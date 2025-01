Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Die Zeit árulásnak minősíti azt, amit az Osztrák Néppárt <strong>a választóival szemben</strong> tesz. A Die Welt azt tanácsolja a német politikának, vigyázó tekintetét vesse Ausztriára, mert ott már látszik, hogy reménytelen tűzfallal körbezárni a szélsőjobbot. A Financial Times szerint Ukrajnában csak akkor lehet szó elfogadható megállapodásról, ha a Nyugat nyomást gyakorol Putyinra, és biztonsági garanciákat nyújt Kijevnek. A Neue Zürcher Zeitung szerint Zelenszkij attól fél, hogy Trump békediktátumba kényszeríti bele. Válogatás a világlapok cikkeiből.","shortLead":"A Die Zeit árulásnak minősíti azt, amit az Osztrák Néppárt <strong>a választóival szemben</strong> tesz. A Die Welt azt...","id":"20250106_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-ovp-osztrak-neppart-ukrajna-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f3e5c1c-3ba9-48df-a4ba-4286dd461900.jpg","index":0,"item":"50a9062a-a6ed-48bc-8231-d35292ea7d1a","keywords":null,"link":"/360/20250106_nemzetkozi-lapszemle-ausztria-ovp-osztrak-neppart-ukrajna-trump","timestamp":"2025. január. 06. 10:55","title":"Jan-Werner Müller: A Trump 2.0 minden idők egyik legkorruptabb kormányzata lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül: a kormány ezzel kapcsolatos tevékenységét „a botránykerülő lázas semmittevés fogja jellemezni”.","shortLead":"A MOK korábbi elnöke szerint az egészségügy a ciklus utolsó, kampánnyal terhelt részében kvázi parkolópályára kerül...","id":"20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db.jpg","index":0,"item":"23c5a3e4-2241-49cb-9742-fbcd2ffe7371","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_kincses-gyula-eu-mok-kozegeszsegugy","timestamp":"2025. január. 06. 07:32","title":"Kincses Gyula: Fontolóra kellene venni, hogy a közegészségügyben megvásárolhatóvá tegyék a szabad orvosválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffd5ed75-bea5-4a3f-972e-e46aedb30214","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Röviddel a gála előtt derült ki, hogy Jeff Baena forgatókönyvíró, rendező 47 évesen öngyilkos lett. ","shortLead":"Röviddel a gála előtt derült ki, hogy Jeff Baena forgatókönyvíró, rendező 47 évesen öngyilkos lett. ","id":"20250106_brady-corbet-brutalista-rendezo-jeff-baena","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ffd5ed75-bea5-4a3f-972e-e46aedb30214.jpg","index":0,"item":"49997902-6141-4c17-a308-a6904c37db0d","keywords":null,"link":"/elet/20250106_brady-corbet-brutalista-rendezo-jeff-baena","timestamp":"2025. január. 06. 15:12","title":"A brutalista rendezője a Golden Globe díjátadón Aubrey Plaza nemrég meghalt férjéről is megemlékezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","shortLead":"Wahingtonban szakad a hó, azt kérte a polgármester a lakosságtól, hogy maradjanak otthon.","id":"20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3b592fb-bd63-4fbc-8784-c9068d54e27a.jpg","index":0,"item":"193ae0b0-cdbe-4cad-bfec-287d5c5c7e85","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_usa-vihar-repulojarat-torles","timestamp":"2025. január. 06. 16:55","title":"Akkora vihar van az USA-ban, hogy töröltek 1300 repülőjáratot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","shortLead":"Noha a műsor követői botrányosnak tartják a történteket, többségük feltehetően így is nézni fogja az utolsó részt.","id":"20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d1e874b-6315-4f1b-b03d-907e655d11fd.jpg","index":0,"item":"53d567d4-d28b-42c6-ac5a-83dd5da87e26","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Oriasi-baki-ido-elott-kiderult-a-TV2-Hazassag-elso-latasra-cimu-musor-vegeredmenye","timestamp":"2025. január. 05. 15:53","title":"Óriási baki: idő előtt kiderült a TV2 Házasság első látásra című műsor végeredménye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” – írta a Tisza Párt elnöke.","shortLead":"„Ha ön ugyanolyan gyáva, mint amilyen 2008-ban Gyurcsány volt, akkor a Fidesz is úgy fog járni, mint az egykori MSZP” –...","id":"20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"433f5cf9-52b4-4c81-8f78-8e8042187d71","keywords":null,"link":"/itthon/20250106_magyar-peter-fidesz-elorehozott-valasztas-orban-viktor-gyurcsany-ferenc","timestamp":"2025. január. 06. 11:14","title":"Magyar szerint az előrehozott választás a Fidesznek is jó lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","shortLead":"A NER időközben megbukott sztárpapjával készült beszélgetés egy korábbi adás ismétléseként került a képernyőre.","id":"20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1f61a4c8-4363-4029-86c8-697ef91d1799.jpg","index":0,"item":"4e9c41e5-38f7-48e3-8c54-1f9fc58c54fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujra-leadtak-a-kozteveben-Bese-atya-beszelgeteset-Eperjes-Karollyal","timestamp":"2025. január. 05. 15:00","title":"Bese atyát tűzte műsorára a közmédia, az elcsábulásról beszélgetett Eperjes Károllyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hatékonyabb energiafelhasználást, az élelmiszerek hosszabb frissen tartását és nagyobb belső teret kínálnak a Samsung új hűtőszekrényei. A CES 2025 technológiai kiállításon bemutatkozó újdonságokban mindezekért természetesen a mesterséges intelligencia felel.","shortLead":"Hatékonyabb energiafelhasználást, az élelmiszerek hosszabb frissen tartását és nagyobb belső teret kínálnak a Samsung...","id":"20250104_ces-2025-samsung-hutoszekreny-ai-hybrid-cooling-technologia-mire-jo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a3769b8-860e-46c8-93c0-8206fc0b5272.jpg","index":0,"item":"e9cfd43c-539d-4f75-bfd7-04c7c1e7e1e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250104_ces-2025-samsung-hutoszekreny-ai-hybrid-cooling-technologia-mire-jo","timestamp":"2025. január. 04. 18:03","title":"Ezekben a hűtőkben hosszabban maradnak frissek az ételek, egy egész érdekes megoldással állt elő a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]