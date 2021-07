Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1a51bc2e-8937-489f-9014-ab9449a19cfa","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A pandémia hatására kritikus szintre zuhant az egyébként is évről évre csökkenő fogászati szűrővizsgálatok száma Magyarországon, pedig hazánk évek óta első helyen áll a szájüregi daganatok miatti halálozások számában Európában. A gyilkos betegség időben történő felismeréséhez és gyógyításához éppen a rendszeres fogászati látogatás lenne a kulcs – hangsúlyozza a budapesti fogászati rendelőhálózat, amely online fogászati konzultációt indít a témában.","shortLead":"A pandémia hatására kritikus szintre zuhant az egyébként is évről évre csökkenő fogászati szűrővizsgálatok száma...","id":"20210704_online_fogaszati_konzultacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1a51bc2e-8937-489f-9014-ab9449a19cfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c3aa707-ab2e-4fe8-9329-148ac4c52df9","keywords":null,"link":"/tudomany/20210704_online_fogaszati_konzultacio","timestamp":"2021. július. 04. 10:03","title":"Ingyenes online fogászati konzultációt indított egy rendelő, mert nagyon kevés magyar megy fogorvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a9264cf-0f12-4eb0-a42b-728f2d55fe23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A téma a pedofiltörvény, amit melegellenes passzusokkal egészítettek ki, és emiatt éles kritikák érték a magyar kormányt.","shortLead":"A téma a pedofiltörvény, amit melegellenes passzusokkal egészítettek ki, és emiatt éles kritikák érték a magyar...","id":"20210704_kocsis_mate_soros_gyorgy_pedofiltorveny_melegellenesseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a9264cf-0f12-4eb0-a42b-728f2d55fe23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e0deae4-2091-4df0-83bc-35a8af3fdca4","keywords":null,"link":"/itthon/20210704_kocsis_mate_soros_gyorgy_pedofiltorveny_melegellenesseg","timestamp":"2021. július. 04. 08:57","title":"Kocsis Máté szerint most Soros fia hergeli a közvéleményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","shortLead":"A Magyar Közút osztotta meg a felvételt.","id":"20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fd46dc-460e-40a0-92a6-eef4c12aa3a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e41133d6-7339-4d44-88eb-929e8ce36a45","keywords":null,"link":"/itthon/20210705_magyar_kozut_illegalis_szemetlerakas_video","timestamp":"2021. július. 05. 10:29","title":"Kamerával kaptak rajta egy autóst, aki 20 zsák szemetet rakott le az M3-as autópályánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy sor trópusi betegségeket hordozni képes szúnyogfajt azonosítottak már Magyarországon. A számuk növekedésével nő a kockázata a trópusi betegségek megjelenésének is. További terjedésüknek biológiai gyérítéssel és integrált szúnyogirtási módszerrel lehet gátat szabni Kemenesi Gábor virológus szerint.","shortLead":"Egy sor trópusi betegségeket hordozni képes szúnyogfajt azonosítottak már Magyarországon. A számuk növekedésével nő...","id":"20210703_invazios_szunyogok_tigrisszunyog_kemenesi_gabor_tropusi_betegsegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8aa99ec9-64b2-432b-aee2-dd6fddbcb40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"514c6664-3791-4e72-972f-e31ef4c7459f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210703_invazios_szunyogok_tigrisszunyog_kemenesi_gabor_tropusi_betegsegek","timestamp":"2021. július. 03. 12:10","title":"Már a magyarokat is csípik az inváziós szúnyogok, nő a kockázata a trópusi betegségeknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker után Roberto Mancini szövetségi kapitány és az olasz labdarúgó-válogatott játékosai is az együttes egyik legjobbja, Leonardo Spinazzola súlyos sérülése miatt szomorúak.","shortLead":"A belgák elleni Európa-bajnoki negyeddöntőben elért 2-1-es siker után Roberto Mancini szövetségi kapitány és az olasz...","id":"20210703_Oriasi_veszteseg__Spinazzola_serulese_sulyos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6248e658-5039-48a6-97f0-766dbb9f36a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb0b38e-0d70-4003-a5d6-a47697858cc4","keywords":null,"link":"/sport/20210703_Oriasi_veszteseg__Spinazzola_serulese_sulyos","timestamp":"2021. július. 03. 12:48","title":"\"Óriási veszteség\" - Spinazzola sérülése súlyos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75be8e1a-bedb-45ae-9085-d0f8babc5c9d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nem várt aktualitást kapott a Pixar stúdió új animációs filmje, a Luca azzal, hogy Magyarországon elfogadták a homofób elemekkel kiegészített úgynevezett pedofiltörvényt. A Luca arról mesél ugyanis a legkisebbeknek, hogy a kirekesztés nemcsak annak rossz, akit kiközösítenek, hanem annak is, aki ezt teszi.","shortLead":"Nem várt aktualitást kapott a Pixar stúdió új animációs filmje, a Luca azzal, hogy Magyarországon elfogadták a homofób...","id":"202126_film__atvaltozasok_luca","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75be8e1a-bedb-45ae-9085-d0f8babc5c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7198b96c-3e96-4c01-8ae3-7e4de32b86e6","keywords":null,"link":"/360/202126_film__atvaltozasok_luca","timestamp":"2021. július. 03. 11:10","title":"A homofóbtörvény ad aktualitást a Pixar új filmjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó jogáról is.","shortLead":"Giovanni Angelo Becciu bíboros volt, de egy másik ügy miatt már tavaly lemondott tisztségeiről, köztük pápaválasztó...","id":"20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1eda2d39-7266-451b-ab76-cac6eb47ccff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a02f70f-1262-4c73-89a8-b3ec3a2e1c95","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210703_vatikan_ersek_vademeles_sikkasztas_csalas_zsarolas","timestamp":"2021. július. 03. 16:10","title":"Vádat emeltek a hatalmas ingatlanbotrányt kavaró vatikáni érsek, Angelo Becciu ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi a legtöbb, amit egy humorista elérhet.","shortLead":"Az emléktábla felavatásán Bödőcs Tibor nem csak ironizált, de őszinte gondolatait is megosztotta arról, hogy mi...","id":"20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=692cd9a2-2833-4e57-900a-4916b5a78932&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3110756-14a9-40c6-933d-8c2a76564101","keywords":null,"link":"/kultura/20210703_hofi_geza_bodocs_tibor_emlektabla","timestamp":"2021. július. 03. 14:28","title":"„Van, amivel lehet viccelni, és van, amivel szabad” – Hofi Géza emléktáblát avatott Bödőcs Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]