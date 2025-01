Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20250102_hvg_tota_w_arpad_donald_trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60bdaed1-f5cd-4481-8f43-1604ee322d54.jpg","index":0,"item":"5654a0c3-d9f0-483d-9590-b69d1c600fee","keywords":null,"link":"/360/20250102_hvg_tota_w_arpad_donald_trump","timestamp":"2025. január. 02. 08:00","title":"Tóta W.: Dáridó Donalddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni. A feltételek a jogszabályi kötöttségek miatt hasonlók, de az elvárások változók. Van bank, amely extra jóváírással, gyors ügyintézéssel csábítja az ügyfeleket, a havi törlesztő a teljes összeg esetén 35 ezer forint lehet.","shortLead":"A bankok többsége már január 1-jével kihirdette, milyen módon és feltételekkel lehet náluk munkáshitelt igényelni...","id":"20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b129d6c-d524-4e34-93d4-2ec0f03fc026.jpg","index":0,"item":"cdf3f278-a128-495f-bbe4-42c79f98cde5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_munkashitel-bankok-ajanlatai-erste-cib-kh-otp-mbh-granit-hitelfelvetel","timestamp":"2025. január. 02. 08:51","title":"Rárepültek a bankok a munkáshitelre, százezres jóváírással, 10 perces ügyintézéssel csábítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2527c84b-fd79-4a55-9ab0-c8a198eda657","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viharos pereskedés végét Brad Pitt barátnője harcolta ki.","shortLead":"A viharos pereskedés végét Brad Pitt barátnője harcolta ki.","id":"20250102_Kozel-kilenc-evig-huzodott-de-most-lezarul-Brad-Pitt-es-Angelina-Jolie-valasi-ugye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2527c84b-fd79-4a55-9ab0-c8a198eda657.jpg","index":0,"item":"395eed42-9cbe-4e12-a533-4f202d0cb932","keywords":null,"link":"/elet/20250102_Kozel-kilenc-evig-huzodott-de-most-lezarul-Brad-Pitt-es-Angelina-Jolie-valasi-ugye","timestamp":"2025. január. 02. 08:54","title":"Közel kilenc évig húzódott, de végre lezárult Brad Pitt és Angelina Jolie válási ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912c7ae2-08c3-4300-811b-15859274b0c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A közhasználatúnál sokkal gyorsabb, és egy pillanatra sem szakad meg: speciális 5G-s hálózatot készített a kínai hadsereg, hogy kiszolgálják a hadászatban alkalmazott egyre több robotikus eszközt.","shortLead":"A közhasználatúnál sokkal gyorsabb, és egy pillanatra sem szakad meg: speciális 5G-s hálózatot készített a kínai...","id":"20250102_kina-katonai-5g-halozat-robotok-kiszolgalasa-sebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912c7ae2-08c3-4300-811b-15859274b0c0.jpg","index":0,"item":"eed8e98a-9945-439a-8e90-f9e5b7145230","keywords":null,"link":"/tudomany/20250102_kina-katonai-5g-halozat-robotok-kiszolgalasa-sebesseg","timestamp":"2025. január. 02. 15:03","title":"Katonai 5G-t fejlesztett Kína, drónok az antennái, és egyszerre 10 000 robotot tud kiszolgálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek pusztításában jeleskedik. Úgy tűnik, ennek még a pénztelenség sem állja útját.","shortLead":"A dicső múltra hivatkozó Orbán-kormány valójában csak a hagyományos intézményi struktúrák és műemlék épületek...","id":"20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14753b6e-902e-4ed0-acf9-5578e84cf05d.jpg","index":0,"item":"df829097-7e5a-46ad-b208-87d81f45e134","keywords":null,"link":"/360/20250103_hvg-kulturpolitika-muzeumok-szinhazak-budai-var","timestamp":"2025. január. 03. 09:30","title":"A kultúrpolitikában is elfogytak az Orbán-kormány ötletei, csak rombolás és elvtelenség maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91caf774-e48c-437d-891c-b388bc5e2a9a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyre több légúti megbetegedés miatt kellett szigorítania a klinikának. ","shortLead":"Az egyre több légúti megbetegedés miatt kellett szigorítania a klinikának. ","id":"20250102_Semmelweis-Egyetem-latogatasi-tilalom-maszkhasznalat-jarvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91caf774-e48c-437d-891c-b388bc5e2a9a.jpg","index":0,"item":"6d8dfbf1-923b-410c-8fbb-6882347f05c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Semmelweis-Egyetem-latogatasi-tilalom-maszkhasznalat-jarvany","timestamp":"2025. január. 02. 17:52","title":"A járványhelyzet miatt kötelező a maszkhasználat és látogatási korlátozásokat vezetnek be a Semmelweis Egyetem Klinikai Központjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c21268f-7a1e-4fcd-b680-9ffb7f5cd510","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elsősorban a tavalyi béremelés áll a háttérben, de sokan tértek vissza a nyugdíjból is. ","shortLead":"Elsősorban a tavalyi béremelés áll a háttérben, de sokan tértek vissza a nyugdíjból is. ","id":"20250102_Pedagogus-beremeles-nyugdijas-tanarhiany-oktatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c21268f-7a1e-4fcd-b680-9ffb7f5cd510.jpg","index":0,"item":"41772d15-0c3b-4013-902d-25169e464ec8","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Pedagogus-beremeles-nyugdijas-tanarhiany-oktatas","timestamp":"2025. január. 02. 12:00","title":"Nőtt a pályán lévő pedagógusok száma 2024-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","shortLead":"Jövő héttől kampányüzemmódra kapcsol a Tisza Párt.","id":"20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"02129a73-d00c-4beb-b181-4bb5d6b1877e","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Magyar-Peter-valasztas-Tisza-Fidesz-Orban","timestamp":"2025. január. 02. 16:28","title":"Magyar Péter szerint már április végén előrehozott parlamenti választásokat tarthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]