[{"available":true,"c_guid":"a25ebb65-478b-4c17-89bc-ec27ba9ff364","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikaiak a jemeni fővárosban, Szanaaban található célpontok ellen hajtottak végre légicsapásokat, amikor az incidens történt.","shortLead":"Az amerikaiak a jemeni fővárosban, Szanaaban található célpontok ellen hajtottak végre légicsapásokat, amikor...","id":"20241222_egyesult-allamok-usa-vadaszgep-voros-tenger-jemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25ebb65-478b-4c17-89bc-ec27ba9ff364.jpg","index":0,"item":"203cec9d-6d73-4ce2-b653-4eee25f03686","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_egyesult-allamok-usa-vadaszgep-voros-tenger-jemen","timestamp":"2024. december. 22. 08:54","title":"Lelőtte saját gépét az Egyesült Államok a húszi lázadók elleni művelet során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kisgépa Gramado város szívében található üzletek közé csapódott be. ","shortLead":"A kisgépa Gramado város szívében található üzletek közé csapódott be. ","id":"20241222_Lezuhant-egy-kisrepulogep-Braziliaban-tizen-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c.jpg","index":0,"item":"0b16c65d-b5c5-4a6b-af81-1a45e8a36daf","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Lezuhant-egy-kisrepulogep-Braziliaban-tizen-meghaltak","timestamp":"2024. december. 22. 17:54","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Brazíliában, tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A helyi karácsonyi vásárban péntek este egy férfi autóval hajtott a tömegbe, úgy tudni, hogy többszáz méteren keresztül. A támadót őrizetbe vették, egyelőre nem tisztázott, hogy mi volt a motivációja. ","shortLead":"A helyi karácsonyi vásárban péntek este egy férfi autóval hajtott a tömegbe, úgy tudni, hogy többszáz méteren...","id":"20241221_Magdeburgi-karacsonyi-vasar-tamadas-4-halott-200-serult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/887fba2b-9345-4e5c-9f99-1eb8009cb55e.jpg","index":0,"item":"203eb988-61bc-499d-bbf1-c5895cc18b43","keywords":null,"link":"/vilag/20241221_Magdeburgi-karacsonyi-vasar-tamadas-4-halott-200-serult","timestamp":"2024. december. 21. 11:43","title":"Már öt halottja és több mint 200 sérültje van a magdeburgi tragédiának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a","c_author":"Kozek Lél","category":"360","description":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki <strong>ezen idővel túlteszi magá</strong>t, mint a politikai közössége által rehabilitált Szájer József. Mások, mint például Pajor András atya, a tagadásba menekülnek. A család, az ismerősök előtti megszégyenüléstől azonban nem csak az ismert emberek retteghetnek. A kettős életet élőknek sokszor a lelepleződés hozza el a megkönnyebbülést.","shortLead":"Az elmúlt időben több kettős életet élő közszereplő – pap, konzervatív politikus – is lelepleződött. Van, aki...","id":"20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a89c17d4-36ef-439e-9327-75593a33d74a.jpg","index":0,"item":"c8661a0f-7672-4767-92c0-c6d8911566b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_kettos-elet-okai-homofobia-meleg-papok","timestamp":"2024. december. 22. 08:30","title":"Miért lehet valaki homofób, aki maga is meleg? – merő rettegés a kettős életet élők élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik. Szerzőnk nemrég települt át Budapestről egy vidéki kisvárosba, ami egy új autó beszerzését is szükségessé tette számukra. Szubjektív beszámoló az autóválasztás szempontjairól és az első tapasztalatokról.","shortLead":"A fővárosból vidékre költözés alaposan átformálja egy család életét, ez pedig a közlekedés terén is megmutatkozik...","id":"20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/005e4d6d-9aa8-4084-ac5b-2000c71982a3.jpg","index":0,"item":"65daad25-ca10-497c-af7e-949413a19a1c","keywords":null,"link":"/brandchannel/20241125_fordmagyarorszag_Uj-Ford-Kuga-miert-jo-dontes-egy-full-hibrid","timestamp":"2024. december. 22. 11:30","title":"Ilyen a Ford új családi autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországon csak a felső 2 százalék keres legalább olyan jól, mint a francia vagy a német középosztály.","shortLead":"Magyarországon csak a felső 2 százalék keres legalább olyan jól, mint a francia vagy a német középosztály.","id":"20241222_magyarorszag-europai-unio-atlagfizetes-atlagber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"a6e373c7-17ea-4314-bf54-5e6fb1ea5e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_magyarorszag-europai-unio-atlagfizetes-atlagber","timestamp":"2024. december. 22. 14:20","title":"50 magyarból 49 az uniós átlag alatt keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac16a53-c323-4e53-872b-995bed54d1ca","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Lőttek a vadászat tekintélyének Ausztriában, egyre több a kiadott engedély, egyre kevesebb a természetet is óvó szabálykövető. Előfordul az a különös eset, hogy a vadászra lőnek. Georg Dornauer átvitt értelemben járt így.","shortLead":"Lőttek a vadászat tekintélyének Ausztriában, egyre több a kiadott engedély, egyre kevesebb a természetet is óvó...","id":"20241222_tilos-tiroli-vadaszat-uri-passzio-rosszallo-kozvelemeny-kalapos-beszed","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ac16a53-c323-4e53-872b-995bed54d1ca.jpg","index":0,"item":"0415396b-ee37-4014-bbfe-dadcde0bc2c4","keywords":null,"link":"/360/20241222_tilos-tiroli-vadaszat-uri-passzio-rosszallo-kozvelemeny-kalapos-beszed","timestamp":"2024. december. 22. 13:30","title":"Kalapja buktatta le a beszólogatásairól ismert macsó osztrák politikust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96092184-4ea0-4983-a802-df0f525748c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazgató a munkaszüneti napok torlódásával magyarázza az intézkedést.","shortLead":"Az igazgató a munkaszüneti napok torlódásával magyarázza az intézkedést.","id":"20241221_gyermekosztaly-szuleszet-mosnmagyarovar-karacsony-szunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96092184-4ea0-4983-a802-df0f525748c9.jpg","index":0,"item":"3d4b577c-0a08-45da-a408-79576cd8601d","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_gyermekosztaly-szuleszet-mosnmagyarovar-karacsony-szunet","timestamp":"2024. december. 21. 11:44","title":"A gyermekosztály és a szülészet sem fogad betegeket karácsonykor a mosonmagyaróvári kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]