Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"85442fc8-f34d-4b94-a10c-1d5a130f7864","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Pár nap múlva ünnepelte volna a 104. születésnapját a csütörtökön elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti Ágnes. A Nemzet Sportolója nemcsak Magyarország legtöbb olimpiai éremmel rendelkező női sportolója volt, hanem az ötkarikás játékok valaha élt legidősebb aranyérmese is. Fotógalériával emlékezünk rá.","shortLead":"Pár nap múlva ünnepelte volna a 104. születésnapját a csütörtökön elhunyt ötszörös olimpiai bajnok tornász, Keleti...","id":"20250102_Keleti-Agnes-halal-galeria-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85442fc8-f34d-4b94-a10c-1d5a130f7864.jpg","index":0,"item":"063e65fd-b26b-42d4-a169-fc1024908249","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250102_Keleti-Agnes-halal-galeria-ebx","timestamp":"2025. január. 02. 15:37","title":"Közel százévesen is könnyedén spárgázott – fotógaléria Keleti Ágnesről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f923418-b1a2-4700-98fa-4bc98ee6324d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A különleges Cadillacet alig használták az elmúlt közel három évtizedben.","shortLead":"A különleges Cadillacet alig használták az elmúlt közel három évtizedben.","id":"20250102_elado-bill-clinton-pancelozott-elnoki-cadillac-limuzinja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f923418-b1a2-4700-98fa-4bc98ee6324d.jpg","index":0,"item":"6cb34685-beab-4cc8-9474-475808744cd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250102_elado-bill-clinton-pancelozott-elnoki-cadillac-limuzinja","timestamp":"2025. január. 02. 10:19","title":"Eladó Bill Clinton páncélozott elnöki limuzinja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5e18774-6342-4495-a928-79c0dca5975a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Úgy tűnik, véget ért az ünnepek alatti nyugalom, délutánra elővették és ütni kezdték a forintot.","shortLead":"Úgy tűnik, véget ért az ünnepek alatti nyugalom, délutánra elővették és ütni kezdték a forintot.","id":"20250102_forint-forintarfolyam-forintgyengules-eses-euro-dollar-devizapiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a5e18774-6342-4495-a928-79c0dca5975a.jpg","index":0,"item":"4dbbffe5-81c2-4b06-b70f-b13d5adba48c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250102_forint-forintarfolyam-forintgyengules-eses-euro-dollar-devizapiac","timestamp":"2025. január. 02. 14:04","title":"Délutánra bezuhant a forint, megint itt a 400-as dollár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e55de5-3aa7-4ef8-b6d9-2de43992ab8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sok helyen fűteni sem tudnak.","shortLead":"Sok helyen fűteni sem tudnak.","id":"20250102_Aram-futes-Csongrad-aramszunet-telepulesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7e55de5-3aa7-4ef8-b6d9-2de43992ab8d.jpg","index":0,"item":"a5eba2a6-8c1c-424f-aef0-a3bf233a1b00","keywords":null,"link":"/itthon/20250102_Aram-futes-Csongrad-aramszunet-telepulesek","timestamp":"2025. január. 02. 14:01","title":"Megszűnt az áramellátás több csongrádi településen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeab51ec-0a9b-491f-bc52-901292ba145f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem meglepő, hogy az kijelzőfejlesztésben is utazó LG nevéhez fűződik az intelligens funkciókat kínáló, elsősorban játékokhoz ajánlott megjelenítője, amelynél a rugalmas jelző szó szerint értendő. Ez a kijelző ugyanis meghajlítható.","shortLead":"Nem meglepő, hogy az kijelzőfejlesztésben is utazó LG nevéhez fűződik az intelligens funkciókat kínáló, elsősorban...","id":"20250103_ces-2025-lg-45gy990a-hajlithato-gamer-monitor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aeab51ec-0a9b-491f-bc52-901292ba145f.jpg","index":0,"item":"91e0d683-872e-41cc-9c76-1706edbdfdbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250103_ces-2025-lg-45gy990a-hajlithato-gamer-monitor","timestamp":"2025. január. 03. 08:03","title":"Ilyen még nem volt: példátlan monitorral állt elő az LG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","shortLead":"Joáv Galantot bizalmi válság miatt menesztette Benjamin Netanjahu.","id":"20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f60f2ac-8d53-4cde-bbaf-7bf3faab343b.jpg","index":0,"item":"4cf2ccc0-2c86-445f-b7f7-15b9ec53038f","keywords":null,"link":"/vilag/20250102_visszavonul-a-kozelettol-a-novemberben-levaltott-izraeli-vedelmi-miniszter-joav-galant","timestamp":"2025. január. 02. 08:04","title":"Visszavonul a közélettől a novemberben leváltott izraeli védelmi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01626cb7-4afe-4f2f-937f-e82102c52a08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy nagyon híres színészről van szó – most bevallotta bűnét. ","shortLead":"Egy nagyon híres színészről van szó – most bevallotta bűnét. ","id":"20250103_Kiderult-ki-cserelte-ki-Mark-Ruffalo-kellekcigarettajat-igazi-fuves-cigire","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01626cb7-4afe-4f2f-937f-e82102c52a08.jpg","index":0,"item":"bcb6c648-ed15-4235-9094-0f6a878a5b58","keywords":null,"link":"/kultura/20250103_Kiderult-ki-cserelte-ki-Mark-Ruffalo-kellekcigarettajat-igazi-fuves-cigire","timestamp":"2025. január. 03. 12:22","title":"Kiderült, ki cserélte füves cigire Mark Ruffalo kellékcigarettáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8195583-9fd5-4fde-b4eb-ec6d16a67c13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi bocsánatot kért, de azt nem tudni, milyen károkat okozott.","shortLead":"A férfi bocsánatot kért, de azt nem tudni, milyen károkat okozott.","id":"20250103_Zart-ablakon-lott-be-tuzijatekot-egy-nemet-influencer-szilveszterkor---video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8195583-9fd5-4fde-b4eb-ec6d16a67c13.jpg","index":0,"item":"6abce5d6-b606-41d5-8af2-e41b3919d0b8","keywords":null,"link":"/elet/20250103_Zart-ablakon-lott-be-tuzijatekot-egy-nemet-influencer-szilveszterkor---video","timestamp":"2025. január. 03. 11:50","title":"Egy lakás ablakán lőtt be egy szilveszteri rakétát egy influenszer Berlinben, ami odabent felrobbant – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]