[{"available":true,"c_guid":"2de70c69-6ef9-4af2-b0ac-1867a1feb9c7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét felbukkant a kegyelmi botrányba belebukott volt köztársasági elnök. ","shortLead":"Ismét felbukkant a kegyelmi botrányba belebukott volt köztársasági elnök. ","id":"20241220_novak-katalin-bejgli-sutode","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2de70c69-6ef9-4af2-b0ac-1867a1feb9c7.jpg","index":0,"item":"bbf31666-4803-46c8-81f7-9867aebb33f7","keywords":null,"link":"/elet/20241220_novak-katalin-bejgli-sutode","timestamp":"2024. december. 20. 12:05","title":"Kegyelmi állapot: Novák Katalin most karácsonyi bejglisütés közben mutatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f1f1daa-bcbf-429e-815a-2efa0c6f2ddb","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Új szakaszába lépett az alkotmányos válság, és veszélybe kerülhet a jövő évi elnökválasztás törvényessége is. Kiút nem látszik.","shortLead":"Új szakaszába lépett az alkotmányos válság, és veszélybe kerülhet a jövő évi elnökválasztás törvényessége is. Kiút nem...","id":"20241219_lengyel-kormany-ellenzeki-part-koltsegvetesi-tamogatas-pis-jogvita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f1f1daa-bcbf-429e-815a-2efa0c6f2ddb.jpg","index":0,"item":"c0c0c38e-cc51-4c95-a682-6ca988d914cc","keywords":null,"link":"/vilag/20241219_lengyel-kormany-ellenzeki-part-koltsegvetesi-tamogatas-pis-jogvita","timestamp":"2024. december. 19. 10:13","title":"A lengyel kormány nem hajlandó kifizetni a legnagyobb ellenzéki párt költségvetési támogatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"415 fölött az euróárfolyam is.","shortLead":"415 fölött az euróárfolyam is.","id":"20241219_forintarfolyam-forinteses-gazdasag-euroarfolyam-deviza-valuta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"4d764033-aed4-45a7-9384-4f401a2fbfcf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241219_forintarfolyam-forinteses-gazdasag-euroarfolyam-deviza-valuta-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 10:11","title":"Padlóra küldték a forintot, hajszálnyira a 400-as dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640a22bc-1323-4de1-a06e-3a1b582e7218","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Hozzá kell edződnünk, hogy a szólás- és véleményszabadságnak az Alkotmánybíróság már nem lesz az őre.","shortLead":"Hozzá kell edződnünk, hogy a szólás- és véleményszabadságnak az Alkotmánybíróság már nem lesz az őre.","id":"20241219_hvg-velemenyszabadsag-korlatozas-alkotmanybirosag-mszp-fidesz-solyom-laszlo-nagy-haracsony-tota-w-publicisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/640a22bc-1323-4de1-a06e-3a1b582e7218.jpg","index":0,"item":"c43dd5d8-9658-4de9-96b1-d69198bab9ce","keywords":null,"link":"/360/20241219_hvg-velemenyszabadsag-korlatozas-alkotmanybirosag-mszp-fidesz-solyom-laszlo-nagy-haracsony-tota-w-publicisztika","timestamp":"2024. december. 19. 12:00","title":"Nem tetszik az alaptörvény értékrendje? Lassan jobban jár, ha a véleményét megtartja magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ünnepek előtt emelnek.","shortLead":"Az ünnepek előtt emelnek.","id":"20241220_gazolaj-dragulas-aremeles-benzin-tankolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0edf982-a19d-44a9-856c-a016ba14e07f.jpg","index":0,"item":"ed4f6ae1-55e8-465f-8276-bd9370a873b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20241220_gazolaj-dragulas-aremeles-benzin-tankolas","timestamp":"2024. december. 20. 11:44","title":"Hétvégén drágul a tankolás, de nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba4df7a-3145-46c6-b81f-46cb4e6e708a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogyan Szlovákiára is.","shortLead":"Ahogyan Szlovákiára is.","id":"20241218_Tovabbra-sem-tekint-Magyarorszagra-baratsagosan-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ba4df7a-3145-46c6-b81f-46cb4e6e708a.jpg","index":0,"item":"0118cdcc-9a77-4502-8405-851a0aff83c8","keywords":null,"link":"/itthon/20241218_Tovabbra-sem-tekint-Magyarorszagra-baratsagosan-Oroszorszag","timestamp":"2024. december. 18. 21:20","title":"Továbbra sem tekint Magyarországra barátságos országként Oroszország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Marcin Romanowski ellen közpénzek pártérdekből történő felhasználása miatt indult eljárás Lengyelországban.","shortLead":"Marcin Romanowski ellen közpénzek pártérdekből történő felhasználása miatt indult eljárás Lengyelországban.","id":"20241219_lengyelorszag-marcin-romanowski-politikai-menedekjog-gulyas-gergely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d54606c-8468-4c46-b046-3ae88e2c9ca7.jpg","index":0,"item":"07f4e12f-666a-4d08-9d51-6a9219eecd2d","keywords":null,"link":"/itthon/20241219_lengyelorszag-marcin-romanowski-politikai-menedekjog-gulyas-gergely-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 19:53","title":"Gulyás Gergely megerősítette, hogy politikai menedékjogot kapott Marcin Romanowski volt lengyel miniszterhelyettes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e196608-e943-4a29-ae46-7063477ddd2b","c_author":"Arató László - Kuglics Sarolta","category":"eurologus","description":"A magyar uniós elnökség utolsó eseményeként az állam- és kormányfők találkoznak Brüsszelben csütörtökön. A találkozó vendége lesz az ukrán elnök, a tagállami vezetők elé kerül a migráció kérdése, de nagy vitákra nem kell számítani. ","shortLead":"A magyar uniós elnökség utolsó eseményeként az állam- és kormányfők találkoznak Brüsszelben csütörtökön. A találkozó...","id":"20241219_magyar-unios-elnokseg-vege-orban-viktor-europai-tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e196608-e943-4a29-ae46-7063477ddd2b.jpg","index":0,"item":"66920a9f-71ef-4e92-875b-6971c5598460","keywords":null,"link":"/eurologus/20241219_magyar-unios-elnokseg-vege-orban-viktor-europai-tanacs-ebx","timestamp":"2024. december. 19. 06:40","title":"Az orbáni félévet búcsúztatják Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]