Nem a biztonságáról lett ismert a volt amerikai elnök, Donald Trump köréhez köthető új közösségi oldal, miután a hackerek már az indulást követően feltörték – jelentették amerikai híroldalak, köztük a TweakTown.

Az új oldal/szolgáltatás GETTR néven indult, és alkalmazások is tartoznak hozzá. Egy, a Twitterhez nagyon hasonló felületről van szó, ahol az érdeklődők követhetik egymást, képeket és szövegeket oszthatnak meg. Még a hashtagre való szűrés is működik.

A GETTR alapvetően a konzervatív oldalhoz közelít, bemutatkozójában is ennek a politikai iránynak igyekszik nagyobb hangsúlyt adni. Aztán persze előjön a Trump által is sokszor hangoztatott téma: míg a többi ilyen szolgáltatás (szerintük) erőteljesen megszűri, cenzúrázza a neki nemtetsző tartalmakat, a GETTR-ön mindent szabad. (Ez a felfogás egyébként nem igazán felel meg a klasszikus konzervatív értékrendnek, de ez most mellékes.)

Úgy tűnik azonban, hogy a felhívás a hackercsoportok érdeklődését is felkeltette, mivel pár órával a hivatalos rajt után többek fiókját is humoros megjegyzésekkel egészítették ki. Ennél nagyobb károkozás viszont nem történt, amit a szolgáltatás egyik embere (nem mellesleg Trump egykori szóvivője), Jason Miller is megerősített. Azt is hozzátette, hogy a bűnözők által kihasznált problémát mostanra befoltozták, így nincs miért aggódni.

Trump köre azért is igyekszik új oldalakat indítani (ez ugyanis már a második egy hasonló próbálkozás után), mivel a volt elnök továbbra sem tud az internetes közösségéhez szólni. Utóbbi oka, hogy a washingtoni Capitoliumnál történt támadás után a volt elnök fiókjait elérhetetlenné tették a szolgáltatók. A Facebookra például csak 2023-tól van lehetősége visszatérni, hamarabb nem.

