[{"available":true,"c_guid":"a6752b34-4d6c-4b70-b917-ae553b1a3227","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mindeddig nem akadt olyan amerikai elnök, aki bazárnyi tárggyal csinált volna magánüzletet a politikai reflektorfényben, de Donald Trump gyakran giccsbe hajló árucikkeit elkapkodják a hívek.","shortLead":"Mindeddig nem akadt olyan amerikai elnök, aki bazárnyi tárggyal csinált volna magánüzletet a politikai...","id":"20241222_hvg-trump-biznisze-parfum-biblia-es-ora-osszeferhetetlenseg-seft-made-man","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6752b34-4d6c-4b70-b917-ae553b1a3227.jpg","index":0,"item":"7238060a-afd9-462f-8345-30f837711947","keywords":null,"link":"/360/20241222_hvg-trump-biznisze-parfum-biblia-es-ora-osszeferhetetlenseg-seft-made-man","timestamp":"2024. december. 22. 15:30","title":"Trump dollármilliókat keres azzal, hogy a nevét viselő gagyi tárgyakat elkapkodják a hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb lézerprojektorait.","shortLead":"Elképesztő hangrendszerű szuperluxus házimoziban próbáltuk ki az Epson több ezer lumenes fényáramú legújabb...","id":"20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00b85ce5-c7cb-4d70-9737-1dbe0bb6258e.jpg","index":0,"item":"dff7c3f1-9e29-4cd5-b462-6ed952082f8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20241222_highend-hazimozi-epson-4k-projektor-teszt-velemeny","timestamp":"2024. december. 22. 20:03","title":"150 millió forintért már elég jó házimozink lehet: megnéztük és meg is mutatjuk, hogy milyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3c41349-13d1-49aa-9662-9977981daafa","c_author":"Szőllősi Lili","category":"elet","description":"A tűz köré gyűlni és meghitt dalokat énekelni minden országban megszokott. 