nem tudni, mikor mutatja be a Samsung a legújabb összehajtható telefonjait, azonban egyre többet tudni...","id":"20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79e80e1c-5573-4ee1-8b15-34b8ba08aaac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a82b53a-4cf7-4d47-8687-6703bdd0604e","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_samsung_galaxy_z_fold3_zflip3_osszehajthato_telefonok_kijelzomeret","timestamp":"2021. július. 04. 16:03","title":"Mekkorák lesznek a Samsung új összehajtható telefonjainak képernyői?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f976c5ea-5dbc-44e2-a0ee-eee179dabff7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A médiatörténeti nosztalgiázásra pénteken kerül sor – egyetlen adás erejéig.","shortLead":"A médiatörténeti nosztalgiázásra pénteken kerül sor – egyetlen adás erejéig.","id":"20210705_Kilenc_ev_utan_ismet_osszeall_Bochkor_Gabor_es_Boros_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f976c5ea-5dbc-44e2-a0ee-eee179dabff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06318b2b-34eb-4f51-b290-b278b8f69cdb","keywords":null,"link":"/elet/20210705_Kilenc_ev_utan_ismet_osszeall_Bochkor_Gabor_es_Boros_Lajos","timestamp":"2021. július. 05. 09:25","title":"Kilenc év után ismét összeáll Bochkor Gábor és Boros Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetekben anyagi kár történt.","shortLead":"A balesetekben anyagi kár történt.","id":"20210703_baleset_torlodas_m7es_autopalya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74a2e57a-a427-4443-b9f8-91b94d59ddd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea46ad5c-a1e4-4194-bb24-06e875bd407b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210703_baleset_torlodas_m7es_autopalya","timestamp":"2021. július. 03. 09:48","title":"Hat autó ütközött az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]