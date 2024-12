Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b5459404-06c3-4c45-82d0-2cebdb5c4add","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott italos üvegek és dobozok.","shortLead":"Külön tudomány lehet annak ösztönzése, hogy komplikációk nélkül kerüljenek a megfelelő helyre a közterületen eldobott...","id":"20241229_hatar-az-uvegvisszavaltasnal-betetes-gyuru-pfandring-mohu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b5459404-06c3-4c45-82d0-2cebdb5c4add.jpg","index":0,"item":"66022ba0-0d74-4871-a778-4478dab289f0","keywords":null,"link":"/360/20241229_hatar-az-uvegvisszavaltasnal-betetes-gyuru-pfandring-mohu","timestamp":"2024. december. 29. 13:30","title":"Számít-e az ötezer forintos határ az üvegvisszaváltásnál? Van-e haszna a betétes gyűrűnek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","shortLead":"Szerinte ez több ok miatt is kézenfekvő lenne.","id":"20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998fe262-5902-4f42-a200-6c0606808945.jpg","index":0,"item":"a61788eb-449a-4c5a-a8a6-8de9471f5cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Magyar-Peter-unnepi-beszedre-jelentkezett-a-koztevenel","timestamp":"2024. december. 29. 09:13","title":"Magyar Péter ünnepi beszédre jelentkezett a köztévénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A bokszvilágbajnok halálának okát egyelőre nem tették közzé.","shortLead":"A bokszvilágbajnok halálának okát egyelőre nem tették közzé.","id":"20241228_Meghalt-Paul-Bamba-profi-boksz-vilagbajnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3adf0917-8e3f-42ec-ad8e-8860b656f307.jpg","index":0,"item":"981f1d26-cd01-4ad6-aee1-627f0927ae78","keywords":null,"link":"/sport/20241228_Meghalt-Paul-Bamba-profi-boksz-vilagbajnok","timestamp":"2024. december. 28. 15:43","title":"Egy hete lett világbajnok, 36 évesen meghalt Paul Bamba profi bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cad66b-1f88-4343-83d0-155b5505f6dc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okostelefonokba rejtett számítástechnikát használják fel egy rugalmas, a testen viselhető tapasz által gyűjtött egészségügyi adatok elemzésére, beleértve a szívritmuszavart, a köhögést és az esést.","shortLead":"Az okostelefonokba rejtett számítástechnikát használják fel egy rugalmas, a testen viselhető tapasz által gyűjtött...","id":"20241227_okostapasz-edge-computing-egeszsegugyi-ertekek-problemak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31cad66b-1f88-4343-83d0-155b5505f6dc.jpg","index":0,"item":"423ed220-84f2-4fa7-9d06-b7a42a6797f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20241227_okostapasz-edge-computing-egeszsegugyi-ertekek-problemak","timestamp":"2024. december. 27. 20:03","title":"Nem kell szerver, nem kell felhő: helyben jelzi a betegségeket, problémákat ez a tapasz – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77755dcc-5170-4ab0-8c95-ce94cfdb5964","c_author":"Balizs Benedek","category":"itthon","description":"Az éjjel képződött köd a reggeli órákban tovább terjeszkedik nyugat felé.","shortLead":"Az éjjel képződött köd a reggeli órákban tovább terjeszkedik nyugat felé.","id":"20241229_Kodbe-borul-a-fel-orszag-figyelmeztetest-adtak-ki-miatta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77755dcc-5170-4ab0-8c95-ce94cfdb5964.jpg","index":0,"item":"54541bb9-2e03-4094-a426-975b9cc5f575","keywords":null,"link":"/itthon/20241229_Kodbe-borul-a-fel-orszag-figyelmeztetest-adtak-ki-miatta","timestamp":"2024. december. 29. 08:48","title":"Ködbe borul a fél ország, figyelmeztetést adtak ki miatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Magyarország a kezdetektől fogva valós és érdemi béketárgyalásokat sürget, ugyanis minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz a háborúzó felek, annál több emberéletet lehet megmenteni. Mi tehát támogatunk minden a békéért tett erőfeszítést” – válaszolta a Telexnek Paczolay Máté külügyi szóvivő.","shortLead":"Magyarország a kezdetektől fogva valós és érdemi béketárgyalásokat sürget, ugyanis minél előbb ülnek tárgyalóasztalhoz...","id":"20241227_Orbanek-tamogatjak-hogy-Szlovakiaban-legyenek-az-oroszukran-beketargyalasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6905d2cc-fd0f-4ded-813e-f11d412578a9.jpg","index":0,"item":"c45b0033-27d4-4b7d-b573-1058b59b5b68","keywords":null,"link":"/vilag/20241227_Orbanek-tamogatjak-hogy-Szlovakiaban-legyenek-az-oroszukran-beketargyalasok","timestamp":"2024. december. 27. 21:46","title":"Orbánék támogatják, hogy Szlovákiában legyenek az orosz–ukrán béketárgyalások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették a töltőportokat. Amelyik készüléken nincs ilyen csatlakozó, azt nem lehet forgalomba hozni.","shortLead":"Hatályba lépett a jogszabály, az elektronikai eszközök palettáján több kategórián belül is egységesítették...","id":"20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55958448-ee5c-415f-a7c9-c04d62481964.jpg","index":0,"item":"858871f2-f24c-45c3-a2fb-e1ca9c0434e4","keywords":null,"link":"/tudomany/20241228_egyseges-usb-c-tolto-csatlakozo-eu-jogszabaly-elektronikai-eszkozok-kategoriak-microusb-lightning-ebx","timestamp":"2024. december. 28. 08:03","title":"Mától ezeket nem lehet forgalomba hozni az Európai Unióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b74bf6-ad0d-444e-8a21-18df4f9d0616","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egész véletlenül tökéletesen beletrafált egykori köztársasági elnökünk, amikor elrendelte, hogy 2024 legyen a mozgás éve: mozgott idén a pártrendszer (egész váratlan irányokba), a GDP-növekedési előrejelzés (magasból a nulla közelébe), a forintárfolyam (hajaj), a világpolitika, és maga Novák Katalin is, jó messzire. Megnéztük a gazdaság és a vállalkozás rovatunkból az év legolvasottabb cikkeinek listáját, és most megmutatjuk, mi érdekelte idén önöket a legjobban.","shortLead":"Egész véletlenül tökéletesen beletrafált egykori köztársasági elnökünk, amikor elrendelte, hogy 2024 legyen a mozgás...","id":"20241229_Es-akkor-2024-eves-osszefoglalo-novak-magyar-peter-gazdasag-forint-politika-vilag-ner-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b74bf6-ad0d-444e-8a21-18df4f9d0616.jpg","index":0,"item":"fbbc63dd-d4b1-4d8a-adb2-75b4ed46bff8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241229_Es-akkor-2024-eves-osszefoglalo-novak-magyar-peter-gazdasag-forint-politika-vilag-ner-ebx","timestamp":"2024. december. 29. 07:00","title":"És akkor januárban Novák Katalin a mozgás évének nyilvánította 2024-et, aztán történt egy s más","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]