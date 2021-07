Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, várhatóan emelkedni fog a fertőződések száma.","shortLead":"Boris Johnson hangsúlyozta, hogy a járvány még nem ért véget, várhatóan emelkedni fog a fertőződések száma.","id":"20210705_Ket_het_mulva_feloldjak_a_jogi_korlatozasok_nagy_tobbseget_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2be02992-2a22-4fe4-bec7-1e6ef0c35605&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"923b7fda-5fa2-43df-836c-d5e57e466cd7","keywords":null,"link":"/vilag/20210705_Ket_het_mulva_feloldjak_a_jogi_korlatozasok_nagy_tobbseget_NagyBritanniaban","timestamp":"2021. július. 05. 19:54","title":"Tovább nyitnak a britek: megszűnik a távolságtartás, megtelhetnek a stadionok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","shortLead":"A kórházi ágyról üzent a játékos.","id":"20210705_spinazzola_mutet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11462304-3b77-40c4-8b7b-bc4e6ba18ec1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a71539f4-356d-40ac-9a13-4954b7222898","keywords":null,"link":"/sport/20210705_spinazzola_mutet","timestamp":"2021. július. 05. 20:42","title":"Megműtötték Spinazzolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b481953c-6e34-4af1-be3e-119478b32d69","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"gazdasag","description":"Az ivóvíz hiánya pusztán csak egy tünete a Magyarországon is egyre erősebben tapasztalható globális felmelegedésnek. 